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"Приватбанк" запустил сервис оплаты штрафов за нарушение ПДД

Государственный банк "Приватбанк" запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений.

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает Цензор.НЕТ.

"Штрафной" сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии Приват24 https://next.privat24.ua и мобильном банке Privat24 для Android и iOs", - говорится в сообщении финучреждения.

Согласно сообщению, "Приватбанк" "подтягивает" информацию о штрафах из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Отмечается, что узнать о неоплаченных штрафах также можно по номеру постановления о наложении штрафа.

Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушение ПДД".

Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к Приват24.

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ПДД (532) Приватбанк (833) штраф (1285)


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Топ комментарии
+2
"Приватбанк" запустил сервис оплаты штрафов за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 4465
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10.06.2020 16:23
+2
Подсуетились
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10.06.2020 16:24
+2
бюджет пополнится
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10.06.2020 16:29
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"Приватбанк" запустил сервис оплаты штрафов за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 4465
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10.06.2020 16:23 Ответить
Подсуетились
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10.06.2020 16:24 Ответить
Звучит как то по дебильному - https://censor.net/news/3201158/privatbank_zapustil_servis_oplaty_shtrafov_za_narushenie_pdd
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10.06.2020 16:25 Ответить
Так Коломойский хозяин Украины. У него и клоун собственный есть в качестве Президента Украины.
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10.06.2020 16:30 Ответить
Ну, теперь заживём! ВВП наполняется!
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10.06.2020 16:29 Ответить
бюджет пополнится
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10.06.2020 16:29 Ответить
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/4/
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
Ч и т а е м отзывы простых Граждан Украины о б а н к е ПРИВАТ !
Шахрайство
Заблокировали карту по «вымышленной» причине 2 июня 2020,
Не дают использовать СОБСТВЕННЫЕ средства.
Була кліентом багато років, справно платила належне банку, в вересні 2018, пропустила платіж і почалось, тисячі гривень почали нараховувати за кілька місяців.нарахували мій кредит, тіло якого менше прожиткового рівня, далі цікавіше влазили в приват 24, зчитували інформацію на електронні носії.при спілкуванні з оператором відмовляюця навідріз озвучити тіло кредиту, самостійно завищили тіло кредиту у 2 рази.у банку нема порядку це не банк! Справа у суді.ітиму до останнього!
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10.06.2020 16:45 Ответить
все для людей!)
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10.06.2020 16:46 Ответить
А чи були вже судові процеси по відміні надісланих штрафів?...Якщо людина гарантовано була в іншому,аніж порушення ПДР місці,а за кермом був родич,проти якого він має право не свідчити?..
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10.06.2020 17:03 Ответить
"Приватбанк" запустив сервіс оплати штрафів за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 808https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/4/
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
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10.06.2020 17:15 Ответить
Не успеваешь порадоваться одному покращенню, как власть подкидывает новое.
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10.06.2020 18:44 Ответить
 
 