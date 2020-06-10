Шмыгаль: "Мы непросто, но спокойно пройдем кризис. Я уверен"

Правительство под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля в течение 99 дней работы смогло противостоять распространению пандемии и одновременно не допустить масштабного экономического кризиса в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил во время заседания Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня 99 дней с того времени, как наше правительство начало работу. Мы столкнулись с историческим вызовом, должны были противостоять распространению пандемии и одновременно не допустить масштабного экономического кризиса в стране", - отметил премьер.

По его словам, Кабмин ввел своевременные карантинные меры и поддержку людей. Кроме того, смог создать благоприятные условия для экономического восстановления страны, сохранения основ развития.

"Мы непросто, но спокойно пройдем кризис. Я уверен", - подчеркнул Шмыгаль.

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