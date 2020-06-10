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Новини Убивство Шеремета
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Апеляційний суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти

Апеляційний суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарку Юлію Кузьменко.

Про це  повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Рішення Печерського суду від 26 травня залишити без зміни, скаргу захисника Беспалого в інтересах Кузьменко залишити без задоволення", - сказала суддя.

Кузьменко хотіли взяти на поруки кілька осіб, серед яких - і народна депутатка, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко: "Вона просить суд про одне - відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Автор: 

апеляція (502) арешт (2523) Апеляційний суд (397) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+27
Почему не называется фамилии судьи?
Система переходит в анонимный режим расправы с гражданским обществом?
Круговая порука.
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10.06.2020 16:25
+22
Аппеляционный суд надо разогнать. Но случится это как всегда после Майдана.
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10.06.2020 16:54
+21
так зєлєнский уже с десяток таких назначений сделал "в обход принятой процедуры", и что? где заведенные дела?
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10.06.2020 16:47
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https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWgnR17dGKfKWluid4ObBW6X5y1JRtU24KzwwiaCxb3TtSgMtA-*******************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

2 ч.
·

Как и ожидалось супер профи юристы Малюськи проиграли апелляцию по делу Суркисов сегодня. Обещание министра юстиции, что он все сделает по нормальному так и осталось обещанием.

Удивительно если бы было наоборот.

Малюська только рассказывает, что защищает интересы государства и нас. А на самом деле он всячески помогает Суркисам отжать у Приватбанка 7 миллиардов гривен при помощи подчиненной ему исполнительной службы.

Прямо сейчас Малюська подводит топ-менеджмент Привата под статью. От трех до пяти грозит людям, которые не хотят отдавать наши деньги Суркисам и Коломойскому.

Удивительно если бы он вдруг пошел и выиграл апелляцию. Не выиграл.
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10.06.2020 16:40 Відповісти
сволачі
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10.06.2020 16:41 Відповісти
А у меня вопросик, к этим гребаным судьям , почему Кожара гуляет , а Кузьменко сидит
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10.06.2020 16:46 Відповісти
Не один Кожара. Вбивць Сармата також відпустили.
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10.06.2020 16:53 Відповісти
Украинские судьи - это абсолютно отдельная каста людей, даже более оторванная от простых граждан, чем СБУшники. Они никак с людьми не пересекаются и абсолютно никакой ответственности за коррупцию не несут. Это идеальные царьки
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10.06.2020 17:53 Відповісти
****** печерное правасудие...позорное до краю...надеюсь новый Президент спустя время разгонит этот клоповник...и иже с ними...
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11.06.2020 00:10 Відповісти
Аппеляционный суд надо разогнать. Но случится это как всегда после Майдана.
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10.06.2020 16:54 Відповісти
Кто его оплатит? Петя? Не смешите.
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10.06.2020 17:05 Відповісти
От Пети уже всем тошно становится. Ему бы лучше и рядом с Майданом не проходить. Кабы чего не случилось!
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10.06.2020 17:08 Відповісти
Бабки на это у него есть. Другое дело, что стоить это все будет в разы дороже второго майдана, потому что сейчас хрен идейных людей вообще сыщишь, а на одних только платных тушках он много людей не насобирает.
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10.06.2020 17:51 Відповісти
Сволочи, нелюди, издеваются над невинной женщиной, им бы скорее дело закрыть, а виновата - не виновата им пофик, зато авакян будет удовлетворён и до безумия рад, - падло!
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10.06.2020 18:04 Відповісти
Сідді намагаються дестабілізувати ситуацію і залякати добровольців і волонтерів.
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10.06.2020 19:21 Відповісти
лякати тих що бачили смерть-просто безглуздо...але не варто...бо растов не "резинавый"...
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11.06.2020 00:08 Відповісти
Суд, можливо, мотивував своє рішення на підставі брифінгу.
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10.06.2020 19:26 Відповісти
Наша добра знайома особисто знає Юлю,разом волонтерили,просто друзі.І вона просто в ауті від того що зелена срань натворила!
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10.06.2020 19:31 Відповісти
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11.06.2020 00:55 Відповісти
Апеляційний суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти - Цензор.НЕТ 9317
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10.06.2020 19:34 Відповісти
ГНИДИ
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10.06.2020 19:48 Відповісти
Это уже все мыслимые границы переходит. Полгода люди сидят в СИЗО?! На фоне того, что всех подряд отпускают под домашний арест? У меня друга подрезал пьяный урод, друг полгода в больнице, хорошо хоть жив, а этот урод типа под домашним арестом, на самом деле разве что за границу не катается. Это из того, что знаю непосредственно, а так каждый день новости, сбивают людей насмерть на переходах, убивают, режут, не сидит НИКТО. А тут...

Зеленский, скотина, будь ты проклят вместе со своими продажными судьями, прокурорами и мусорами! Доиграетесь ведь, мрази, мало не покажется.
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10.06.2020 22:19 Відповісти
..и уже просто интересно, какой идиот возьмёт на поруки "величайшего лидера современности".. и за сколько гривень, оставшихся от фонда борьбы с коронавирусом..
зебилы, про вас и вашу Вошьдь Болливуды ещё долго будут снимать комедии, на которых украинцы будут плакать..(
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10.06.2020 22:25 Відповісти
Зневажаю!
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10.06.2020 22:29 Відповісти
пока зелёная шобла может творить такое...но на Западе это всё видят и анализируют...а суд по Правам человека это не позорное печерское судилище-там всё расставят по своим местам когда придёт время...
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11.06.2020 00:06 Відповісти
Жахіття !
Зебіли (тут окремі ще й "обурються", сволоти лицемірні) - ви за це відповісте, вам прилетить за все.
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11.06.2020 00:56 Відповісти
Это не Кузмину это всех нас за гратами держат. Нам обьявили дернетесь протв нас будет тоже что и с Кузминой . Это обьявления войны пересичным системой на закрепощение, и ковид там же. Других ресурсов у системы нет она банкрот. Вспомните еще. ,Неначе люди подурили сами на пащину идуть и диточок своих ведуть.
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11.06.2020 05:14 Відповісти
У нас немає правової держави є одні клоуни.
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11.06.2020 06:15 Відповісти
Вони резиденти, а не президенти.
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11.06.2020 08:38 Відповісти
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