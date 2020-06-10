СБУ пропонує зберегти функції боротьби з корупцією

Після реформи Служба безпеки України має зберегти дієві інструменти для протидії корупції, яка часто використовується як елемент гібридної війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, таку думку висловив заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь у своїй статті для вітчизняних ЗМІ.

"Корупція – це, зокрема, одна із загроз національній безпеці та елемент гібридної війни проти України. Адже російські спецслужби (і не лише вони) цілком здатні використовувати корупційні інструменти у своїх цілях", – підкреслив він.

Пунь навів приклад, коли з боку РФ були активні спроби реалізувати проєкт "м’якої федералізації" у нашій країні. У межах цього проєкту планувалося підкуповувати депутатів місцевих рад для ухвалення рішень про економічну автономію територій.

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За його словами, протидія таким проявам повинна мати комплексний характер, а СБУ – застосовувати методи спецслужб: "Така робота дуже глибока й тонка. І це, однозначно, парафія Служби безпеки. Бо на перший план виходить, власне, не стільки корупційне правопорушення, як розвідувально-підривна діяльність".



Тож, на переконання Пуня, розслідуванням корупційних злочинів дійсно мають займатися антикорупційні органи, але ті питання, що стосуються державної безпеки, слід залишити у компетенції Служби. При цьому має існувати конструктивна кооперація між СБУ та антикорупційними органами.