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Новости Агрессия России против Украины
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Американские истребители перехватили бомбардировщики РФ возле Аляски

Американские истребители перехватили бомбардировщики РФ возле Аляски

Американские истребители F-22 Raptor поднялись на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 вблизи Аляски.

Об этом сообщает Daily Star, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Американские истребители перехватили и сопровождали четыре российских ядерных бомбардировщика, летавших вблизи Аляски", - говорится в сообщении.

Российская сторона заявила, что 11-часовой плановый полет, совершенный бомбардировщиками Ту-95, соответствовал международному праву и что американские тактические истребители F-22 Raptor сопровождали самолеты на некоторых этапах их полета.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Истребитель, оснащенный ядерной бомбой, испытали в США. ВИДЕО

В мае американские истребители F-22 Stealth дважды перехватывали два российских бомбардировщика Ту-95 у побережья Аляски.

Автор: 

авиация (2824) россия (95497) США (26611)


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Топ комментарии
+13
Вообще не проблема - эта совковая древняя рухлядь слышна в Аляске еще на этапе прогрева двигателей на полосе.))
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10.06.2020 13:34
+7
это грозный ответ пиндосам за пролет над Украиной Лишний ген ущербности пальцем не раздавишь!
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10.06.2020 13:40
+4
При надобности их бы "уложили" на грешную Землю после взлета за 5 минут
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10.06.2020 13:34
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Вообще не проблема - эта совковая древняя рухлядь слышна в Аляске еще на этапе прогрева двигателей на полосе.))
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10.06.2020 13:34 Ответить
При надобности их бы "уложили" на грешную Землю после взлета за 5 минут
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10.06.2020 13:34 Ответить
к параду раритетной техники готовятся!
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10.06.2020 13:40 Ответить
долетят - недолетят ...
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10.06.2020 14:52 Ответить
Челюскин?
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10.06.2020 13:34 Ответить
Golodranci Iz rosiji ili nicebrodi kak im udobneij vedut razvedku kak nado zit pravilno.Bomzy vedut razvedku jesli kototko
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10.06.2020 13:36 Ответить
Выставка, или цирковое представление ************** реликтов 🐐🐐🐐??
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10.06.2020 13:37 Ответить
Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля Аляски - Цензор.НЕТ 9617

Да , техника двух разних столетий
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10.06.2020 15:17 Ответить
Треба було их еще утопить,а так просто в кабинах нагадили
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10.06.2020 13:39 Ответить
это грозный ответ пиндосам за пролет над Украиной Лишний ген ущербности пальцем не раздавишь!
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10.06.2020 13:40 Ответить
Ну вот, оказывается есть общая граница между США И РФ.
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10.06.2020 13:51 Ответить
С добрым утром, вы только узнали?
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10.06.2020 13:58 Ответить
Два ржавых корыта сумели поднять в воздух. А рапторы несколько раз переходили в режим неуправляемого сваливания
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10.06.2020 13:51 Ответить
Последний раз F-22 неуправляемо свалился 15 мая во Флориде.
Но вообще неуправляемый свал больше в духе руснявого авиапрома
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10.06.2020 14:07 Ответить
Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля Аляски - Цензор.НЕТ 8471

Выросли курсанты.
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10.06.2020 13:59 Ответить
"Алясканашевцы"
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10.06.2020 14:01 Ответить
Дулась жаба на вола !
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10.06.2020 14:04 Ответить
В таких випадках кацапів штафувати. Підлетіли до кордону, заплатили за під'йом рапторів мільйонів 80 доларів. І хай літають скільки хочуть.
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10.06.2020 14:28 Ответить
Это ответ бункерного Вовы на бомбардировщик США над Черным морем.
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10.06.2020 14:47 Ответить
Не перехватили, а провели экскурсию. Экскурсоводы.
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10.06.2020 15:25 Ответить
Когда уже при перехвате будут слепить пилотов лазером, распылять по курсу чего-нибудь
чтобы у "Медведя" лопасти слиплись и он склеил ласты.
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10.06.2020 15:56 Ответить
 
 