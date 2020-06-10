Кабмін призначив уповноваженого президента із земельних питань Лещенка главою Держгеокадастру, - нардеп Гончаренко
Кабінет Міністрів призначив уповноваженого президента України із земельних питань Романа Лещенка главою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Про це повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Кабмін призначив Лещенка Романа Миколайовича головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, 26 травня Кабмін звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
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