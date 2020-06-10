"Приватбанк" запустил сервис оплаты штрафов за нарушение ПДД

Государственный банк "Приватбанк" запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений.

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает Цензор.НЕТ.

"Штрафной" сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии Приват24 https://next.privat24.ua и мобильном банке Privat24 для Android и iOs", - говорится в сообщении финучреждения.

Согласно сообщению, "Приватбанк" "подтягивает" информацию о штрафах из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Отмечается, что узнать о неоплаченных штрафах также можно по номеру постановления о наложении штрафа.

Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушение ПДД".

Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к Приват24.

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