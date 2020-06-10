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Новости Борьба с коррупцией
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СБУ предлагает сохранить функции борьбы с коррупцией

СБУ предлагает сохранить функции борьбы с коррупцией

После реформы Служба безопасности Украины должна сохранить действенные инструменты для противодействия коррупции, которая часто используется как элемент гибридной войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, такое мнение высказал заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в своей статье для отечественных СМИ.

"Коррупция - это, в частности, одна из угроз национальной безопасности и элемент гибридной войны против Украины. Поскольку российские спецслужбы (и не только они) вполне способны использовать коррупционные инструменты в своих целях", - подчеркнул он.

Пунь привел пример, когда со стороны РФ были активные попытки реализовать проект "мягкой федерализации" в Украине. В рамках этого проекта планировалось подкупать депутатов местных советов для принятия решений об экономической автономии территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский изменил состав Нацсовета по антикоррупционной политике и лично его возглавил

По его словам, противодействие таким проявлениям должно носить комплексный характер, а СБУ - применять методы спецслужб: "Такая работа очень глубокая и тонкая. И это, однозначно, парафия Службы безопасности. Потому что на первый план выходит, собственно, не столько коррупционное правонарушение, как разведывательно-подрывная деятельность".

Поэтому, по убеждению Пуня, расследованием коррупционных преступлений, действительно, должны заниматься антикоррупционные органы, но те вопросы, которые касаются государственной безопасности, следует оставить в компетенции Службы. При этом должна существовать конструктивная кооперация между СБУ и антикоррупционными органами.

СБУ предлагает сохранить функции борьбы с коррупцией 01

коррупция (8560) СБУ (19890) Пунь Сергей (3)


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Топ комментарии
+10
бла-бла-бла...
чим більше борцунів - тим сильніша коррупція (бо борцуни весь свій час тратять на розподіл функцій і боротьбу між собою за матеріальні блага, без якихось результатів боротьби з самою коррупцією... коррупціонери вже навіть і не звертають увагу на ціх кишенькових песиків і іх метушню)
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10.06.2020 12:46
+8
отдел К - это "государство" отдельное в СБУ - самое коррумпированное подразделение службы,круче следственное управления - тогда можно просто не тратить деньги на так называемую .как мы уже поняли,реформу Службы - печально
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10.06.2020 12:57
+4
хлебное место однако - эти функции борьбы с коррупцией
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10.06.2020 12:44
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рекомендую бАканову Докласти про від ГенГеновича Москаля...
Генадій Москаль- Зеленському....: " За базар нужно отвечать..."

https://krainanews.co.ua/genadij-moskal-zele/
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10.06.2020 12:42 Ответить
Мало нам антикоррупционных органов с бойцами одетыми как на войну, СБУ тоже хочет "бороться"...
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10.06.2020 12:43 Ответить
К бездонному корыту-кормушки 🐽🤡🤢🤑🤑🤑🤑🤑 присосались слуги дьявола!!!Не оторвать …
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10.06.2020 12:50 Ответить
Вертикаль антикоррупционной власти - она такая!
СБУ Баканова собирается сохранить функции борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 6597
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10.06.2020 12:53 Ответить
хлебное место однако - эти функции борьбы с коррупцией
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10.06.2020 12:44 Ответить
так а на чому найбільше грошей може накосити найчесніший
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10.06.2020 12:44 Ответить
Арестуй своего шефа бегающего на дни рождения цуркиса с поздравлениями,который конечно же незаконно вывел из страны сотни миллионов в офшоры,а теперь,из под надежной крыши, требует от простого и законопослушного налогоплательщика выплатить ему компенсацию за эти офшорные потери.
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10.06.2020 12:46 Ответить
Коррупция и есть подрыв экономики Украины и увеличение жизненного пространства Коррупционера.Тогда Зачем все эти Сапы , Мопы Опы.Всем хочется отбивать и контролировать Бизнес и при этом проводить негласный Надзор.А все оправдания , - чем больше , тем больше Хочется.
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10.06.2020 12:46 Ответить
бла-бла-бла...
чим більше борцунів - тим сильніша коррупція (бо борцуни весь свій час тратять на розподіл функцій і боротьбу між собою за матеріальні блага, без якихось результатів боротьби з самою коррупцією... коррупціонери вже навіть і не звертають увагу на ціх кишенькових песиків і іх метушню)
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10.06.2020 12:46 Ответить
СБУ Баканова собирается сохранить функции борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 5565
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10.06.2020 12:50 Ответить
СБУ Баканова собирается сохранить функции борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 2586
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10.06.2020 12:51 Ответить
отдел К - это "государство" отдельное в СБУ - самое коррумпированное подразделение службы,круче следственное управления - тогда можно просто не тратить деньги на так называемую .как мы уже поняли,реформу Службы - печально
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10.06.2020 12:57 Ответить
Кошмарить бизнес это главная задача СБУ
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10.06.2020 12:58 Ответить
ТОВ "Служба Бабла України", 100% рашкиних грошей.
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10.06.2020 13:01 Ответить
Де б СБУ погрітись як не біля фірм, фур і митниць. Тварини, ваше завдання безпека країни, а не контрабанда металобрухту чи сматфонів. Коли вже цю вонючу корумповану гебню загонять в правове поле Конституції?
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10.06.2020 13:01 Ответить
цю гниль не виправити, але можна припинити її існування
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10.06.2020 18:26 Ответить
В принципе это всё, что нужно знать об обещаниях президента.
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10.06.2020 13:12 Ответить
Черговий обман від Зепітарів.
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10.06.2020 13:18 Ответить
ссанич не виконує нічого зі своїх передвиборчих обіцянок..
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10.06.2020 13:19 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/promise/51879.html Зеленський пообіцяв, що СБУ не буде займатись економічними злочинами

Сказано 30 січня 2019 р.

Ну шо, лохи, повірили? А то бубАчка. перед виборами, пАшутіл
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10.06.2020 13:25 Ответить
если литинант Бакланов не будет бороться с коррупцией, то где ж он тогда харчеваться будет? На ловли шпийонов много не заработаешь
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10.06.2020 13:49 Ответить
ДОН КИХОТ ЗЕЛЕНЧЕСКИЙ )))
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10.06.2020 18:50 Ответить
 
 