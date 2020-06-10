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Новини Агресія Росії проти України
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Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля Аляски

Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля Аляски

Американські винищувачі F-22 Raptor піднялися на перехоплення російських бомбардувальників Ту-95 поблизу Аляски.

Про це повідомляє Daily Star, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Американські винищувачі перехопили та супроводжували чотири російські ядерні бомбардувальника, що літали поблизу Аляски", - йдеться у повідомленні.

Російська сторона заявила, 11-годинний плановий політ, здійснений її бомбардувальниками Ту-95, відповідав міжнародному праву і що американські тактичні винищувачі F-22 Raptor супроводжували його літаки на деяких етапах їхнього польоту.

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У травні американські винищувачі F-22 Stealth двічі перехоплювали два російські бомбардувальники Ту-95 біля узбережжя Аляски.

Автор: 

авіація (4120) росія (65122) США (22769)


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Топ коментарі
+13
Вообще не проблема - эта совковая древняя рухлядь слышна в Аляске еще на этапе прогрева двигателей на полосе.))
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10.06.2020 13:34
+7
это грозный ответ пиндосам за пролет над Украиной Лишний ген ущербности пальцем не раздавишь!
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10.06.2020 13:40
+4
При надобности их бы "уложили" на грешную Землю после взлета за 5 минут
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10.06.2020 13:34
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Вообще не проблема - эта совковая древняя рухлядь слышна в Аляске еще на этапе прогрева двигателей на полосе.))
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10.06.2020 13:34 Відповісти
При надобности их бы "уложили" на грешную Землю после взлета за 5 минут
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10.06.2020 13:34 Відповісти
к параду раритетной техники готовятся!
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10.06.2020 13:40 Відповісти
долетят - недолетят ...
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10.06.2020 14:52 Відповісти
Челюскин?
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10.06.2020 13:34 Відповісти
Golodranci Iz rosiji ili nicebrodi kak im udobneij vedut razvedku kak nado zit pravilno.Bomzy vedut razvedku jesli kototko
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10.06.2020 13:36 Відповісти
Выставка, или цирковое представление ************** реликтов 🐐🐐🐐??
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10.06.2020 13:37 Відповісти
Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля Аляски - Цензор.НЕТ 9617

Да , техника двух разних столетий
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10.06.2020 15:17 Відповісти
Треба було их еще утопить,а так просто в кабинах нагадили
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10.06.2020 13:39 Відповісти
это грозный ответ пиндосам за пролет над Украиной Лишний ген ущербности пальцем не раздавишь!
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10.06.2020 13:40 Відповісти
Ну вот, оказывается есть общая граница между США И РФ.
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10.06.2020 13:51 Відповісти
С добрым утром, вы только узнали?
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10.06.2020 13:58 Відповісти
Два ржавых корыта сумели поднять в воздух. А рапторы несколько раз переходили в режим неуправляемого сваливания
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10.06.2020 13:51 Відповісти
Последний раз F-22 неуправляемо свалился 15 мая во Флориде.
Но вообще неуправляемый свал больше в духе руснявого авиапрома
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10.06.2020 14:07 Відповісти
Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля Аляски - Цензор.НЕТ 8471

Выросли курсанты.
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10.06.2020 13:59 Відповісти
"Алясканашевцы"
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10.06.2020 14:01 Відповісти
Дулась жаба на вола !
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10.06.2020 14:04 Відповісти
В таких випадках кацапів штафувати. Підлетіли до кордону, заплатили за під'йом рапторів мільйонів 80 доларів. І хай літають скільки хочуть.
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10.06.2020 14:28 Відповісти
Это ответ бункерного Вовы на бомбардировщик США над Черным морем.
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10.06.2020 14:47 Відповісти
Не перехватили, а провели экскурсию. Экскурсоводы.
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10.06.2020 15:25 Відповісти
Когда уже при перехвате будут слепить пилотов лазером, распылять по курсу чего-нибудь
чтобы у "Медведя" лопасти слиплись и он склеил ласты.
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10.06.2020 15:56 Відповісти
 
 