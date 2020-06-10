Джапарову назначили первым замминистра иностранных дел

Кабинет Министров назначил первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Джапарова будет заниматься темой Крыма и публичной дипломатией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Джапарова в 2002-2003 годах работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. С октября 2015 года по апрель 2016 года - советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.

На парламентских выборах 2019 года баллотировалась от партии "Украинская стратегия Гройсмана" под четвертым номером в списке.

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