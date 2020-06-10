С 1 июля украинцы смогут свободно выбирать поставщика газа, - "Нафтогаз"

Регулятор обновил правила и упростил с 1 июля процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Регулятор рынка НКРЭКУ упростил правила перехода к другому поставщику газа и теперь украинцы, наконец, смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания", - говорится в сообщении.

Если вы живете в Житомирской области, но хотите выбрать поставщика из Винницкой - по новым правилам это можно сделать в несколько кликов, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику.

Отмечается, что с 1 июля должен заработать рынок газа для населения. И упрощение процедуры смены поставщика было одним из необходимых условий для полноценного старта открытого рынка.

Второе условие - это запуск работы "поставщика последней надежды". Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины должно избрать его на конкурсе.

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