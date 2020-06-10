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С 1 июля украинцы смогут свободно выбирать поставщика газа, - "Нафтогаз"

С 1 июля украинцы смогут свободно выбирать поставщика газа, -

Регулятор обновил правила и упростил с 1 июля процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Регулятор рынка НКРЭКУ упростил правила перехода к другому поставщику газа и теперь украинцы, наконец, смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания", - говорится в сообщении.

Если вы живете в Житомирской области, но хотите выбрать поставщика из Винницкой - по новым правилам это можно сделать в несколько кликов, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику.

Отмечается, что с 1 июля должен заработать рынок газа для населения. И упрощение процедуры смены поставщика было одним из необходимых условий для полноценного старта открытого рынка.

Второе условие - это запуск работы "поставщика последней надежды". Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины должно избрать его на конкурсе.

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Автор: 

Газ (10225) Нафтогаз (3112) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+15
Гы...гы....и им будет ахметка или беня
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10.06.2020 16:48
+13
можно выбирать любого поставщика из вот этого одного. любого!
зы напоминает выборы в белаРаше.
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10.06.2020 16:50
+11
Бред. в многоквартирный дом заходит одна труба, к другому концу которой подсоединен ОДИН поставщик. Они очумели?
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10.06.2020 16:49
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татишо!???)))
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10.06.2020 16:47 Ответить
Гы...гы....и им будет ахметка или беня
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10.06.2020 16:48 Ответить
не, беня или ахметка))
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10.06.2020 16:53 Ответить
в 2000 году у меня был суд с облэнерго уже тогда по закону об электроэнергетике (при Тимошенко Юлии был принят... вице премьер Министра в правительстве Ющенко во времена Кучмы) я как бы имел право живя в Одесской области выбирать себе поставщика любого например в Херсоне только то все було на бумаге... так и тут что значит выбирать неужели цена будет разной ..ой ли.. разница в пару копеек на 1 куб метр.. не уверен что кто то будет педалировать свои доходы -повышая цену газа в 2-3 раза от остальных.. рынок сам должен плавно уравнять в принщипе цены на газ свет воду..
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10.06.2020 18:59 Ответить
Та не скажіть, для підприємств, різниця у різних постачальників доходить до 600-800 грн. за 1000 куб. м, а це пробачте, для домогосподарств, які опалюються газом значне пониження. А Київгаз так взагалі, на початку ломив такі ціни і всіх кого міг заганяв до себе палками, тибто штрафами за незначні порушення. Правда зараз їх трохи з цінами попустило, а от шантажем і викручуванням рук так і далі займаються.
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11.06.2020 07:53 Ответить
Між Ахмєткою і єво женой...
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10.06.2020 16:53 Ответить
Бред. в многоквартирный дом заходит одна труба, к другому концу которой подсоединен ОДИН поставщик. Они очумели?
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10.06.2020 16:49 Ответить
Да, труба одна. И за доставку по этой трубе вы делаете вот ту новую плату, она конкретно вашему облгазу. А вот сам газ, тот платёж что раньше всегда платили, по вашему заказу -может быть разным.Это теория, что будет дальше-практика покажет. Но говорить об одной трубе в дом-ужЕ поздно, это признак безграмотности.
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10.06.2020 17:03 Ответить
Точно.Интернет кабель - то же один.
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10.06.2020 17:09 Ответить
интернет кабель один, только провайдера ты не можешь менять на другого, без подвода другого кабеля)))
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10.06.2020 17:18 Ответить
У нас с интернетом дело именно так и обстоит. Отдельно кабель отдельно поставщик интернета.
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10.06.2020 17:28 Ответить
ну так будет и с газом. Одна газовая контора установила трассу, подключала оборудование, закачивает свой газ, а потом скажут - с хера ли я должен какой-то другой конторе за что-то платить. Выбирайте ради бога другого поставщика. Только пусть он сделает проект, проведет свои трассы, вы конечно как потребитель за это все платите, и пользуйтесь)))
А по киевской области один только проект на газ стоит около 30000, без работ и материалов. Пожалуйста, меняйте поставщика сколько влезет)))
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10.06.2020 18:03 Ответить
Я наверно плохо описал ситуацию. У нас наоборот. Есть 2 платежа. Первая за провода (компания Бэзэк меснтый аналог Укртелекома) вторая за интернет (тут большой выбор компаний).
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10.06.2020 18:26 Ответить
Вот та контора что установила..подключила- Она с вами навечно и с ней вы расплачиваетесь по квитанции "Поставка газа". А вот газ поставлять она вам сможет различный. И тем кто интернет кабели сюда старается замесить: Это копейки, каждый провайдер вам забесплатно свой кабель проложит. С трубами так не получается.
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10.06.2020 19:05 Ответить
Каким образом по одной трубе, разным потребителям будут разный газ подавать?
Давй, подключи мне в селе второго провайдера бесплатно. от 2000 гривен по селам в киевской области)))
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10.06.2020 19:50 Ответить
дядя ты идиот?))))) количество тупых на цензоре прогрессирует))))
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10.06.2020 21:44 Ответить
да, дебилов хватает, которые верят в очередные сказки зедебилов)))
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10.06.2020 21:47 Ответить
Можно подумать, что если у нас с соседом будут разные поставщики, то качество газа будет разным
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10.06.2020 18:07 Ответить
Дятелина, у меня два высших технических образования. Трудовой стаж 50 лет, в том числе гл.инженера ЖЭК. Так что теория - это твое, а как в многоквартирный дом подвести газ от разных поставщиков, если каждая из 100 квартир захочет своего особенного поставщика-это вопрос для тебя, теоретика пустоголового. При условии, повторюсь, что в дом заходит ОДНА газовая труба.
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10.06.2020 19:28 Ответить
дебила гл. инженера жека видать издалека. сколько образований не имей а дураком помрешь. ))))

все элементарно, ватсон. газ в трубопроводах и хранилищах общий для всех участников рынка. но, он закупается у поставщиков по разным ценам.кто как договорится. и предлагать свой закупленный газ будут кто за сколько захочет. а доставляет потребителю оператор газотранспортной ситемы.и оплачивается эта услуга отдельно на отдельный счет. он сам по себе .его дело взять газ из хранилища и доставить потребителю.
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10.06.2020 21:53 Ответить
можно выбирать любого поставщика из вот этого одного. любого!
зы напоминает выборы в белаРаше.
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10.06.2020 16:50 Ответить
Будут теперь в Пирятине выбирать между Полтаваоблгаз и Бритиш Петролиум
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10.06.2020 16:50 Ответить
надеюсь выбор в пользу отечественного поставщика (ВР).
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10.06.2020 16:52 Ответить
"поставщика последней надежды"..... )))
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10.06.2020 16:50 Ответить
В буквальном смысле пускают нас по миру.
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10.06.2020 16:51 Ответить
По миру вас пустили несколько раньше.
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10.06.2020 17:46 Ответить
Аваз что пропустили.
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10.06.2020 17:49 Ответить
Не можешь забыть Аваза?
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10.06.2020 18:48 Ответить
Кого же выбрать ***,ахметку,фитраша,цуркиса или российских друзей потроха?все такие честные и достойные.
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10.06.2020 16:52 Ответить
ой... хочу поставщика с Норвегии...ну там же есть какие-то поставщики? )))
в какую сторону "в один клик"... в небо ...кликнуть ? ))))))
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10.06.2020 16:53 Ответить
И норвежскую селдь в нагрузку.
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10.06.2020 16:56 Ответить
(пока только хвостом... по рылу размечтавшемуся )))))))
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10.06.2020 17:08 Ответить
Эх, заживем!!!
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10.06.2020 16:54 Ответить
Трудный выбор между АРЛ и РЛА.
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10.06.2020 16:54 Ответить
Если вы живете в Житомирской области, но хотите выбрать поставщика из Винницкой - по новым правилам это можно сделать в несколько кликов, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику, и уже ночью к вам приедет аварийка и отрежут от газопостачяння.
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10.06.2020 17:04 Ответить
без всякой гарантии подключения к новому )))
и нехай новый (если докликаетесь)))) Вам сам расскажет про перспективы подключения и очередь из возжелавших ))) а транспортирующая местная организация расскажет, что у них может даже и нет договора про такие поставки с других регионов-областей
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10.06.2020 17:13 Ответить
Ребята,может кто в курсе,как можно выбрать поставщика газа, если труба по которой подается газ на четыре села( в р-не Новая Кховка)..... Это на рынке я могу выбрать у кого купить огурец ....у бабы Клавы или у дяди Вовы....
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10.06.2020 17:05 Ответить
Газ буде постачатись в балонах?
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10.06.2020 17:09 Ответить
Не, путем телерепортации.
Хочу газ вашей фирмы, будет вам газ открывайте кран.
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10.06.2020 17:20 Ответить
які зараз є постачальники газу ?
крім хвірташа..
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10.06.2020 17:18 Ответить
Угадайте , под каким наперстком ваш газ...🤔🤔🤔
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10.06.2020 17:19 Ответить
Таке "спрощення" є спробою повернути на ринок України кацапських трейдерів які будуть в картельній змові з місцевими жидами продавати *********** газ дешевше і в решті решт мріють повернути Україну знову в залежність від **********. При цьому буде вестисмь інформаціний тиск на зебільнуте населення і навязування тези що "кацапський газ" є проявом "братерської любові". ... Памятайте! Жидобільшовики це зло.
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10.06.2020 17:42 Ответить
вы таки не жили в Европах - по этому пишите такую чушь - и да - только цапам все вокруг виноваты,а не они))
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10.06.2020 18:15 Ответить
Я жил в 12 странах на протяжении многих лет. И нигде даже помыслит не могут о покупке у врага чего либо во время войны...
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10.06.2020 18:23 Ответить
так не заключай - кто тебе доктор - причинно - следственная связь - тебя шо заставляют или читать не умеешь - Регулятор рынка НКРЭКУ упростил правила перехода к другому поставщику газа и теперь украинцы, наконец, смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания",Источник: https://censor.net/n3201169 - по сему , хватит писать полнейшую чушь
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10.06.2020 18:37 Ответить
Можешь быть уверен - я не куплю газ у кацапов, а буду и дальше идти по пути сокращения потребления к полному отказу от газа. Автономный дом - идеал домовладельца.
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10.06.2020 18:41 Ответить
ЭТО ВСЕ ЕЩЕ СДЕЛАЛ - НЕ ЛЮБИМЫ ЗЕБИЛАМИ - ПЕТЯ - НО ЕСЛИ КТО НЕ ЗНАЛ
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10.06.2020 18:13 Ответить
а да кто не знает - так в Европе происходит - но тролли дикие - им мало плотют тока на водку и хватает))
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10.06.2020 18:17 Ответить
Просто в Украине НЕТ ТОЙ Европы.
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10.06.2020 18:57 Ответить
Интересно, кто-то уже воспользовался возможностью "выбора" поставщика электроэнергии? Помогло?
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10.06.2020 18:58 Ответить
Ну это кому как. А я как догадливый с детства позволю кайф себе на старости. та каждый месяц буду менять претендентов. И по алфавиту!
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10.06.2020 19:02 Ответить
Сталося!!! Нарешті ми до цього дожили!!!
"Я вєріл: етот дєнь настанєт!" (с)
Тепер ми саменькі зможемо обрати, якій із фрмочок-прокладок кобєлєва платитимемо.
"Ето кайф! Мароженоє!" (с)
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10.06.2020 20:39 Ответить
Когда-то Форда спросили- будут ли его машины не только черные, на что он ответил, что вы можете заказывать машины любого цвета, при условии, что они будут черного цвета. Как можно выбрать другого поставщика, если трубопроводы облгаза, что проведут еще одну трубу?
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10.06.2020 20:50 Ответить
Хотелось бы поподробнее и поконкретнее. Что, как, и когда? Ничего не понятно. Похоже что опять всё только на бумаге. Какой рынок когда "хозяева" наших с вами недр это один-два, всем известных человека. Не смешите мои тапки
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10.06.2020 21:29 Ответить
Хрень всё это!
Когда разрешат отказаться от отопления в многоквартирном доме?
Или хотя бы регулировать температуру и платить по счетчику.
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10.06.2020 21:48 Ответить
что бы этот выбор потом потребителю не вылез боком .мы же в Украине живем
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10.06.2020 21:51 Ответить
количество идиотов на один мегабайт инфы на цензоре просто зашкаливает)))))
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10.06.2020 21:56 Ответить
А електроенергії??
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10.06.2020 22:45 Ответить
 
 