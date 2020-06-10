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Кабмін призначив уповноваженого президента із земельних питань Лещенка главою Держгеокадастру, - нардеп Гончаренко

Кабмін призначив уповноваженого президента із земельних питань Лещенка главою Держгеокадастру, - нардеп Гончаренко

Кабінет Міністрів призначив уповноваженого президента України із земельних питань Романа Лещенка главою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив Лещенка Романа Миколайовича головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, 26 травня Кабмін звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

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Автор: 

Держгеокадастр (301) Лещенко Роман (126)


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