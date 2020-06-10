Апеляційний суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарку Юлію Кузьменко.

Про це повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Рішення Печерського суду від 26 травня залишити без зміни, скаргу захисника Беспалого в інтересах Кузьменко залишити без задоволення", - сказала суддя.

Кузьменко хотіли взяти на поруки кілька осіб, серед яких - і народна депутатка, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко: "Вона просить суд про одне - відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.