Апеляційний суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти
Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарку Юлію Кузьменко.
Про це повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Рішення Печерського суду від 26 травня залишити без зміни, скаргу захисника Беспалого в інтересах Кузьменко залишити без задоволення", - сказала суддя.
Кузьменко хотіли взяти на поруки кілька осіб, серед яких - і народна депутатка, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
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2 ч.
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Как и ожидалось супер профи юристы Малюськи проиграли апелляцию по делу Суркисов сегодня. Обещание министра юстиции, что он все сделает по нормальному так и осталось обещанием.
Удивительно если бы было наоборот.
Малюська только рассказывает, что защищает интересы государства и нас. А на самом деле он всячески помогает Суркисам отжать у Приватбанка 7 миллиардов гривен при помощи подчиненной ему исполнительной службы.
Прямо сейчас Малюська подводит топ-менеджмент Привата под статью. От трех до пяти грозит людям, которые не хотят отдавать наши деньги Суркисам и Коломойскому.
Удивительно если бы он вдруг пошел и выиграл апелляцию. Не выиграл.
Зеленский, скотина, будь ты проклят вместе со своими продажными судьями, прокурорами и мусорами! Доиграетесь ведь, мрази, мало не покажется.
зебилы, про вас и вашу Вошьдь Болливуды ещё долго будут снимать комедии, на которых украинцы будут плакать..(
Зебіли (тут окремі ще й "обурються", сволоти лицемірні) - ви за це відповісте, вам прилетить за все.