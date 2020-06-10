"Приватбанк" запустив сервіс оплати штрафів за порушення ПДР
Державний банк "Приватбанк" запустив онлайн-сервіс пошуку та оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зокрема й оформлених системою відеофіксації порушень.
Про це повідомила пресслужба банку, передає Цензор.НЕТ.
"Штрафний" сервіс доступний всім клієнтам банку в новій вебверсії Приват24 https://next.privat24.ua і мобільному банку Privat24 для Android і iOs ", - йдеться в повідомленні фінустанови.
Згідно з повідомленням, "Приватбанк" "підтягує" інформацію про штрафи з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Зазначається, що дізнатися про неоплачені штрафи також можна за номером постанови про накладення штрафу.
Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ "Платежі" - "Штрафи за порушення ПДР". У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі "Платежі" через пошук одержувача "Штрафи за порушення ПДР".
Сплатити штраф в один клік можна за допомогою будь-якої карти, прив'язаною до Приват24.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
Ч и т а е м отзывы простых Граждан Украины о б а н к е ПРИВАТ !
Шахрайство
Заблокировали карту по «вымышленной» причине 2 июня 2020,
Не дают использовать СОБСТВЕННЫЕ средства.
Була кліентом багато років, справно платила належне банку, в вересні 2018, пропустила платіж і почалось, тисячі гривень почали нараховувати за кілька місяців.нарахували мій кредит, тіло якого менше прожиткового рівня, далі цікавіше влазили в приват 24, зчитували інформацію на електронні носії.при спілкуванні з оператором відмовляюця навідріз озвучити тіло кредиту, самостійно завищили тіло кредиту у 2 рази.у банку нема порядку це не банк! Справа у суді.ітиму до останнього!
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/