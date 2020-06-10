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З 1 липня українці зможуть вільно вибирати постачальника газу, - "Нафтогаз"

З 1 липня українці зможуть вільно вибирати постачальника газу, -

Регулятор оновив правила і спростив з 1 липня процедуру зміни постачальника газу для побутових споживачів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Нафтогаз України", передає Цензор.НЕТ.

"Регулятор ринку НКРЕКП спростив правила переходу до іншого постачальника газу і тепер українці, нарешті, зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі, умовах оплати чи обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви живете у Житомирській області, але хочете обрати постачальника з Вінницької – за новими правилами це можна зробити у кілька кліків, відправивши заяву-приєднання та документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику.

Зазначається, що з 1 липня має запрацювати ринок газу для населення. І спрощення процедури зміни постачальника було одним з необхідних умов для повноцінного старту відкритого ринку.

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Друга умова – це запуск роботи "постачальника останньої надії" (ПОН). Міністерство енергетики та захисту довкілля України має обрати ПОН на конкурсі.

Автор: 

газ (10423) Нафтогаз (4412) НКРЕКП (1816)


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Топ коментарі
+15
Гы...гы....и им будет ахметка или беня
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10.06.2020 16:48
+13
можно выбирать любого поставщика из вот этого одного. любого!
зы напоминает выборы в белаРаше.
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10.06.2020 16:50
+11
Бред. в многоквартирный дом заходит одна труба, к другому концу которой подсоединен ОДИН поставщик. Они очумели?
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10.06.2020 16:49
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татишо!???)))
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10.06.2020 16:47 Відповісти
Гы...гы....и им будет ахметка или беня
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10.06.2020 16:48 Відповісти
не, беня или ахметка))
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10.06.2020 16:53 Відповісти
в 2000 году у меня был суд с облэнерго уже тогда по закону об электроэнергетике (при Тимошенко Юлии был принят... вице премьер Министра в правительстве Ющенко во времена Кучмы) я как бы имел право живя в Одесской области выбирать себе поставщика любого например в Херсоне только то все було на бумаге... так и тут что значит выбирать неужели цена будет разной ..ой ли.. разница в пару копеек на 1 куб метр.. не уверен что кто то будет педалировать свои доходы -повышая цену газа в 2-3 раза от остальных.. рынок сам должен плавно уравнять в принщипе цены на газ свет воду..
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10.06.2020 18:59 Відповісти
Та не скажіть, для підприємств, різниця у різних постачальників доходить до 600-800 грн. за 1000 куб. м, а це пробачте, для домогосподарств, які опалюються газом значне пониження. А Київгаз так взагалі, на початку ломив такі ціни і всіх кого міг заганяв до себе палками, тибто штрафами за незначні порушення. Правда зараз їх трохи з цінами попустило, а от шантажем і викручуванням рук так і далі займаються.
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11.06.2020 07:53 Відповісти
Між Ахмєткою і єво женой...
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10.06.2020 16:53 Відповісти
Бред. в многоквартирный дом заходит одна труба, к другому концу которой подсоединен ОДИН поставщик. Они очумели?
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10.06.2020 16:49 Відповісти
Да, труба одна. И за доставку по этой трубе вы делаете вот ту новую плату, она конкретно вашему облгазу. А вот сам газ, тот платёж что раньше всегда платили, по вашему заказу -может быть разным.Это теория, что будет дальше-практика покажет. Но говорить об одной трубе в дом-ужЕ поздно, это признак безграмотности.
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10.06.2020 17:03 Відповісти
Точно.Интернет кабель - то же один.
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10.06.2020 17:09 Відповісти
интернет кабель один, только провайдера ты не можешь менять на другого, без подвода другого кабеля)))
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10.06.2020 17:18 Відповісти
У нас с интернетом дело именно так и обстоит. Отдельно кабель отдельно поставщик интернета.
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10.06.2020 17:28 Відповісти
ну так будет и с газом. Одна газовая контора установила трассу, подключала оборудование, закачивает свой газ, а потом скажут - с хера ли я должен какой-то другой конторе за что-то платить. Выбирайте ради бога другого поставщика. Только пусть он сделает проект, проведет свои трассы, вы конечно как потребитель за это все платите, и пользуйтесь)))
А по киевской области один только проект на газ стоит около 30000, без работ и материалов. Пожалуйста, меняйте поставщика сколько влезет)))
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10.06.2020 18:03 Відповісти
Я наверно плохо описал ситуацию. У нас наоборот. Есть 2 платежа. Первая за провода (компания Бэзэк меснтый аналог Укртелекома) вторая за интернет (тут большой выбор компаний).
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10.06.2020 18:26 Відповісти
Вот та контора что установила..подключила- Она с вами навечно и с ней вы расплачиваетесь по квитанции "Поставка газа". А вот газ поставлять она вам сможет различный. И тем кто интернет кабели сюда старается замесить: Это копейки, каждый провайдер вам забесплатно свой кабель проложит. С трубами так не получается.
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10.06.2020 19:05 Відповісти
Каким образом по одной трубе, разным потребителям будут разный газ подавать?
Давй, подключи мне в селе второго провайдера бесплатно. от 2000 гривен по селам в киевской области)))
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10.06.2020 19:50 Відповісти
дядя ты идиот?))))) количество тупых на цензоре прогрессирует))))
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10.06.2020 21:44 Відповісти
да, дебилов хватает, которые верят в очередные сказки зедебилов)))
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10.06.2020 21:47 Відповісти
Можно подумать, что если у нас с соседом будут разные поставщики, то качество газа будет разным
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10.06.2020 18:07 Відповісти
Дятелина, у меня два высших технических образования. Трудовой стаж 50 лет, в том числе гл.инженера ЖЭК. Так что теория - это твое, а как в многоквартирный дом подвести газ от разных поставщиков, если каждая из 100 квартир захочет своего особенного поставщика-это вопрос для тебя, теоретика пустоголового. При условии, повторюсь, что в дом заходит ОДНА газовая труба.
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10.06.2020 19:28 Відповісти
дебила гл. инженера жека видать издалека. сколько образований не имей а дураком помрешь. ))))

все элементарно, ватсон. газ в трубопроводах и хранилищах общий для всех участников рынка. но, он закупается у поставщиков по разным ценам.кто как договорится. и предлагать свой закупленный газ будут кто за сколько захочет. а доставляет потребителю оператор газотранспортной ситемы.и оплачивается эта услуга отдельно на отдельный счет. он сам по себе .его дело взять газ из хранилища и доставить потребителю.
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10.06.2020 21:53 Відповісти
можно выбирать любого поставщика из вот этого одного. любого!
зы напоминает выборы в белаРаше.
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10.06.2020 16:50 Відповісти
Будут теперь в Пирятине выбирать между Полтаваоблгаз и Бритиш Петролиум
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10.06.2020 16:50 Відповісти
надеюсь выбор в пользу отечественного поставщика (ВР).
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10.06.2020 16:52 Відповісти
"поставщика последней надежды"..... )))
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10.06.2020 16:50 Відповісти
В буквальном смысле пускают нас по миру.
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10.06.2020 16:51 Відповісти
По миру вас пустили несколько раньше.
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10.06.2020 17:46 Відповісти
Аваз что пропустили.
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10.06.2020 17:49 Відповісти
Не можешь забыть Аваза?
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10.06.2020 18:48 Відповісти
Кого же выбрать ***,ахметку,фитраша,цуркиса или российских друзей потроха?все такие честные и достойные.
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10.06.2020 16:52 Відповісти
ой... хочу поставщика с Норвегии...ну там же есть какие-то поставщики? )))
в какую сторону "в один клик"... в небо ...кликнуть ? ))))))
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10.06.2020 16:53 Відповісти
И норвежскую селдь в нагрузку.
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10.06.2020 16:56 Відповісти
(пока только хвостом... по рылу размечтавшемуся )))))))
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10.06.2020 17:08 Відповісти
Эх, заживем!!!
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10.06.2020 16:54 Відповісти
Трудный выбор между АРЛ и РЛА.
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10.06.2020 16:54 Відповісти
Если вы живете в Житомирской области, но хотите выбрать поставщика из Винницкой - по новым правилам это можно сделать в несколько кликов, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику, и уже ночью к вам приедет аварийка и отрежут от газопостачяння.
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10.06.2020 17:04 Відповісти
без всякой гарантии подключения к новому )))
и нехай новый (если докликаетесь)))) Вам сам расскажет про перспективы подключения и очередь из возжелавших ))) а транспортирующая местная организация расскажет, что у них может даже и нет договора про такие поставки с других регионов-областей
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10.06.2020 17:13 Відповісти
Ребята,может кто в курсе,как можно выбрать поставщика газа, если труба по которой подается газ на четыре села( в р-не Новая Кховка)..... Это на рынке я могу выбрать у кого купить огурец ....у бабы Клавы или у дяди Вовы....
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10.06.2020 17:05 Відповісти
Газ буде постачатись в балонах?
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10.06.2020 17:09 Відповісти
Не, путем телерепортации.
Хочу газ вашей фирмы, будет вам газ открывайте кран.
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10.06.2020 17:20 Відповісти
які зараз є постачальники газу ?
крім хвірташа..
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10.06.2020 17:18 Відповісти
Угадайте , под каким наперстком ваш газ...🤔🤔🤔
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10.06.2020 17:19 Відповісти
Таке "спрощення" є спробою повернути на ринок України кацапських трейдерів які будуть в картельній змові з місцевими жидами продавати *********** газ дешевше і в решті решт мріють повернути Україну знову в залежність від **********. При цьому буде вестисмь інформаціний тиск на зебільнуте населення і навязування тези що "кацапський газ" є проявом "братерської любові". ... Памятайте! Жидобільшовики це зло.
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10.06.2020 17:42 Відповісти
вы таки не жили в Европах - по этому пишите такую чушь - и да - только цапам все вокруг виноваты,а не они))
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10.06.2020 18:15 Відповісти
Я жил в 12 странах на протяжении многих лет. И нигде даже помыслит не могут о покупке у врага чего либо во время войны...
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10.06.2020 18:23 Відповісти
так не заключай - кто тебе доктор - причинно - следственная связь - тебя шо заставляют или читать не умеешь - Регулятор рынка НКРЭКУ упростил правила перехода к другому поставщику газа и теперь украинцы, наконец, смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания",Источник: https://censor.net/n3201169 - по сему , хватит писать полнейшую чушь
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10.06.2020 18:37 Відповісти
Можешь быть уверен - я не куплю газ у кацапов, а буду и дальше идти по пути сокращения потребления к полному отказу от газа. Автономный дом - идеал домовладельца.
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10.06.2020 18:41 Відповісти
ЭТО ВСЕ ЕЩЕ СДЕЛАЛ - НЕ ЛЮБИМЫ ЗЕБИЛАМИ - ПЕТЯ - НО ЕСЛИ КТО НЕ ЗНАЛ
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10.06.2020 18:13 Відповісти
а да кто не знает - так в Европе происходит - но тролли дикие - им мало плотют тока на водку и хватает))
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10.06.2020 18:17 Відповісти
Просто в Украине НЕТ ТОЙ Европы.
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10.06.2020 18:57 Відповісти
Интересно, кто-то уже воспользовался возможностью "выбора" поставщика электроэнергии? Помогло?
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10.06.2020 18:58 Відповісти
Ну это кому как. А я как догадливый с детства позволю кайф себе на старости. та каждый месяц буду менять претендентов. И по алфавиту!
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10.06.2020 19:02 Відповісти
Сталося!!! Нарешті ми до цього дожили!!!
"Я вєріл: етот дєнь настанєт!" (с)
Тепер ми саменькі зможемо обрати, якій із фрмочок-прокладок кобєлєва платитимемо.
"Ето кайф! Мароженоє!" (с)
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10.06.2020 20:39 Відповісти
Когда-то Форда спросили- будут ли его машины не только черные, на что он ответил, что вы можете заказывать машины любого цвета, при условии, что они будут черного цвета. Как можно выбрать другого поставщика, если трубопроводы облгаза, что проведут еще одну трубу?
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10.06.2020 20:50 Відповісти
Хотелось бы поподробнее и поконкретнее. Что, как, и когда? Ничего не понятно. Похоже что опять всё только на бумаге. Какой рынок когда "хозяева" наших с вами недр это один-два, всем известных человека. Не смешите мои тапки
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10.06.2020 21:29 Відповісти
Хрень всё это!
Когда разрешат отказаться от отопления в многоквартирном доме?
Или хотя бы регулировать температуру и платить по счетчику.
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10.06.2020 21:48 Відповісти
что бы этот выбор потом потребителю не вылез боком .мы же в Украине живем
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10.06.2020 21:51 Відповісти
количество идиотов на один мегабайт инфы на цензоре просто зашкаливает)))))
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10.06.2020 21:56 Відповісти
А електроенергії??
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10.06.2020 22:45 Відповісти
 
 