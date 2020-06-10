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Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве сообщили, что транш на 500 млн евро поступил в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Средства направят на финансирование расходов госбюджета, что будет способствовать улучшению платежного баланса и снижению финансового давления по погашению других кредитов.

Также сообщается, что получение льготного кредита стало возможным после того, как Украина выполнила 12 специальных условий по реформам в сферах:

  • противодействия и борьбы с коррупцией;
  • социальной политики;
  • предотвращения отмывания денег;
  • энергетики;
  • таможенной политики;
  • реформирования налоговой и таможенной служб;
  • корпоративного управления в государственных банках;
  • противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
  • снижения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе и в связи с новой программой сотрудничества с МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина надеется получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, - Гончарук

Автор: 

Минфин (1556) транш (279) Евросоюз (17118)


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Топ комментарии
+2
Опять эти шлюхи кредит называют помощью.
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10.06.2020 15:45
+2
та часу ще вагон - уже і внуків упрягають...- со сроком погашения до 10 июня 2035 года.
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10.06.2020 15:53
+1
это Цензор в заголовке херьню написал...
Долг...- и попробуй не отдай вовремя...
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10.06.2020 15:47
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Опять эти шлюхи кредит называют помощью.
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10.06.2020 15:45 Ответить
Это на откаты.
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10.06.2020 15:47 Ответить
это Цензор в заголовке херьню написал...
Долг...- и попробуй не отдай вовремя...
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10.06.2020 15:47 Ответить
та часу ще вагон - уже і внуків упрягають...- со сроком погашения до 10 июня 2035 года.
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10.06.2020 15:53 Ответить
есть надежда что ЕС к этому времени крякнет....
все идет к этому...
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10.06.2020 15:55 Ответить
майбутне школа - і не більше...
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10.06.2020 16:07 Ответить
"...и снижению финансового давления по погашению других кредитов....." - дают под % на погашення % ...зЄ-жесть...

чергова зЄперемога - зЄбіли - вони зробили вас разом...
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10.06.2020 15:49 Ответить
это пишет черт - сидя в цапии на бутылке - ты это хозяев цапии попроси - может тебя хоть подышать свежим воздухом выпустят - бедненький
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10.06.2020 15:55 Ответить
щлюхі вони такі і Є. А коли дають кредит під0,125%річних то це ДОПОМОГА
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10.06.2020 17:29 Ответить
ще одна чергова перемога зЄнедолугого недоросля ...- Норвегію коли обгонимо , ну, із таким то гЕніе лІдером Світового масштабу...
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10.06.2020 15:46 Ответить
Я чёт не понял. Сколько это я типо государству должен ? И как долг отдавать ?
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10.06.2020 15:47 Ответить
та ні - це із після завтра Держава почне ВСІМ гроші дарувати ...
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10.06.2020 15:51 Ответить
чет - на рязани пишут - дуболомы по тому шо
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10.06.2020 15:59 Ответить
ПАТ Укртранснафта вперше транспортувала «легку техаську» нафту WTI.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на офіційну сторінку компанії у https://www.facebook.com/search/top/?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0&epa=SEARCH_BOX facebook .
Транспортування почало здійснюватися нафтопроводом «Одеса-Кременчук» після перевірки якісних показників сировини. Нафта призначена для переробки на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже п'яти сортів імпортної нафти: 𝗨𝗿𝗮𝗹𝘀, 𝗔𝘇𝗲𝗿𝗶 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁, 𝗕𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻, 𝗘𝗹 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗮𝗿𝗮 та 𝗪𝗧𝗜. Так, у липні минулого року Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи лівійскої нафти сорту El Sharara.
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10.06.2020 15:52 Ответить
Мы все вернем не сомневайтесь, (за кадром) наверно в следующей жизни когда я стану ......
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10.06.2020 15:55 Ответить
Мыши голодают !!!
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10.06.2020 15:55 Ответить
И что это за 12 пунктов которые выполнила Украине,вы **** дались там в еврокомиссии,у нас есть борьба с коррупцией?это треш натуральный.
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10.06.2020 15:56 Ответить
Балаболы балаболят, а каравн идет, панове порохоботы.
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10.06.2020 16:41 Ответить
 
 