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Новости Коронавирус и карантин
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Госпитализация больных COVID-19 в больницы, не предназначенные для этого, способствует распространению вируса, - Микичак

Госпитализация больных COVID-19 в больницы, не предназначенные для этого, способствует распространению вируса, - Микичак

Прием пациентов с COVID-19 в автономные больницы, не предназначенные для таких госпитализаций, является одной из самых больших проблем распространения коронавируса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня на заседании комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"К сожалению, ряд руководителей здравоохранительных учреждений не придерживаются алгоритма и заполняют больницы на свое усмотрение. То есть пациент пришел, обратился - и тут же его госпитализировали. Это наверное, едва ли не самая большая проблема распространения коронавируса", - сказала она, добавив, что речь идет об автономных больницах.

По ее словам, работники Минздрава "пытаются реагировать" на такие случаи и "постоянно обращают внимание" на эту проблему при общении в онлайне и рабочих выездах в больницы.

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Автор: 

больница (1439) карантин (16729) Минздрав (4899) госпитализация (236) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Врачам нельзя давать власть. врачи настояли на карантине, полностью обосрались, теперь винят во всем население. Денег в итоге нет. Бизнесы разрушены, бюджет пустой, безработица и рост смертей от вируса.
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10.06.2020 18:11
+2
Тобто, захворів - тихенько вмирай вдома. Нема чого звітність пані Микичак марнувати.
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10.06.2020 18:19
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Не прошло и года ((
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10.06.2020 18:00 Ответить
О, это ж какой недюжинный мозг у человека!
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10.06.2020 18:03 Ответить
а як ви тоді готували олені безрогі? Чи чекали два три випадки на лікарню?
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10.06.2020 18:05 Ответить
Это великого ума надо!
У товарища тещу неделю в больнице лечили, тест корона отрицателен, выписали, стало хуже, в инфекционную, на пятый день тест положителен!
Зебилы, хуже не будет
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10.06.2020 18:05 Ответить
Врачам нельзя давать власть. врачи настояли на карантине, полностью обосрались, теперь винят во всем население. Денег в итоге нет. Бизнесы разрушены, бюджет пустой, безработица и рост смертей от вируса.
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10.06.2020 18:11 Ответить
Раньше власть была у представителей областей. Сейчас -у представителей профессий . Сочетание клоуны и медики во власти, самое дикое--клоун в лазарете.
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10.06.2020 18:42 Ответить
Госпитализация больных COVID-19 в больницы, не предназначенные для этого, способствует распространению вируса, - Микичак - Цензор.НЕТ 672
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10.06.2020 18:43 Ответить
И рост зарплат врачей, а так же рост почёта и уважения к врачам. Вот так нужно пользоваться моментом.
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10.06.2020 19:30 Ответить
Тобто, захворів - тихенько вмирай вдома. Нема чого звітність пані Микичак марнувати.
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10.06.2020 18:19 Ответить
Было бы правдой...
Если бы у нас не ЗАРАЖАЛИСЬ ВРАЧИ в специализированных больницах!
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10.06.2020 18:51 Ответить
 
 