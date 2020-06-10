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Новости Убийство Шеремета
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Апелляционный суд отказался освободить Кузьменко из-под стражи

Апелляционный суд отказался освободить Кузьменко из-под стражи

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Решение Печерского суда от 26 мая оставить без изменения, жалобу защитника Беспалого в интересах Кузьменко оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Кузьменко хотели взять на поруки ряд лиц, среди которых - и народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудик.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Автор: 

апелляция (628) арест (10455) Апелляционный суд (411) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+27
Почему не называется фамилии судьи?
Система переходит в анонимный режим расправы с гражданским обществом?
Круговая порука.
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10.06.2020 16:25
+22
Аппеляционный суд надо разогнать. Но случится это как всегда после Майдана.
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10.06.2020 16:54
+21
так зєлєнский уже с десяток таких назначений сделал "в обход принятой процедуры", и что? где заведенные дела?
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10.06.2020 16:47
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https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWgnR17dGKfKWluid4ObBW6X5y1JRtU24KzwwiaCxb3TtSgMtA-*******************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

2 ч.
·

Как и ожидалось супер профи юристы Малюськи проиграли апелляцию по делу Суркисов сегодня. Обещание министра юстиции, что он все сделает по нормальному так и осталось обещанием.

Удивительно если бы было наоборот.

Малюська только рассказывает, что защищает интересы государства и нас. А на самом деле он всячески помогает Суркисам отжать у Приватбанка 7 миллиардов гривен при помощи подчиненной ему исполнительной службы.

Прямо сейчас Малюська подводит топ-менеджмент Привата под статью. От трех до пяти грозит людям, которые не хотят отдавать наши деньги Суркисам и Коломойскому.

Удивительно если бы он вдруг пошел и выиграл апелляцию. Не выиграл.
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10.06.2020 16:40 Ответить
сволачі
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10.06.2020 16:41 Ответить
А у меня вопросик, к этим гребаным судьям , почему Кожара гуляет , а Кузьменко сидит
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10.06.2020 16:46 Ответить
Не один Кожара. Вбивць Сармата також відпустили.
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10.06.2020 16:53 Ответить
Украинские судьи - это абсолютно отдельная каста людей, даже более оторванная от простых граждан, чем СБУшники. Они никак с людьми не пересекаются и абсолютно никакой ответственности за коррупцию не несут. Это идеальные царьки
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10.06.2020 17:53 Ответить
****** печерное правасудие...позорное до краю...надеюсь новый Президент спустя время разгонит этот клоповник...и иже с ними...
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11.06.2020 00:10 Ответить
Аппеляционный суд надо разогнать. Но случится это как всегда после Майдана.
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10.06.2020 16:54 Ответить
Кто его оплатит? Петя? Не смешите.
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10.06.2020 17:05 Ответить
От Пети уже всем тошно становится. Ему бы лучше и рядом с Майданом не проходить. Кабы чего не случилось!
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10.06.2020 17:08 Ответить
Бабки на это у него есть. Другое дело, что стоить это все будет в разы дороже второго майдана, потому что сейчас хрен идейных людей вообще сыщишь, а на одних только платных тушках он много людей не насобирает.
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10.06.2020 17:51 Ответить
Сволочи, нелюди, издеваются над невинной женщиной, им бы скорее дело закрыть, а виновата - не виновата им пофик, зато авакян будет удовлетворён и до безумия рад, - падло!
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10.06.2020 18:04 Ответить
Сідді намагаються дестабілізувати ситуацію і залякати добровольців і волонтерів.
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10.06.2020 19:21 Ответить
лякати тих що бачили смерть-просто безглуздо...але не варто...бо растов не "резинавый"...
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11.06.2020 00:08 Ответить
Суд, можливо, мотивував своє рішення на підставі брифінгу.
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10.06.2020 19:26 Ответить
Наша добра знайома особисто знає Юлю,разом волонтерили,просто друзі.І вона просто в ауті від того що зелена срань натворила!
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10.06.2020 19:31 Ответить
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11.06.2020 00:55 Ответить
Апеляційний суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти - Цензор.НЕТ 9317
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10.06.2020 19:34 Ответить
ГНИДИ
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10.06.2020 19:48 Ответить
Это уже все мыслимые границы переходит. Полгода люди сидят в СИЗО?! На фоне того, что всех подряд отпускают под домашний арест? У меня друга подрезал пьяный урод, друг полгода в больнице, хорошо хоть жив, а этот урод типа под домашним арестом, на самом деле разве что за границу не катается. Это из того, что знаю непосредственно, а так каждый день новости, сбивают людей насмерть на переходах, убивают, режут, не сидит НИКТО. А тут...

Зеленский, скотина, будь ты проклят вместе со своими продажными судьями, прокурорами и мусорами! Доиграетесь ведь, мрази, мало не покажется.
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10.06.2020 22:19 Ответить
..и уже просто интересно, какой идиот возьмёт на поруки "величайшего лидера современности".. и за сколько гривень, оставшихся от фонда борьбы с коронавирусом..
зебилы, про вас и вашу Вошьдь Болливуды ещё долго будут снимать комедии, на которых украинцы будут плакать..(
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10.06.2020 22:25 Ответить
Зневажаю!
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10.06.2020 22:29 Ответить
пока зелёная шобла может творить такое...но на Западе это всё видят и анализируют...а суд по Правам человека это не позорное печерское судилище-там всё расставят по своим местам когда придёт время...
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11.06.2020 00:06 Ответить
Жахіття !
Зебіли (тут окремі ще й "обурються", сволоти лицемірні) - ви за це відповісте, вам прилетить за все.
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11.06.2020 00:56 Ответить
Это не Кузмину это всех нас за гратами держат. Нам обьявили дернетесь протв нас будет тоже что и с Кузминой . Это обьявления войны пересичным системой на закрепощение, и ковид там же. Других ресурсов у системы нет она банкрот. Вспомните еще. ,Неначе люди подурили сами на пащину идуть и диточок своих ведуть.
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11.06.2020 05:14 Ответить
У нас немає правової держави є одні клоуни.
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11.06.2020 06:15 Ответить
Вони резиденти, а не президенти.
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11.06.2020 08:38 Ответить
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