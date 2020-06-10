Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС
Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.
В министерстве сообщили, что транш на 500 млн евро поступил в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Средства направят на финансирование расходов госбюджета, что будет способствовать улучшению платежного баланса и снижению финансового давления по погашению других кредитов.
Также сообщается, что получение льготного кредита стало возможным после того, как Украина выполнила 12 специальных условий по реформам в сферах:
- противодействия и борьбы с коррупцией;
- социальной политики;
- предотвращения отмывания денег;
- энергетики;
- таможенной политики;
- реформирования налоговой и таможенной служб;
- корпоративного управления в государственных банках;
- противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
- снижения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе и в связи с новой программой сотрудничества с МВФ.
Топ комментарии
+2 Edgar Degas
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+2 я гражданин Украины
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+1 cloud2009 #346452
показать весь комментарий10.06.2020 15:47
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Транспортування почало здійснюватися нафтопроводом «Одеса-Кременчук» після перевірки якісних показників сировини. Нафта призначена для переробки на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже п'яти сортів імпортної нафти: 𝗨𝗿𝗮𝗹𝘀, 𝗔𝘇𝗲𝗿𝗶 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁, 𝗕𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻, 𝗘𝗹 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗮𝗿𝗮 та 𝗪𝗧𝗜. Так, у липні минулого року Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи лівійскої нафти сорту El Sharara.