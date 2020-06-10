"Приватбанк" запустив сервіс оплати штрафів за порушення ПДР

Державний банк "Приватбанк" запустив онлайн-сервіс пошуку та оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зокрема й оформлених системою відеофіксації порушень.

Про це повідомила пресслужба банку, передає Цензор.НЕТ.

"Штрафний" сервіс доступний всім клієнтам банку в новій вебверсії Приват24 https://next.privat24.ua і мобільному банку Privat24 для Android і iOs ", - йдеться в повідомленні фінустанови.

Згідно з повідомленням, "Приватбанк" "підтягує" інформацію про штрафи з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Зазначається, що дізнатися про неоплачені штрафи також можна за номером постанови про накладення штрафу.

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Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ "Платежі" - "Штрафи за порушення ПДР". У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі "Платежі" через пошук одержувача "Штрафи за порушення ПДР".

Сплатити штраф в один клік можна за допомогою будь-якої карти, прив'язаною до Приват24.