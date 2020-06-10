Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС

Європейська комісія переказала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Це другий транш у межах четвертої програми макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві повідомили, що транш на 500 млн євро надійшов у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року. Кошти спрямують на фінансування витрат держбюджету, що сприятиме поліпшенню платіжного балансу і зниженню фінансового тиску з погашення інших кредитів.

Також повідомляється, що отримання пільгового кредиту стало можливим після того, як Україна виконала 12 спеціальних умов щодо реформ у сферах:

протидії та боротьби з корупцією;

соціальної політики;

запобігання відмиванню грошей;

енергетики;

митної політики;

реформування податкової та митної служб;

корпоративного управління в державних банках;

протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування;

зниження високого рівня безнадійних кредитів у банківській системі та у зв'язку з новою програмою співпраці з МВФ.

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