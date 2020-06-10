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Новини Боротьба з корупцією
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СБУ пропонує зберегти функції боротьби з корупцією

СБУ пропонує зберегти функції боротьби з корупцією

Після реформи Служба безпеки України має зберегти дієві інструменти для протидії корупції, яка часто використовується як елемент гібридної війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, таку думку висловив заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь у своїй статті для вітчизняних ЗМІ.

"Корупція – це, зокрема, одна із загроз національній безпеці та елемент гібридної війни проти України. Адже російські спецслужби (і не лише вони) цілком здатні використовувати корупційні інструменти у своїх цілях", – підкреслив він.

Пунь навів приклад, коли з боку РФ були активні спроби реалізувати проєкт "м’якої федералізації" у нашій країні. У межах цього проєкту планувалося підкуповувати депутатів місцевих рад для ухвалення рішень про економічну автономію територій.

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За його словами, протидія таким проявам повинна мати комплексний характер, а СБУ – застосовувати методи спецслужб: "Така робота дуже глибока й тонка. І це, однозначно, парафія Служби безпеки. Бо на перший план виходить, власне, не стільки корупційне правопорушення, як розвідувально-підривна діяльність".

Тож, на переконання Пуня, розслідуванням корупційних злочинів дійсно мають займатися антикорупційні органи, але ті питання, що стосуються державної безпеки, слід залишити у компетенції Служби. При цьому має існувати конструктивна кооперація між СБУ та антикорупційними органами.

СБУ пропонує зберегти функції боротьби з корупцією 01

Автор: 

корупція (4683) СБУ (12809) Пунь Сергій (2)


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Топ коментарі
+10
бла-бла-бла...
чим більше борцунів - тим сильніша коррупція (бо борцуни весь свій час тратять на розподіл функцій і боротьбу між собою за матеріальні блага, без якихось результатів боротьби з самою коррупцією... коррупціонери вже навіть і не звертають увагу на ціх кишенькових песиків і іх метушню)
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10.06.2020 12:46
+8
отдел К - это "государство" отдельное в СБУ - самое коррумпированное подразделение службы,круче следственное управления - тогда можно просто не тратить деньги на так называемую .как мы уже поняли,реформу Службы - печально
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10.06.2020 12:57
+4
хлебное место однако - эти функции борьбы с коррупцией
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10.06.2020 12:44
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рекомендую бАканову Докласти про від ГенГеновича Москаля...
Генадій Москаль- Зеленському....: " За базар нужно отвечать..."

https://krainanews.co.ua/genadij-moskal-zele/
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10.06.2020 12:42 Відповісти
Мало нам антикоррупционных органов с бойцами одетыми как на войну, СБУ тоже хочет "бороться"...
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10.06.2020 12:43 Відповісти
К бездонному корыту-кормушки 🐽🤡🤢🤑🤑🤑🤑🤑 присосались слуги дьявола!!!Не оторвать …
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10.06.2020 12:50 Відповісти
Вертикаль антикоррупционной власти - она такая!
СБУ Баканова собирается сохранить функции борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 6597
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10.06.2020 12:53 Відповісти
хлебное место однако - эти функции борьбы с коррупцией
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10.06.2020 12:44 Відповісти
так а на чому найбільше грошей може накосити найчесніший
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10.06.2020 12:44 Відповісти
Арестуй своего шефа бегающего на дни рождения цуркиса с поздравлениями,который конечно же незаконно вывел из страны сотни миллионов в офшоры,а теперь,из под надежной крыши, требует от простого и законопослушного налогоплательщика выплатить ему компенсацию за эти офшорные потери.
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10.06.2020 12:46 Відповісти
Коррупция и есть подрыв экономики Украины и увеличение жизненного пространства Коррупционера.Тогда Зачем все эти Сапы , Мопы Опы.Всем хочется отбивать и контролировать Бизнес и при этом проводить негласный Надзор.А все оправдания , - чем больше , тем больше Хочется.
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10.06.2020 12:46 Відповісти
бла-бла-бла...
чим більше борцунів - тим сильніша коррупція (бо борцуни весь свій час тратять на розподіл функцій і боротьбу між собою за матеріальні блага, без якихось результатів боротьби з самою коррупцією... коррупціонери вже навіть і не звертають увагу на ціх кишенькових песиків і іх метушню)
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10.06.2020 12:46 Відповісти
СБУ Баканова собирается сохранить функции борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 5565
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10.06.2020 12:50 Відповісти
СБУ Баканова собирается сохранить функции борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 2586
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10.06.2020 12:51 Відповісти
отдел К - это "государство" отдельное в СБУ - самое коррумпированное подразделение службы,круче следственное управления - тогда можно просто не тратить деньги на так называемую .как мы уже поняли,реформу Службы - печально
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10.06.2020 12:57 Відповісти
Кошмарить бизнес это главная задача СБУ
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10.06.2020 12:58 Відповісти
ТОВ "Служба Бабла України", 100% рашкиних грошей.
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10.06.2020 13:01 Відповісти
Де б СБУ погрітись як не біля фірм, фур і митниць. Тварини, ваше завдання безпека країни, а не контрабанда металобрухту чи сматфонів. Коли вже цю вонючу корумповану гебню загонять в правове поле Конституції?
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10.06.2020 13:01 Відповісти
цю гниль не виправити, але можна припинити її існування
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10.06.2020 18:26 Відповісти
В принципе это всё, что нужно знать об обещаниях президента.
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10.06.2020 13:12 Відповісти
Черговий обман від Зепітарів.
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10.06.2020 13:18 Відповісти
ссанич не виконує нічого зі своїх передвиборчих обіцянок..
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10.06.2020 13:19 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/promise/51879.html Зеленський пообіцяв, що СБУ не буде займатись економічними злочинами

Сказано 30 січня 2019 р.

Ну шо, лохи, повірили? А то бубАчка. перед виборами, пАшутіл
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10.06.2020 13:25 Відповісти
если литинант Бакланов не будет бороться с коррупцией, то где ж он тогда харчеваться будет? На ловли шпийонов много не заработаешь
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10.06.2020 13:49 Відповісти
ДОН КИХОТ ЗЕЛЕНЧЕСКИЙ )))
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10.06.2020 18:50 Відповісти
 
 