9-летний мальчик утонул, катаясь на дырявой лодке на Харьковщине, - полиция

Трое детей 9, 11 и 13 лет взяли из дома деревянную лодку и плавали на ней по речке. В лодке были дырки, она наполнилась водой и ушла на дно. Младший из детей не смог доплыть до берега.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полицейских вызвала местная жительница. Она рассказала, что к ней подбежали незнакомые дети и рассказали, что их брат утонул.

"Сотрудники полиции предварительно установили, что двое братьев 9 и 11 лет вместе с 13-летней сестрой взяли из дома деревянную лодку и плавали на нем по реке Берестовая без присмотра родителей. В лодке были дырки, и через некоторое время она ушла под воду. Самый младший из детей не смог выплыть на берег и утонул", — сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники. ФОТО

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии — в частности, где в этот момент были родители детей. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.