Шмигаль: "Ми непросто, але спокійно пройдемо кризу. Я впевнений"
Уряд під керівництвом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля впродовж 99 днів роботи зміг протистояти поширенню пандемії та одночасно не допустити масштабної економічної кризи в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив під час засідання Кабінету Міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні 99 днів, відколи наш уряд розпочав роботу. Ми зіштовхнулися з історичним викликом, мали протистояти поширенню пандемії та одночасно не допустити масштабної економічної кризи в країні", - зазначив прем'єр.
За його словами, Кабмін запровадив своєчасні карантинні заходи та підтримку людей. Крім того зміг створити сприятливі умови для економічного відновлення країни, збереження основи розвитку.
"Ми непросто, але спокійно пройдемо кризу. Я впевнений", - додав очільник уряду.
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Как поуменьшилось количество коментаторов и просмотров ( и соответственно денюжек ща рекламу) сразу такими непредвзятыми стали )))
Ну, этого и следовало ожидать
Да, и пэтька уже нкогда не будет президентом, и в идеале сядет на нары))))
зЄ- =бЄня , просто кошмарить Пороха - но той і не через таке проходив...
Не зря Рината Леонидовича называют другом всех президентов…
Олигархи стали неотъемлемой составляющей политической жизни Украины. Они сохраняют свое влияние и при нынешней власти. Но если предыдущий президент Петр Порошенко, являющийся сам легальным миллиардером и политическим тяжеловесом, во время своей «пятилетки» находился, скорее, внутри системы, участвуя в борьбе за активы и влияние с другими игроками, то пришедший ему на смену Владимир Зеленский стремится оставаться над схваткой. Впрочем, некоторые олигархи нашли себя и при этой власти.
Об этом https://apostrophe.ua/article/politics/government/2020-06-09/oligarh-ego-prevoshoditelstva-kak-ahmetov-naraschivaet-vliyanie-pri-**********-vlasti/33153 рассказывается в материале «Апострофа».
В конце мая в украинской версии журнала Forbes был опубликован рейтинг 100 богатейших граждан Украины. Рейтинг традиционно возглавил Ринат Ахметов, чье состояние оценили в 2,8 миллиарда долларов.
Стоимость активов самого богатого украинца в нынешнем году оказалась почти вдвое ниже, чем десять лет назад - в 2010 году Forbes оценил их в 5,2 миллиарда долларов.
При этом в 2011 году, если верить все тому же Forbes, состояние Рината Ахметова составляло аж 16 миллиардов долларов. И это неудивительно, учитывая, что президентом Украины тогда уже год как был Виктор Янукович, а их с Ахметовым всегда считали близкими соратниками.
После победы Революции достоинства и бегства Януковича в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), звезда Рината Ахметова, по логике, должна бы была закатиться, поскольку из-за смены власти в Украине нашлось бы немало желающих потеснить его с олигархического Олимпа.
Кроме того, из-за оккупации Россией части Донбасса, включая родной для Ахметова Донецк, олигарх утратил контроль над значительной частью своих активов.
Справедливости ради заметим, что 2014-2015 годы оказались не самыми удачными для Рината Леонидовича. Но затем жизнь, как говорится, стала налаживаться. Во многом это было связано с введением оптового ценообразования на электроэнергию по скандальной формуле Роттердам+, включавшей в себя стоимость угля в западноевропейских портах, в первую очередь в Роттердаме, плюс - его доставки в Украину (отсюда и название). Контроль над более чем половиной мощностей тепловой электроэнергетики, приватизированных во времена президентства Януковича, а также доступ к углю по цене существенно ниже «роттердамской», оказались очень кстати.
Злые языки утверждают, что столь выгодная для бизнеса Рината Ахметова формула смогла реализоваться из-за личной заинтересованности тогдашнего украинского президента Петра Порошенко, который, якобы, стал его фактическим бизнес-партнером. Хотя, понятно, что официально это не имеет какого-либо подтверждения.
Неплохо себя чувствовал олигарх и в сфере металлургии. Кроме того, в период президентской каденции Петра Порошенко Ринат Ахметов усилил свои позиции в сфере грузоперевозок и портовой перевалки, которые также очень важны для его бизнеса.
Возвращение резидента
Учитывая сказанное выше, победа на президентских выборах Владимира Зеленского 21 апреля 2019 года ничего хорошего Ринату Ахметову не сулила.
Кроме того, на звание отечественного олигарха №1 появился очень серьезный претендент - попавший в опалу к предыдущему главе государства и вынужденный в связи с этим покинуть Украину почти на два года, Игорь Коломойский вернулся в страну незадолго до инаугурации Владимира Зеленского, в мае 2019 года.
Связь между Зеленским и Коломойским была очевидной: на телеканале «1+1», принадлежащем олигарху, регулярно демонстрировались шоу «Вечерний квартал» и сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Там же, на «1+1», Зеленский впервые заявил о намерении баллотироваться на пост президента, и сделано это было во время его новогоднего поздравления, которое телеканал показал вместо соответствующего поздравления действующего на то время главы государства.
Вернувшись в Украину, Коломойский не стал долго раскачиваться, и достаточно активно принялся восстанавливать утраченное влияние.
Так, В СМИ немало писали о том, что «смотрящим» за Зеленским от Коломойского был назначен его бывший адвокат Андрей Богдан, возглавивший Офис президента, а во фракции «Слуга народа» в Верховной Раде образовалась солидная группа народных депутатов, регулярно «сверяющих часы» с олигархом.
Все это было нужно Игорю Коломойскому для того, чтобы навести порядок в делах, которые несколько ухудшились за время его вынужденного отсутствия.
При этом его главной целью, похоже, стало возвращение под свой контроль национализированного в конце 2016 года крупнейшего в стране банка - «ПриватБанка». Тогда, напомним, государство «спасло» финучреждение от банкротства, и бывшие его собственники - читай Коломойский - вроде как не возражали и даже сами об этом попросили. Но затем бизнесмен заявил о давлении со стороны тогдашней власти и еще из своей ссылки начал заваливать суды исками о незаконности национализации «ПриватБанка». По возвращении в Украину он только активизировал эту деятельность. Итогом такой кампании должна была стать денационализация финучреждения или же, как альтернатива, - компенсация, которую сам олигарх оценил в 2 миллиарда долларов.
Невысокие отношения
Впрочем, довольно скоро в глаза стало бросаться некоторое охлаждение в отношениях между Владимиром Александровичем и Игорем Валерьевичем, хотя до конца не было понятно, реально оно или, что называется, для замыливания глаз. В частности, стали поговаривать, что Андрей Богдан из подчиненного Коломойского превратился в «солдата Зеленского». Что, однако, не спасло его от увольнения.
Не все было гладко и с «ПриватБанком». Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что «ПриватБанк» не будет возвращен прежним владельцам. Но Украина, по крайней мере, на бумаге, является правовым государством, в котором такие вопросы решает не президент, а суд. А решение, учитывая вердикты, вынесенные судами первой инстанции, могло оказаться далеко не в пользу украинского государства.
Кроме того, против денационализации «ПриватБанка» категорически выступил Международный валютный фонд (МВФ), пообещавший прекратить финансирование Украины, если это произойдет.
Дабы обезопаситься от неожиданностей со стороны «независимой» отечественной Фемиды, было решено запретить денационализацию банков - понятно, что речь, в первую очередь, о «ПриватБанке» - на законодательном уровне. Соответствующий документ, получивший с чей-то легкой руки название «антиколомойский закон», был принят Верховной Радой в середине мая. При этом «лобби Коломойского» в парламенте боролось до конца, подав к документу более 16 тысяч поправок.
Таким образом, Владимир Зеленский, который, кстати, лично явился в парламент убеждать народных депутатов голосовать за закон, довольно недвусмысленно дал понять, что не собирается танцевать под дудку скандального олигарха.
И даже если Игорь Коломойский и не попал в опалу к очередному президенту, его позиции при нынешней власти существенно ухудшились.
«Голос» Пинчука
Но, свято место пусто не бывает. Кто еще из отечественных миллиардеров мог бы претендовать на звание главного олигарха страны?
В какой-то момент появилось ощущение, что таким человеком может стать Виктор Пинчук, кстати, второй номер в последнем рейтинге Forbes с состоянием в 1,4 миллиарда долларов.
С Пинчуком связывают политическую партию «Голос», которую до недавнего времени возглавлял музыкант Святослав Вакарчук. «Голос» на первых порах, если и не поддерживал Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа», то особенно и не оппонировал им. Кроме того, в исполнительную власть попали люди, которых ассоциируют с Виктором Пинчуком.
«Руку» Пинчука также увидели в возвращении в трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе второго президента Украины Леонида Кучмы, который, как известно, является тестем Виктора Михайловича.
Кроме того, не осталось без внимания то, как душевно общались Виктор Пинчук и Владимир Зеленский на форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES), которая ежегодно проходит под патронатом самого «европейского» олигарха Украины. На YES также выступили актеры студии «Квартал 95», к которым в какой-то момент присоединился и их недавний коллега, а ныне президент Владимир Зеленский.
Однако, похоже, и Виктору Пинчуку не суждено было стать главным олигархом нынешней власти. Со временем «Голос» начал все больше критиковать президента и его команду, из правительства ушли почти все «соросята», а Леонид Кучма, хотя и остается в переговорной группе по Донбассу, но в последнее время все больше уступает «первую скрипку» министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в статусе вице-премьера Алексею Резникову.
Новый друг лучше старых двух
Украинские олигархи уже давно не делают ставку на какого-то одного кандидата или одну политическую партию, а раскладывают «яйца в разные корзины». Это в полной мере относится и к самому богатому украинцу.
Однако минувший политический год оказался для Рината Ахметова крайне неудачным. На президентских выборах он поддерживал Александра Вилкула, который не имел абсолютно никаких шансов на успех, но также был «не пр
Я тоже уверен, что не мы, а вы спокойно его пройдете.
Тем более что такое некомпетентное влияние на работу кабмина фактически парализует работу правительства.
Так что все очень плохо, некомпетентный клоун, используя телефонное право, вместо премьера, вручную, по своему собственному усмотрению и пониманию, пытается решать какие-то текущие вопросы как то отмена ввозных пошлин или оплату тела кредита банку. Короче, Дурак работает...
А що, стосовно нас, пересічних українців???