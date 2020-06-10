Кабмин назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Лещенко главой Госгеокадастра, - нардеп Гончаренко

Кабинет Министров назначил уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил Лещенко Романа Николаевича главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра", - написал Гончаренко.

Напомним, 26 мая Кабмин уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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