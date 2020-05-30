НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК у зловживанні монопольним становищем і може примусово розділити її активи, - Загребельська

Колишній державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агія Загребельська заявляє про те, що АМКУ може примусово розділити групу компаній ДТЕК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Загребельська зазначила: "НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК - DTEK у зловживанні монопольним становищем

За таке порушення ДТЕКу може загрожувати не тільки штраф, а й примусовий поділ активів.

Звідки такі сміливі висновки? Все просто.

НКРЕКП кілька годин тому розмістила інформацію про те, що група ДТЕК шляхом суттєвого скорочення закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" спричинила ціновий обвал.

Це означає, що група ДТЕК має достатню, на думку регулятора, ринкову владу для того, щоб обвалити ціни.

Крім цього в НКРЕКП зазначили, що таке падіння цін носить явно "штучний" характер та не відображає фактичного попиту та пропозиції електроенергії в енергосистемі України. Тобто, фактично регулятор говорить про те, що група ДТЕК обвалила ціни штучно.

Отже, група ДТЕК, користуючись своєю ринковою владою (читай "монопольним становищем") встановила такі ціни, які були б неможливими в умовах конкуренції.

Зазначене за Законом України "Про захист економічної конкуренції" кваліфікується як зловживання монопольним становищем.

Далі регулятор зазначає, що враховуючи масштабну компанію по дестабілізації ринку, НКРЕКП вимушено вжити безпрецедентних заходів для стабілізації цінової ситуації - запровадити державне регулювання мінімальної ціни. Отже регулятор визнає, що для недопущення подібних обвалів від "немонополіста" в майбутньому варто обмежити його ринкову владу державним регулюванням на потенційно конкурентному ринку.

Це означає, що для припинення порушення та недопущення його вчинення в майбутньому на порушника недостатньо буде тільки накласти штраф, а механізм зобов’язань є недієвим. Отже в підсумку залишається один вихід - примусовий поділ.

Тому якщо прочитати повідомлення НКРЕКП під кутом антитрасту, то це звинувачення групи ДТЕК у зловживанні монопольним становищем, та "проклятті розміру", яке може бути вирішено без шкоди для конкуренції примусовим поділом.

Чекаємо на відкриття справи Антимонопольний комітет України".

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