З 1 липня українці зможуть вільно вибирати постачальника газу, - "Нафтогаз"

Регулятор оновив правила і спростив з 1 липня процедуру зміни постачальника газу для побутових споживачів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Нафтогаз України", передає Цензор.НЕТ.

"Регулятор ринку НКРЕКП спростив правила переходу до іншого постачальника газу і тепер українці, нарешті, зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі, умовах оплати чи обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви живете у Житомирській області, але хочете обрати постачальника з Вінницької – за новими правилами це можна зробити у кілька кліків, відправивши заяву-приєднання та документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику.

Зазначається, що з 1 липня має запрацювати ринок газу для населення. І спрощення процедури зміни постачальника було одним з необхідних умов для повноцінного старту відкритого ринку.

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Друга умова – це запуск роботи "постачальника останньої надії" (ПОН). Міністерство енергетики та захисту довкілля України має обрати ПОН на конкурсі.