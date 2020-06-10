Шмигаль: "Ми непросто, але спокійно пройдемо кризу. Я впевнений"

Уряд під керівництвом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля впродовж 99 днів роботи зміг протистояти поширенню пандемії та одночасно не допустити масштабної економічної кризи в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив під час засідання Кабінету Міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні 99 днів, відколи наш уряд розпочав роботу. Ми зіштовхнулися з історичним викликом, мали протистояти поширенню пандемії та одночасно не допустити масштабної економічної кризи в країні", - зазначив прем'єр.

За його словами, Кабмін запровадив своєчасні карантинні заходи та підтримку людей. Крім того зміг створити сприятливі умови для економічного відновлення країни, збереження основи розвитку.

"Ми непросто, але спокійно пройдемо кризу. Я впевнений", - додав очільник уряду.

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