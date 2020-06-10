Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС
Європейська комісія переказала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Це другий транш у межах четвертої програми макрофінансової допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Цензор.НЕТ.
У міністерстві повідомили, що транш на 500 млн євро надійшов у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року. Кошти спрямують на фінансування витрат держбюджету, що сприятиме поліпшенню платіжного балансу і зниженню фінансового тиску з погашення інших кредитів.
Також повідомляється, що отримання пільгового кредиту стало можливим після того, як Україна виконала 12 спеціальних умов щодо реформ у сферах:
- протидії та боротьби з корупцією;
- соціальної політики;
- запобігання відмиванню грошей;
- енергетики;
- митної політики;
- реформування податкової та митної служб;
- корпоративного управління в державних банках;
- протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування;
- зниження високого рівня безнадійних кредитів у банківській системі та у зв'язку з новою програмою співпраці з МВФ.
Топ коментарі
+2 Edgar Degas
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+2 я гражданин Украины
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+1 cloud2009 #346452
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Транспортування почало здійснюватися нафтопроводом «Одеса-Кременчук» після перевірки якісних показників сировини. Нафта призначена для переробки на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже п'яти сортів імпортної нафти: 𝗨𝗿𝗮𝗹𝘀, 𝗔𝘇𝗲𝗿𝗶 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁, 𝗕𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻, 𝗘𝗹 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗮𝗿𝗮 та 𝗪𝗧𝗜. Так, у липні минулого року Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи лівійскої нафти сорту El Sharara.