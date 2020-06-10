Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля Аляски

Американські винищувачі F-22 Raptor піднялися на перехоплення російських бомбардувальників Ту-95 поблизу Аляски.

Про це повідомляє Daily Star, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Американські винищувачі перехопили та супроводжували чотири російські ядерні бомбардувальника, що літали поблизу Аляски", - йдеться у повідомленні.

Російська сторона заявила, 11-годинний плановий політ, здійснений її бомбардувальниками Ту-95, відповідав міжнародному праву і що американські тактичні винищувачі F-22 Raptor супроводжували його літаки на деяких етапах їхнього польоту.

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У травні американські винищувачі F-22 Stealth двічі перехоплювали два російські бомбардувальники Ту-95 біля узбережжя Аляски.