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Новини
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НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК у зловживанні монопольним становищем і може примусово розділити її активи, - Загребельська

НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК у зловживанні монопольним становищем і може примусово розділити її активи, - Загребельська

Колишній державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агія Загребельська заявляє про те, що АМКУ може примусово розділити групу компаній ДТЕК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Загребельська зазначила: "НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК - DTEK у зловживанні монопольним становищем
За таке порушення ДТЕКу може загрожувати не тільки штраф, а й примусовий поділ активів.

Звідки такі сміливі висновки? Все просто.

НКРЕКП кілька годин тому розмістила інформацію про те, що група ДТЕК шляхом суттєвого скорочення закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" спричинила ціновий обвал.
Це означає, що група ДТЕК має достатню, на думку регулятора, ринкову владу для того, щоб обвалити ціни.

Крім цього в НКРЕКП зазначили, що таке падіння цін носить явно "штучний" характер та не відображає фактичного попиту та пропозиції електроенергії в енергосистемі України. Тобто, фактично регулятор говорить про те, що група ДТЕК обвалила ціни штучно.

Отже, група ДТЕК, користуючись своєю ринковою владою (читай "монопольним становищем") встановила такі ціни, які були б неможливими в умовах конкуренції.
Зазначене за Законом України "Про захист економічної конкуренції" кваліфікується як зловживання монопольним становищем.

Далі регулятор зазначає, що враховуючи масштабну компанію по дестабілізації ринку, НКРЕКП вимушено вжити безпрецедентних заходів для стабілізації цінової ситуації - запровадити державне регулювання мінімальної ціни. Отже регулятор визнає, що для недопущення подібних обвалів від "немонополіста" в майбутньому варто обмежити його ринкову владу державним регулюванням на потенційно конкурентному ринку.
Це означає, що для припинення порушення та недопущення його вчинення в майбутньому на порушника недостатньо буде тільки накласти штраф, а механізм зобов’язань є недієвим. Отже в підсумку залишається один вихід - примусовий поділ.

Тому якщо прочитати повідомлення НКРЕКП під кутом антитрасту, то це звинувачення групи ДТЕК у зловживанні монопольним становищем, та "проклятті розміру", яке може бути вирішено без шкоди для конкуренції примусовим поділом.

Чекаємо на відкриття справи Антимонопольний комітет України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК вимагає від НКРЕКП розслідувати маніпуляції на ринку і вказав на винних у кризі

НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК у зловживанні монопольним становищем і може примусово розділити її активи, - Загребельська 01
НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК у зловживанні монопольним становищем і може примусово розділити її активи, - Загребельська 02

Антимонопольний комітет (1761) ДТЕК (1981) НКРЕКП (1813) Загребельська (118)


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Топ коментарі
+14
Должны быть приняты антимонопольные меры, как приняли их в США против олигархов при Тедди Рузвельте. Все монополии олигархов разбили на много мелких компаний, через суды. Был принят Акт Шермана. В Украине нужно тоже принять Акт Шермана!
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30.05.2020 00:28
+13
Тут многие аж усерались защищая Ахметова и рассказывали что у него всего 18% ато и меньше собственности в енергетике, в том числе и *зеленой*. Тогда почему Ахметов в одно рыло управляет всей страной и выставляет удобные ему цены? Или вы верите в сказки что в Украину зашли реальные иностранные инвесторы и Ахметов им благородно уступил часть рынка? Так скажу вам что откройте глаза. Видели что сегодня в Броварах маршрутчики делали не поделив какой то сраный маршрут. А теперь представьте что делается наверху где делят енергетический рынок на десятки миллиардов долларов.
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30.05.2020 00:30
+10
Не может быть. Давите Рыжего Гудка пока не получилось так как с Беней и Приватбанком.
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30.05.2020 00:24
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Та ви шо!!!))
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30.05.2020 00:14 Відповісти
и шо это изменит ?
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30.05.2020 00:54 Відповісти
Вместо ДТЭКа будет несколько компаний,зарегистрированных в оффшорах.Конечным бенефициаром будет Ахметов со товарищи.И будет у нас не монополия,а картель.
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30.05.2020 08:32 Відповісти
ВОТ ВОТ ключевое слово КАРТЕЛЬ..... А ДОКАЗАТЬ КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР ВСЕГДА ЛЕГЧЕ А КСТАТИ ДАЖЕ НА ОФШОРАХ НЕ ОЧЕНЬ УВАЖАЮТ СЛОВО И ПОНЯТИЕ КАРТЕЛИ....
и тогда империи Наперстка придет конец не сразу не в один миг и станет рядом с Беней перед судами США татарин Наперсток.... возомнивший себя и по локоть в крови... что он выше Аллаха или Бога....???!!!
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30.05.2020 09:23 Відповісти
Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!»
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30.05.2020 00:17 Відповісти
Заполучи,фашист гранату!!!)))
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30.05.2020 00:20 Відповісти
и записку в ней.
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30.05.2020 00:23 Відповісти
Не может быть. Давите Рыжего Гудка пока не получилось так как с Беней и Приватбанком.
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30.05.2020 00:24 Відповісти
Да ты что!? Беню за уЗеленских, которых ты привёл к власти, "додавил" МВФ, если ты и этого не понял...
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30.05.2020 00:32 Відповісти
Должны быть приняты антимонопольные меры, как приняли их в США против олигархов при Тедди Рузвельте. Все монополии олигархов разбили на много мелких компаний, через суды. Был принят Акт Шермана. В Украине нужно тоже принять Акт Шермана!
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30.05.2020 00:28 Відповісти
в Украине нет Шермана.

И Слава Богу.

у нас этих Цеперовичей с Дубинскими и Бужанскими и так через край.

Коломойский, Зеленский и Кернес с Суркисами и Рабиновичами подтвердят
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30.05.2020 00:57 Відповісти
Допустим, разбили. А кто хозяин?
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30.05.2020 08:41 Відповісти
Точно ! Підтримую ! Потрібно розбити Ахметова на багато дрібних ахметиків ! Через суди так суди.... Шерманом його по голові, Шерманом, Шерманом !!! Поки не розлетиться на шматки дрібних ахметиків !
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30.05.2020 08:47 Відповісти
Тут многие аж усерались защищая Ахметова и рассказывали что у него всего 18% ато и меньше собственности в енергетике, в том числе и *зеленой*. Тогда почему Ахметов в одно рыло управляет всей страной и выставляет удобные ему цены? Или вы верите в сказки что в Украину зашли реальные иностранные инвесторы и Ахметов им благородно уступил часть рынка? Так скажу вам что откройте глаза. Видели что сегодня в Броварах маршрутчики делали не поделив какой то сраный маршрут. А теперь представьте что делается наверху где делят енергетический рынок на десятки миллиардов долларов.
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30.05.2020 00:30 Відповісти
у ахметова есть НеЛох, который выручает ...
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30.05.2020 00:41 Відповісти
Тут многие аж усерались защищая Ахметова...


какого ещё Ахметова ?

того самого, чьего шныря Зеленский назначил премьером ?

Ты шо, против Зеленского ?
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30.05.2020 00:59 Відповісти
Не соя, того что с пецей ротердам замутил на двоих. Теперь пеця второй по баблу после гудка 😝
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30.05.2020 06:53 Відповісти
Для особо упоротых зебилов - Роттердам+ при Зеленском признали эффективным механизмом,дающим самую низкую себестоимость тепловой генерации.Меняй методичку.
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30.05.2020 08:37 Відповісти
Одно ***** сепарское диктует как жить Украине.Дякувалы пете,теперь зеле.Нихера не поменялось.
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30.05.2020 00:42 Відповісти
а меняли с какой целью ?

чувак же сразу себя обозначил голимым сепаром и дебилом.
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30.05.2020 01:01 Відповісти
ещё до выборов
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30.05.2020 01:02 Відповісти
И не чего не будет! Пошумят и на этом всё закончится! Кишка у них тонка, принимать решения на благо Украинского народа! Личный карман приоритетный! Тем более что их в Украине не чего не держит, ну не воспитаны они мылить не о своих интересах шкурных. Нацярювати и втекти!
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30.05.2020 01:26 Відповісти
Только взасос были, а теперь поссорились? Милые дерутся потом тешатся
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30.05.2020 01:38 Відповісти
Якшо би ринок електроенергії запрацював в адекватних умовах, то енергоатом (державна компанія) може вибити всіх конкурентів, теплових, зелених та ін.. і це розуміють в дтекі, тому маємо, шо маємо...(с)
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30.05.2020 02:13 Відповісти
молодцы, придушите рыжую гнусь, хоть немного
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30.05.2020 06:47 Відповісти
это просто слова , типа квартал95 , для лохов
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30.05.2020 09:32 Відповісти
Соя - это то что ты вместо мяса жрешь.
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30.05.2020 08:40 Відповісти
ну....це поки лишень слова... а за словами зелені клоуни в кишеню не лізуть - он скільки на сцені 95-го тренувались
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30.05.2020 07:32 Відповісти
Націоналізація ДТЕК по типу Привата. Там є всі законодавчі підстави. Для чого в нас існує Антимонопольний комітет і отримує величезну зарплатню?
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30.05.2020 08:45 Відповісти
указаний не было, Ахметов договорился и теперь у него
куплено право обдирать Лохов
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30.05.2020 09:31 Відповісти
Подробно: https://antikor.com.ua/articles/384003-znakomjtesj_rinat_ahmetov__velikij_izobretatelj_tesly_vindovs_mobiljnyh_telefonov_i_kosmicheskih_raket
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30.05.2020 08:50 Відповісти
Может то он может, да кто ж ему даст?
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30.05.2020 10:19 Відповісти
 
 