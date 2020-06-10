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Новини
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Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС

Європейська комісія переказала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Це другий транш у межах четвертої програми макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві повідомили, що транш на 500 млн євро надійшов у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року. Кошти спрямують на фінансування витрат держбюджету, що сприятиме поліпшенню платіжного балансу і зниженню фінансового тиску з погашення інших кредитів.

Також повідомляється, що отримання пільгового кредиту стало можливим після того, як Україна виконала 12 спеціальних умов щодо реформ у сферах:

  • протидії та боротьби з корупцією;
  • соціальної політики;
  • запобігання відмиванню грошей;
  • енергетики;
  • митної політики;
  • реформування податкової та митної служб;
  • корпоративного управління в державних банках;
  • протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування;
  • зниження високого рівня безнадійних кредитів у банківській системі та у зв'язку з новою програмою співпраці з МВФ.

Також читайте: Україна сподівається отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, - Гончарук

Автор: 

Мінфін (3641) транш (467) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+2
Опять эти шлюхи кредит называют помощью.
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10.06.2020 15:45
+2
та часу ще вагон - уже і внуків упрягають...- со сроком погашения до 10 июня 2035 года.
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10.06.2020 15:53
+1
это Цензор в заголовке херьню написал...
Долг...- и попробуй не отдай вовремя...
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10.06.2020 15:47
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Опять эти шлюхи кредит называют помощью.
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10.06.2020 15:45 Відповісти
Это на откаты.
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10.06.2020 15:47 Відповісти
это Цензор в заголовке херьню написал...
Долг...- и попробуй не отдай вовремя...
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10.06.2020 15:47 Відповісти
та часу ще вагон - уже і внуків упрягають...- со сроком погашения до 10 июня 2035 года.
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10.06.2020 15:53 Відповісти
есть надежда что ЕС к этому времени крякнет....
все идет к этому...
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10.06.2020 15:55 Відповісти
майбутне школа - і не більше...
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10.06.2020 16:07 Відповісти
"...и снижению финансового давления по погашению других кредитов....." - дают под % на погашення % ...зЄ-жесть...

чергова зЄперемога - зЄбіли - вони зробили вас разом...
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10.06.2020 15:49 Відповісти
это пишет черт - сидя в цапии на бутылке - ты это хозяев цапии попроси - может тебя хоть подышать свежим воздухом выпустят - бедненький
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10.06.2020 15:55 Відповісти
щлюхі вони такі і Є. А коли дають кредит під0,125%річних то це ДОПОМОГА
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10.06.2020 17:29 Відповісти
ще одна чергова перемога зЄнедолугого недоросля ...- Норвегію коли обгонимо , ну, із таким то гЕніе лІдером Світового масштабу...
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10.06.2020 15:46 Відповісти
Я чёт не понял. Сколько это я типо государству должен ? И как долг отдавать ?
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10.06.2020 15:47 Відповісти
та ні - це із після завтра Держава почне ВСІМ гроші дарувати ...
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10.06.2020 15:51 Відповісти
чет - на рязани пишут - дуболомы по тому шо
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10.06.2020 15:59 Відповісти
ПАТ Укртранснафта вперше транспортувала «легку техаську» нафту WTI.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на офіційну сторінку компанії у https://www.facebook.com/search/top/?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0&epa=SEARCH_BOX facebook .
Транспортування почало здійснюватися нафтопроводом «Одеса-Кременчук» після перевірки якісних показників сировини. Нафта призначена для переробки на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже п'яти сортів імпортної нафти: 𝗨𝗿𝗮𝗹𝘀, 𝗔𝘇𝗲𝗿𝗶 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁, 𝗕𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻, 𝗘𝗹 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗮𝗿𝗮 та 𝗪𝗧𝗜. Так, у липні минулого року Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи лівійскої нафти сорту El Sharara.
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10.06.2020 15:52 Відповісти
Мы все вернем не сомневайтесь, (за кадром) наверно в следующей жизни когда я стану ......
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10.06.2020 15:55 Відповісти
Мыши голодают !!!
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10.06.2020 15:55 Відповісти
И что это за 12 пунктов которые выполнила Украине,вы **** дались там в еврокомиссии,у нас есть борьба с коррупцией?это треш натуральный.
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10.06.2020 15:56 Відповісти
Балаболы балаболят, а каравн идет, панове порохоботы.
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10.06.2020 16:41 Відповісти
 
 