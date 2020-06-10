Американские истребители перехватили бомбардировщики РФ возле Аляски

Американские истребители F-22 Raptor поднялись на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 вблизи Аляски.

Об этом сообщает Daily Star, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Американские истребители перехватили и сопровождали четыре российских ядерных бомбардировщика, летавших вблизи Аляски", - говорится в сообщении.

Российская сторона заявила, что 11-часовой плановый полет, совершенный бомбардировщиками Ту-95, соответствовал международному праву и что американские тактические истребители F-22 Raptor сопровождали самолеты на некоторых этапах их полета.

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В мае американские истребители F-22 Stealth дважды перехватывали два российских бомбардировщика Ту-95 у побережья Аляски.