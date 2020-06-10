Джапарову призначили першою заступницею міністра закордонних справ

Кабінет Міністрів призначив першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапарову. Відповідне рішення ухвалено на засіданні в середу.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Джапарова буде займатися темою Криму та публічною дипломатією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Джапарова в 2002-2003 роках працювала на громадських засадах помічницею з питань національних меншин у службі першого віцепрем'єр-міністра України з гуманітарних питань. З березня 2008 року по січень 2010 року обіймала посаду аташе у відділі соціально-гуманітарних питань департаменту культурного та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України. З жовтня 2015 року по квітень 2016 року - радниця міністра інформаційної політики з питань інформаційної політики щодо Криму. 20 квітня 2016 року була призначена першою заступницею міністра інформаційної політики України.

На парламентських виборах 2019 року балотувалася від партії "Українська стратегія Гройсмана" під четвертим номером у списку.

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