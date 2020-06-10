"Приватбанк" запустил сервис оплаты штрафов за нарушение ПДД
Государственный банк "Приватбанк" запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений.
Об этом сообщила пресс-служба банка, передает Цензор.НЕТ.
"Штрафной" сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии Приват24 https://next.privat24.ua и мобильном банке Privat24 для Android и iOs", - говорится в сообщении финучреждения.
Согласно сообщению, "Приватбанк" "подтягивает" информацию о штрафах из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Отмечается, что узнать о неоплаченных штрафах также можно по номеру постановления о наложении штрафа.
Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушение ПДД".
Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к Приват24.
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Шахрайство
Заблокировали карту по «вымышленной» причине 2 июня 2020,
Не дают использовать СОБСТВЕННЫЕ средства.
Була кліентом багато років, справно платила належне банку, в вересні 2018, пропустила платіж і почалось, тисячі гривень почали нараховувати за кілька місяців.нарахували мій кредит, тіло якого менше прожиткового рівня, далі цікавіше влазили в приват 24, зчитували інформацію на електронні носії.при спілкуванні з оператором відмовляюця навідріз озвучити тіло кредиту, самостійно завищили тіло кредиту у 2 рази.у банку нема порядку це не банк! Справа у суді.ітиму до останнього!
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