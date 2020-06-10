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"Приватбанк" запустив сервіс оплати штрафів за порушення ПДР

Державний банк "Приватбанк" запустив онлайн-сервіс пошуку та оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зокрема й оформлених системою відеофіксації порушень.

Про це повідомила пресслужба банку, передає Цензор.НЕТ.

"Штрафний" сервіс доступний всім клієнтам банку в новій вебверсії Приват24 https://next.privat24.ua і мобільному банку Privat24 для Android і iOs ", - йдеться в повідомленні фінустанови.

Згідно з повідомленням, "Приватбанк" "підтягує" інформацію про штрафи з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Зазначається, що дізнатися про неоплачені штрафи також можна за номером постанови про накладення штрафу.

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Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ "Платежі" - "Штрафи за порушення ПДР". У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі "Платежі" через пошук одержувача "Штрафи за порушення ПДР".

Сплатити штраф в один клік можна за допомогою будь-якої карти, прив'язаною до Приват24.

Автор: 

ПДР (476) Приватбанк (2432) штраф (1862)


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Топ коментарі
+2
"Приватбанк" запустил сервис оплаты штрафов за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 4465
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10.06.2020 16:23
+2
Подсуетились
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10.06.2020 16:24
+2
бюджет пополнится
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10.06.2020 16:29
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"Приватбанк" запустил сервис оплаты штрафов за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 4465
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10.06.2020 16:23 Відповісти
Подсуетились
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10.06.2020 16:24 Відповісти
Звучит как то по дебильному - https://censor.net/news/3201158/privatbank_zapustil_servis_oplaty_shtrafov_za_narushenie_pdd
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10.06.2020 16:25 Відповісти
Так Коломойский хозяин Украины. У него и клоун собственный есть в качестве Президента Украины.
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10.06.2020 16:30 Відповісти
Ну, теперь заживём! ВВП наполняется!
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10.06.2020 16:29 Відповісти
бюджет пополнится
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10.06.2020 16:29 Відповісти
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/4/
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
Ч и т а е м отзывы простых Граждан Украины о б а н к е ПРИВАТ !
Шахрайство
Заблокировали карту по «вымышленной» причине 2 июня 2020,
Не дают использовать СОБСТВЕННЫЕ средства.
Була кліентом багато років, справно платила належне банку, в вересні 2018, пропустила платіж і почалось, тисячі гривень почали нараховувати за кілька місяців.нарахували мій кредит, тіло якого менше прожиткового рівня, далі цікавіше влазили в приват 24, зчитували інформацію на електронні носії.при спілкуванні з оператором відмовляюця навідріз озвучити тіло кредиту, самостійно завищили тіло кредиту у 2 рази.у банку нема порядку це не банк! Справа у суді.ітиму до останнього!
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10.06.2020 16:45 Відповісти
все для людей!)
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10.06.2020 16:46 Відповісти
А чи були вже судові процеси по відміні надісланих штрафів?...Якщо людина гарантовано була в іншому,аніж порушення ПДР місці,а за кермом був родич,проти якого він має право не свідчити?..
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10.06.2020 17:03 Відповісти
"Приватбанк" запустив сервіс оплати штрафів за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 808https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/4/
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
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10.06.2020 17:15 Відповісти
Не успеваешь порадоваться одному покращенню, как власть подкидывает новое.
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10.06.2020 18:44 Відповісти
 
 