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Шмыгаль: "Мы непросто, но спокойно пройдем кризис. Я уверен"

Шмыгаль:

Правительство под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля в течение 99 дней работы смогло противостоять распространению пандемии и одновременно не допустить масштабного экономического кризиса в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил во время заседания Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня 99 дней с того времени, как наше правительство начало работу. Мы столкнулись с историческим вызовом, должны были противостоять распространению пандемии и одновременно не допустить масштабного экономического кризиса в стране", - отметил премьер.

По его словам, Кабмин ввел своевременные карантинные меры и поддержку людей. Кроме того, смог создать благоприятные условия для экономического восстановления страны, сохранения основ развития.

"Мы непросто, но спокойно пройдем кризис. Я уверен", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль об экономическом кризисе в Украине: "Мы глубоко просели... Непростые времена, возможно, еще впереди"

Автор: 

Кабмин (14026) кризис (3070) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+19
А мы???
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10.06.2020 17:49
+11
Что-то типа "будем жить счастливо, но не долго"... Короче очередной зелёный бессмысленный бред..
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10.06.2020 17:49
+11
И я уверен, что вы спокойно, а мы?
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10.06.2020 17:49
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Правила форума Совет форумчан
А мы???
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10.06.2020 17:49 Ответить
а ми у дупі.
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10.06.2020 17:51 Ответить
Олигархи уже обогатились на сотни миллиардов,ну а остальные пусть будут просто спокойны.
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10.06.2020 18:14 Ответить
А Бутусо в опять начал за Зелю тянуть. Видать тоже транш зашел!!!
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10.06.2020 17:54 Ответить
Независимые журналисты они такие да.
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10.06.2020 18:05 Ответить
А я и смотрю, раньше всех, кто против барыги был, банили без разбору. А теперь тишина.
Как поуменьшилось количество коментаторов и просмотров ( и соответственно денюжек ща рекламу) сразу такими непредвзятыми стали )))
Ну, этого и следовало ожидать
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10.06.2020 18:09 Ответить
А вам главсвин платит, с него и спрашивай.
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10.06.2020 17:56 Ответить
Ты зебил лучше полку готовь...на которую зубы за ненадобностью кинешь...
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10.06.2020 18:04 Ответить
Твои зубы, пэдурак, ты и готовь полку, попривыкали нахаляву, работай, чума))))
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10.06.2020 18:12 Ответить
Я без советов сопливых зебилов разберусь...что мне нужно делать...и когда
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10.06.2020 18:36 Ответить
А вы---уже и так толстые..даже года не прошло....пора!!!!такова задача Смыгаля...он сказал..шо это не очень больно
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10.06.2020 18:10 Ответить
Что-то типа "будем жить счастливо, но не долго"... Короче очередной зелёный бессмысленный бред..
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10.06.2020 17:49 Ответить
И я уверен, что вы спокойно, а мы?
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10.06.2020 17:49 Ответить
Хм... надо гречку запасать и консервы...
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10.06.2020 17:49 Ответить
та да...8% падения-это не те масштабы.
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10.06.2020 17:49 Ответить
жду,когда вы уже наедетись вашего зеленого... .когда ты меня начнешь уговаривать за сывочолого голосовать..а пока-приятного аппетита
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10.06.2020 18:58 Ответить
Не підтримуєш жодну політсилу,отже в тебе повністю відсутні переконання.Тобто ти,Іванку,звичайнісінький дурник.
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10.06.2020 20:22 Ответить
а чого тоді пхаєшся з запитаннями?
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12.06.2020 07:28 Ответить
Я за вас не переживал
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10.06.2020 17:51 Ответить
непросто - это сложности...уже есть масса беспокойства, что не так просто))
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10.06.2020 17:51 Ответить
Да уж, в одном человеке "непросто, но спокойно" реализуется трудно. Может разгадка в том, что "непросто" будет нам, а "спокойно" им... Вот и получается, что МЫ (тоесть мы + они), пройдем "непросто, но спокойно".
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10.06.2020 17:58 Ответить
А я уверен, что Сцарек на вас вскоре повести всех дохлых собак и разгонит за тот Звиздец, что само вытворяет.
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10.06.2020 17:52 Ответить
Не думаю. Ще терпіти вас чотири роки - то занадто.
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10.06.2020 17:54 Ответить
Страдай.
Да, и пэтька уже нкогда не будет президентом, и в идеале сядет на нары))))
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10.06.2020 17:58 Ответить
за шо????..Он УКРАИНЕ подарил армию и галерею....а шо подарил этот ЗЭК и ЗЕЛЕНЫЙ???
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10.06.2020 18:14 Ответить
)))))))))))))))))
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10.06.2020 18:16 Ответить
понятно..ты уже согласен.шо президентом будет Порошенко...ПОРОШЕНКО ЕЩЕ ПОДАРИТ УКРАИНЕ---ЕВРОПУ.....
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10.06.2020 18:25 Ответить
я не Адвокат Пороха - наоборот..., но, даю 100- до 1-го , що не сяде..., у рояльного "кишка" тонка - просто ссикло , ну про все інше і не буду...
зЄ- =бЄня , просто кошмарить Пороха - но той і не через таке проходив...
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10.06.2020 18:53 Ответить
Не факт. Возможно ЗЕьанариев и зебилов начнут убивать прямо на улицах гораздо раньше.
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10.06.2020 18:03 Ответить
После слов "не думаю", могла не продолжать.
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10.06.2020 18:21 Ответить
ця порада більш для згодиться
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10.06.2020 18:44 Ответить
я тоже, как и шмыгаль, за гудка ахметовичя спокоен.
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10.06.2020 17:56 Ответить
Да..Зеленый вышел замуж за ахметовича.....это шоли снова плен???
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10.06.2020 18:17 Ответить
Непростой,но спокойный проход кризиса - это как мать вашу?спокойно можно и умереть,это *** оценка эмоционального состояния,но никак не физического,экономического или политического,что будет с бизнесом,рабочими местами,доходами,где будут взяточники и казнокрады и какие у них будут полномочия,проходчик кризиса нашелся.
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10.06.2020 17:57 Ответить
Правильно сказал.
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10.06.2020 17:57 Ответить
Судят не по правильным словам,а по делам.А дела пока что у Шмыгаля - полный швах.
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10.06.2020 20:26 Ответить
Вы то пройдете и не токо пройдете а еще и бабла накосите а что делать обычным гражданам страны?!!
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10.06.2020 17:59 Ответить
вы, шмыгали? - та да.
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10.06.2020 18:00 Ответить
Олигарх его прево­сходительства: как Ахметов наращивает влияние при Зеленском Июнь 10, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html#respond Комментарии: 0
Шмыгаль: "Мы непросто, но спокойно пройдем кризис. Я уверен" - Цензор.НЕТ 1847Не зря Рината Леонидовича называют другом всех президентов…
Олигархи стали неотъемлемой составляющей политической жизни Украины. Они сохраняют свое влияние и при нынешней власти. Но если предыдущий президент Петр Порошенко, являющийся сам легальным миллиардером и политическим тяжеловесом, во время своей «пятилетки» находился, скорее, внутри системы, участвуя в борьбе за активы и влияние с другими игроками, то пришедший ему на смену Владимир Зеленский стремится оставаться над схваткой. Впрочем, некоторые олигархи нашли себя и при этой власти.
Об этом https://apostrophe.ua/article/politics/government/2020-06-09/oligarh-ego-prevoshoditelstva-kak-ahmetov-naraschivaet-vliyanie-pri-**********-vlasti/33153 рассказывается в материале «Апострофа».
В конце мая в украинской версии журнала Forbes был опубликован рейтинг 100 богатейших граждан Украины. Рейтинг традиционно возглавил Ринат Ахметов, чье состояние оценили в 2,8 миллиарда долларов.
Стоимость активов самого богатого украинца в нынешнем году оказалась почти вдвое ниже, чем десять лет назад - в 2010 году Forbes оценил их в 5,2 миллиарда долларов.
При этом в 2011 году, если верить все тому же Forbes, состояние Рината Ахметова составляло аж 16 миллиардов долларов. И это неудивительно, учитывая, что президентом Украины тогда уже год как был Виктор Янукович, а их с Ахметовым всегда считали близкими соратниками.
После победы Революции достоинства и бегства Януковича в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), звезда Рината Ахметова, по логике, должна бы была закатиться, поскольку из-за смены власти в Украине нашлось бы немало желающих потеснить его с олигархического Олимпа.
Кроме того, из-за оккупации Россией части Донбасса, включая родной для Ахметова Донецк, олигарх утратил контроль над значительной частью своих активов.
Справедливости ради заметим, что 2014-2015 годы оказались не самыми удачными для Рината Леонидовича. Но затем жизнь, как говорится, стала налаживаться. Во многом это было связано с введением оптового ценообразования на электроэнергию по скандальной формуле Роттердам+, включавшей в себя стоимость угля в западноевропейских портах, в первую очередь в Роттердаме, плюс - его доставки в Украину (отсюда и название). Контроль над более чем половиной мощностей тепловой электроэнергетики, приватизированных во времена президентства Януковича, а также доступ к углю по цене существенно ниже «роттердамской», оказались очень кстати.
Злые языки утверждают, что столь выгодная для бизнеса Рината Ахметова формула смогла реализоваться из-за личной заинтересованности тогдашнего украинского президента Петра Порошенко, который, якобы, стал его фактическим бизнес-партнером. Хотя, понятно, что официально это не имеет какого-либо подтверждения.
Неплохо себя чувствовал олигарх и в сфере металлургии. Кроме того, в период президентской каденции Петра Порошенко Ринат Ахметов усилил свои позиции в сфере грузоперевозок и портовой перевалки, которые также очень важны для его бизнеса.
Возвращение резидента
Учитывая сказанное выше, победа на президентских выборах Владимира Зеленского 21 апреля 2019 года ничего хорошего Ринату Ахметову не сулила.
Кроме того, на звание отечественного олигарха №1 появился очень серьезный претендент - попавший в опалу к предыдущему главе государства и вынужденный в связи с этим покинуть Украину почти на два года, Игорь Коломойский вернулся в страну незадолго до инаугурации Владимира Зеленского, в мае 2019 года.
Связь между Зеленским и Коломойским была очевидной: на телеканале «1+1», принадлежащем олигарху, регулярно демонстрировались шоу «Вечерний квартал» и сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Там же, на «1+1», Зеленский впервые заявил о намерении баллотироваться на пост президента, и сделано это было во время его новогоднего поздравления, которое телеканал показал вместо соответствующего поздравления действующего на то время главы государства.
Вернувшись в Украину, Коломойский не стал долго раскачиваться, и достаточно активно принялся восстанавливать утраченное влияние.
Так, В СМИ немало писали о том, что «смотрящим» за Зеленским от Коломойского был назначен его бывший адвокат Андрей Богдан, возглавивший Офис президента, а во фракции «Слуга народа» в Верховной Раде образовалась солидная группа народных депутатов, регулярно «сверяющих часы» с олигархом.
Все это было нужно Игорю Коломойскому для того, чтобы навести порядок в делах, которые несколько ухудшились за время его вынужденного отсутствия.
При этом его главной целью, похоже, стало возвращение под свой контроль национализированного в конце 2016 года крупнейшего в стране банка - «ПриватБанка». Тогда, напомним, государство «спасло» финучреждение от банкротства, и бывшие его собственники - читай Коломойский - вроде как не возражали и даже сами об этом попросили. Но затем бизнесмен заявил о давлении со стороны тогдашней власти и еще из своей ссылки начал заваливать суды исками о незаконности национализации «ПриватБанка». По возвращении в Украину он только активизировал эту деятельность. Итогом такой кампании должна была стать денационализация финучреждения или же, как альтернатива, - компенсация, которую сам олигарх оценил в 2 миллиарда долларов.
Невысокие отношения
Впрочем, довольно скоро в глаза стало бросаться некоторое охлаждение в отношениях между Владимиром Александровичем и Игорем Валерьевичем, хотя до конца не было понятно, реально оно или, что называется, для замыливания глаз. В частности, стали поговаривать, что Андрей Богдан из подчиненного Коломойского превратился в «солдата Зеленского». Что, однако, не спасло его от увольнения.
Не все было гладко и с «ПриватБанком». Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что «ПриватБанк» не будет возвращен прежним владельцам. Но Украина, по крайней мере, на бумаге, является правовым государством, в котором такие вопросы решает не президент, а суд. А решение, учитывая вердикты, вынесенные судами первой инстанции, могло оказаться далеко не в пользу украинского государства.
Кроме того, против денационализации «ПриватБанка» категорически выступил Международный валютный фонд (МВФ), пообещавший прекратить финансирование Украины, если это произойдет.
Дабы обезопаситься от неожиданностей со стороны «независимой» отечественной Фемиды, было решено запретить денационализацию банков - понятно, что речь, в первую очередь, о «ПриватБанке» - на законодательном уровне. Соответствующий документ, получивший с чей-то легкой руки название «антиколомойский закон», был принят Верховной Радой в середине мая. При этом «лобби Коломойского» в парламенте боролось до конца, подав к документу более 16 тысяч поправок.
Таким образом, Владимир Зеленский, который, кстати, лично явился в парламент убеждать народных депутатов голосовать за закон, довольно недвусмысленно дал понять, что не собирается танцевать под дудку скандального олигарха.
И даже если Игорь Коломойский и не попал в опалу к очередному президенту, его позиции при нынешней власти существенно ухудшились.
«Голос» Пинчука
Но, свято место пусто не бывает. Кто еще из отечественных миллиардеров мог бы претендовать на звание главного олигарха страны?
В какой-то момент появилось ощущение, что таким человеком может стать Виктор Пинчук, кстати, второй номер в последнем рейтинге Forbes с состоянием в 1,4 миллиарда долларов.
С Пинчуком связывают политическую партию «Голос», которую до недавнего времени возглавлял музыкант Святослав Вакарчук. «Голос» на первых порах, если и не поддерживал Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа», то особенно и не оппонировал им. Кроме того, в исполнительную власть попали люди, которых ассоциируют с Виктором Пинчуком.
«Руку» Пинчука также увидели в возвращении в трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе второго президента Украины Леонида Кучмы, который, как известно, является тестем Виктора Михайловича.
Кроме того, не осталось без внимания то, как душевно общались Виктор Пинчук и Владимир Зеленский на форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES), которая ежегодно проходит под патронатом самого «европейского» олигарха Украины. На YES также выступили актеры студии «Квартал 95», к которым в какой-то момент присоединился и их недавний коллега, а ныне президент Владимир Зеленский.
Однако, похоже, и Виктору Пинчуку не суждено было стать главным олигархом нынешней власти. Со временем «Голос» начал все больше критиковать президента и его команду, из правительства ушли почти все «соросята», а Леонид Кучма, хотя и остается в переговорной группе по Донбассу, но в последнее время все больше уступает «первую скрипку» министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в статусе вице-премьера Алексею Резникову.
Новый друг лучше старых двух
Украинские олигархи уже давно не делают ставку на какого-то одного кандидата или одну политическую партию, а раскладывают «яйца в разные корзины». Это в полной мере относится и к самому богатому украинцу.
Однако минувший политический год оказался для Рината Ахметова крайне неудачным. На президентских выборах он поддерживал Александра Вилкула, который не имел абсолютно никаких шансов на успех, но также был «не пр
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10.06.2020 18:01 Ответить
Шмыгаль: "Мы непросто, но спокойно пройдем кризис. Я уверен"

Я тоже уверен, что не мы, а вы спокойно его пройдете.
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10.06.2020 18:02 Ответить
Шмыгаль не Кашпировский, не убедил и тем более не внушил.
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10.06.2020 18:07 Ответить
Шмыгаль..это Кашпировский...он всем надает по башке и всех вылечит....готовтесь.
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10.06.2020 18:22 Ответить
Я,Я,!!!!!..это всё под моим руководством...так выглядит заявление у премьера страны, у которой падает производство,который пока только мычит,а лучше бы молчал и просто дышал в тряпо..в маску. Хотя на фоне надвигающегося очередного транша МВФ, можно заявлять и так.
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10.06.2020 18:08 Ответить
Мы непросто, но спокойно пройдем кризис/ Мы-это кодлан Коломойского, продающий украинскую землю, украинские заводы и торгующий даже условиями содержания в тюрьмах. А украинцев ждёт падение ВВП Украины в 2020 г. до 8,2%, а рост в 2021 г. всего до 1,1%.
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10.06.2020 18:09 Ответить
Ну,рост в 2021 году в 1,1% - это пока что оптимистические ожидания.До чего доведет эта шайка экономику в следующем году один Бог ведает.
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10.06.2020 20:31 Ответить
Нет цензурных слов, чтобы описать действия этого олигофрена
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10.06.2020 18:13 Ответить
А можно узнать когда в Украине не было кризиса за последнюю тысячу лет ?
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10.06.2020 18:15 Ответить
ну що поробиш - відголоски кАцапо ярма це не грип...
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10.06.2020 18:48 Ответить
Будем жить плохо, но не долго...
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10.06.2020 18:36 Ответить
Що - дали грошей, і Шмигаль став вЕликим рЕхформатором...- ну так, 6 000 грн, це ж не бідність...- на один Обід у Велюрі без Алкоголю якраз і вистачае...
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10.06.2020 18:46 Ответить
Такі да,ти курва ахмєтовська переживеш.
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10.06.2020 19:08 Ответить
Дурень думкою багатіє - це якраз про шмигаля
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10.06.2020 19:27 Ответить
Проблема в том что клоун, вопреки своим конституционным полномочиям, вмешивается в работу исполнительной власти, то есть правительства.
Тем более что такое некомпетентное влияние на работу кабмина фактически парализует работу правительства.
Так что все очень плохо, некомпетентный клоун, используя телефонное право, вместо премьера, вручную, по своему собственному усмотрению и пониманию, пытается решать какие-то текущие вопросы как то отмена ввозных пошлин или оплату тела кредита банку. Короче, Дурак работает...
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10.06.2020 19:29 Ответить
Бла,бла,бла.
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10.06.2020 19:51 Ответить
За вас з бубочкою та олігархами, яких облізуєте, я й не переймався...
А що, стосовно нас, пересічних українців???
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10.06.2020 21:20 Ответить
 
 