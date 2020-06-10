С 1 июля украинцы смогут свободно выбирать поставщика газа, - "Нафтогаз"
Регулятор обновил правила и упростил с 1 июля процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины", передает Цензор.НЕТ.
"Регулятор рынка НКРЭКУ упростил правила перехода к другому поставщику газа и теперь украинцы, наконец, смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания", - говорится в сообщении.
Если вы живете в Житомирской области, но хотите выбрать поставщика из Винницкой - по новым правилам это можно сделать в несколько кликов, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику.
Отмечается, что с 1 июля должен заработать рынок газа для населения. И упрощение процедуры смены поставщика было одним из необходимых условий для полноценного старта открытого рынка.
Второе условие - это запуск работы "поставщика последней надежды". Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины должно избрать его на конкурсе.
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А по киевской области один только проект на газ стоит около 30000, без работ и материалов. Пожалуйста, меняйте поставщика сколько влезет)))
Давй, подключи мне в селе второго провайдера бесплатно. от 2000 гривен по селам в киевской области)))
все элементарно, ватсон. газ в трубопроводах и хранилищах общий для всех участников рынка. но, он закупается у поставщиков по разным ценам.кто как договорится. и предлагать свой закупленный газ будут кто за сколько захочет. а доставляет потребителю оператор газотранспортной ситемы.и оплачивается эта услуга отдельно на отдельный счет. он сам по себе .его дело взять газ из хранилища и доставить потребителю.
зы напоминает выборы в белаРаше.
в какую сторону "в один клик"... в небо ...кликнуть ? ))))))
и нехай новый (если докликаетесь)))) Вам сам расскажет про перспективы подключения и очередь из возжелавших ))) а транспортирующая местная организация расскажет, что у них может даже и нет договора про такие поставки с других регионов-областей
Хочу газ вашей фирмы, будет вам газ открывайте кран.
крім хвірташа..
"Я вєріл: етот дєнь настанєт!" (с)
Тепер ми саменькі зможемо обрати, якій із фрмочок-прокладок кобєлєва платитимемо.
"Ето кайф! Мароженоє!" (с)
Когда разрешат отказаться от отопления в многоквартирном доме?
Или хотя бы регулировать температуру и платить по счетчику.