Европейские неонацисты проходят боевую подготовку в РФ, – расследование

По данным немецкого издания Focus, правые экстремисты из Германии проходят обучение с военным уклоном в лагере под Петербургом. Как сообщили журналисты, несколько участников курса являются членами партий "Третий путь" и "Молодые националисты", за которыми наблюдает федеральное ведомство по охране конституции.

"Третий путь" был основан в 2013 выходцами из Национал-деократической партии и запрещённой организации Свободная Сеть Юг. У партии есть связи с правительством Ассада в Сирии и Хезболлой в Ливане, пишет УНИАН со ссылкой на IGTDS.

Третий Путь подробно изложил призыв к бойкоту Израиля, называя Израиль "террористическим государством".

"Молодые националисты" - молодежная организация старейшей праворадикальной экстремистской партии в Германии, национал-демократической партии. Ее численность политически незначительна, всего около 300 членов, однако ее члены достаточно мотивированы, а четкая идеология позволяет проводить рекрутинговые кампании с использованием различных нарративов, включая экологические.

Согласно данным Focus, боевики проходили подготовку в тренировочном центре "Партизан".

IGTDS пишет, что центр управляется организцаией под.названим "Российское Имперское Движение" (РИД).

Точно так же, как и другие ультраправые по всему миру, российское РИД сконцентрировано на протестах памяти Джорджа Флойда и случаях мародерства в США. "Разгул негров, антифа и либералов в США" были одной из тем видеообращения лидеров РИД от 5 июня.

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В апреле США признали РИД террористической организацией, в которой состоят люди, "преследующие идеи превосходства белой расы". По данным Госдепа, у организации есть два тренировочных объекта в Петербурге. Один из них, по словам координатора Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натана Сейлза, фигурировал в расследовании взрыва в Гетеборге в 2016 году. Шведская прокуратура считает, что нападавшие – Виктор Мелин и Антон Тулин – прошли боевую подготовку в центре "Партизан".

"Партизан" входит в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту ДОСААФ, официально поддерживаемому российскими военными. Анализ фотоматериалов, опубликованных на странице тренировочного центра в соцсети, указывает, что он расположен на юге острове Хейнясенмаа на Ладожском озере в 62 милях от Петербурга.

В "Партизане" проходят курсы urban warfare (боевые действия в условиях города), стрелковой подготовки, тактической медицине, высотной подготовки, военной психологии, выживания. Несмотря на то, что после обвинений со стороны шведской прокуратуры руководители "Партизана" заявляли, что не проводят занятий со взрывчаткой, курсы лагеря содержат элементы подготовки к работе со взрывными устройствами, в частности, минами МС-3, как составляющей мин-ловушек.

Анализ доступных фотографий дает возможность утверждать, что в подготовке используются автоматы Калашникова АК-74 5,45 , АКМ 7,62 2 Сайга 20С (используется в спецподразделениях), пистолеты Макарова и P-443 Грач.

Групповые занятия по признакам похожи на обучение основам диверсионных операций и действиям разведывательных групп.

Тренировочной и преподавательской деятельностью Центра занимаются ветераны боевых действий и действующие профессионалы военной разведки, воздушно - десантных войск, силовых специальных подразделений и учебного центра Министерства Обороны РФ. Не возникает сомнений, что проведение подобных курсов действующими военнослужащими было бы невозможным без команды руководства. Выпускники из числа иностранных граждан после обучения перенаправлялись для участия в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

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Существует высокая вероятность того, что на начальном этапе работы "Партизан" осуществлял подготовку граждан России, присоединившихся к ИГИЛ, сообщается в отчете, со ссылкой на управляющего центром Дениса Гариева.

Несмотря на то, что официально РИД заявляет о том, что находится в оппозиции путинскому режиму, в действительности оно связано с властями, сообщает IGTDS. Во-первых, в занятиях по боевой подготовке используется боевое оружие. Правоохранительные органы не мешают мероприятиям, где отрабатывается тактика urban warfare (боевых действий в городских условиях). Во-вторых, отправка подразделений в Украину и Сирию проходила под контролем российской военной разведки. В-третьих, в 2012 году решением Министерства юстиции России лишь сайт РИД был признан экстремистским, но не сама организация. Немецкие службы безопасности полагают, что российский президент Путин в курсе существования подобного рода лагерей и как минимум позволяет им функционировать.

Несмотря на блокировку сайта у организации остается аккаунт в российской сети "ВКонтакте", а их страница имеет около 13 тысяч подписчиков. Кроме того, РИД имеет страницу на известном российском сайте "Одноклассники", пропагандирует свои идеи на резервных каналах в YouTube, а также в Facebook

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Политическая связь РИД с Кремлем осуществляется через петербургское отделение партии "Родина", в частности, ее лидера, депутата Государственной думы Алексея Журавлева, утверждается в отчете.