Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля Аляски
Американські винищувачі F-22 Raptor піднялися на перехоплення російських бомбардувальників Ту-95 поблизу Аляски.
Про це повідомляє Daily Star, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Американські винищувачі перехопили та супроводжували чотири російські ядерні бомбардувальника, що літали поблизу Аляски", - йдеться у повідомленні.
Російська сторона заявила, 11-годинний плановий політ, здійснений її бомбардувальниками Ту-95, відповідав міжнародному праву і що американські тактичні винищувачі F-22 Raptor супроводжували його літаки на деяких етапах їхнього польоту.
У травні американські винищувачі F-22 Stealth двічі перехоплювали два російські бомбардувальники Ту-95 біля узбережжя Аляски.
Топ коментарі
+13 Jamaika
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+7 Есть мнение
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+4 я гражданин Украины
показати весь коментар10.06.2020 13:34
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Да , техника двух разних столетий
Но вообще неуправляемый свал больше в духе руснявого авиапрома
Выросли курсанты.
чтобы у "Медведя" лопасти слиплись и он склеил ласты.