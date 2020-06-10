СБУ предлагает сохранить функции борьбы с коррупцией

После реформы Служба безопасности Украины должна сохранить действенные инструменты для противодействия коррупции, которая часто используется как элемент гибридной войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, такое мнение высказал заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в своей статье для отечественных СМИ.

"Коррупция - это, в частности, одна из угроз национальной безопасности и элемент гибридной войны против Украины. Поскольку российские спецслужбы (и не только они) вполне способны использовать коррупционные инструменты в своих целях", - подчеркнул он.

Пунь привел пример, когда со стороны РФ были активные попытки реализовать проект "мягкой федерализации" в Украине. В рамках этого проекта планировалось подкупать депутатов местных советов для принятия решений об экономической автономии территорий.

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По его словам, противодействие таким проявлениям должно носить комплексный характер, а СБУ - применять методы спецслужб: "Такая работа очень глубокая и тонкая. И это, однозначно, парафия Службы безопасности. Потому что на первый план выходит, собственно, не столько коррупционное правонарушение, как разведывательно-подрывная деятельность".

Поэтому, по убеждению Пуня, расследованием коррупционных преступлений, действительно, должны заниматься антикоррупционные органы, но те вопросы, которые касаются государственной безопасности, следует оставить в компетенции Службы. При этом должна существовать конструктивная кооперация между СБУ и антикоррупционными органами.