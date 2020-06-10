Апелляционный суд отказался освободить Кузьменко из-под стражи
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Решение Печерского суда от 26 мая оставить без изменения, жалобу защитника Беспалого в интересах Кузьменко оставить без удовлетворения", - сказала судья.
Кузьменко хотели взять на поруки ряд лиц, среди которых - и народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудик.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
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2 ч.
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Как и ожидалось супер профи юристы Малюськи проиграли апелляцию по делу Суркисов сегодня. Обещание министра юстиции, что он все сделает по нормальному так и осталось обещанием.
Удивительно если бы было наоборот.
Малюська только рассказывает, что защищает интересы государства и нас. А на самом деле он всячески помогает Суркисам отжать у Приватбанка 7 миллиардов гривен при помощи подчиненной ему исполнительной службы.
Прямо сейчас Малюська подводит топ-менеджмент Привата под статью. От трех до пяти грозит людям, которые не хотят отдавать наши деньги Суркисам и Коломойскому.
Удивительно если бы он вдруг пошел и выиграл апелляцию. Не выиграл.
Зеленский, скотина, будь ты проклят вместе со своими продажными судьями, прокурорами и мусорами! Доиграетесь ведь, мрази, мало не покажется.
зебилы, про вас и вашу Вошьдь Болливуды ещё долго будут снимать комедии, на которых украинцы будут плакать..(
Зебіли (тут окремі ще й "обурються", сволоти лицемірні) - ви за це відповісте, вам прилетить за все.