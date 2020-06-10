З 1 липня українці зможуть вільно вибирати постачальника газу, - "Нафтогаз"
Регулятор оновив правила і спростив з 1 липня процедуру зміни постачальника газу для побутових споживачів.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Нафтогаз України", передає Цензор.НЕТ.
"Регулятор ринку НКРЕКП спростив правила переходу до іншого постачальника газу і тепер українці, нарешті, зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі, умовах оплати чи обслуговування", - йдеться в повідомленні.
Якщо ви живете у Житомирській області, але хочете обрати постачальника з Вінницької – за новими правилами це можна зробити у кілька кліків, відправивши заяву-приєднання та документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику.
Зазначається, що з 1 липня має запрацювати ринок газу для населення. І спрощення процедури зміни постачальника було одним з необхідних умов для повноцінного старту відкритого ринку.
Друга умова – це запуск роботи "постачальника останньої надії" (ПОН). Міністерство енергетики та захисту довкілля України має обрати ПОН на конкурсі.
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А по киевской области один только проект на газ стоит около 30000, без работ и материалов. Пожалуйста, меняйте поставщика сколько влезет)))
Давй, подключи мне в селе второго провайдера бесплатно. от 2000 гривен по селам в киевской области)))
все элементарно, ватсон. газ в трубопроводах и хранилищах общий для всех участников рынка. но, он закупается у поставщиков по разным ценам.кто как договорится. и предлагать свой закупленный газ будут кто за сколько захочет. а доставляет потребителю оператор газотранспортной ситемы.и оплачивается эта услуга отдельно на отдельный счет. он сам по себе .его дело взять газ из хранилища и доставить потребителю.
зы напоминает выборы в белаРаше.
в какую сторону "в один клик"... в небо ...кликнуть ? ))))))
и нехай новый (если докликаетесь)))) Вам сам расскажет про перспективы подключения и очередь из возжелавших ))) а транспортирующая местная организация расскажет, что у них может даже и нет договора про такие поставки с других регионов-областей
Хочу газ вашей фирмы, будет вам газ открывайте кран.
крім хвірташа..
"Я вєріл: етот дєнь настанєт!" (с)
Тепер ми саменькі зможемо обрати, якій із фрмочок-прокладок кобєлєва платитимемо.
"Ето кайф! Мароженоє!" (с)
Когда разрешат отказаться от отопления в многоквартирном доме?
Или хотя бы регулировать температуру и платить по счетчику.