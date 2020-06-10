РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8712 посетителей онлайн
Новости
4 986 15

9-летний мальчик утонул, катаясь на дырявой лодке на Харьковщине, - полиция

9-летний мальчик утонул, катаясь на дырявой лодке на Харьковщине, - полиция

Трое детей 9, 11 и 13 лет взяли из дома деревянную лодку и плавали на ней по речке. В лодке были дырки, она наполнилась водой и ушла на дно. Младший из детей не смог доплыть до берега.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полицейских вызвала местная жительница. Она рассказала, что к ней подбежали незнакомые дети и рассказали, что их брат утонул.

"Сотрудники полиции предварительно установили, что двое братьев 9 и 11 лет вместе с 13-летней сестрой взяли из дома деревянную лодку и плавали на нем по реке Берестовая без присмотра родителей. В лодке были дырки, и через некоторое время она ушла под воду. Самый младший из детей не смог выплыть на берег и утонул", — сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники. ФОТО

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии — в частности, где в этот момент были родители детей. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.

Автор: 

дети (6491) несчастный_случай (314) Нацполиция (16458) смерть (9218) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Да,родители виноваты но не в том что недосмотрели а в том что ненаучили ребенка самостоятельно мыслить и оценивать опасность ситуации.
Меня да и других ребят повели в школу в 7 лет раз или два показали дорогу и как переходить улицу и на этом школьная опека закончилась так как родители ходили на работу.А после школы приходил досой и разогревал на газовой плите обед или сам жарил яйца.А теперышниее погколение в свои 9-13 лет даже сопли себе вытереть не умеют.
Так что виновны родители.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:31
+2
природній відбір, у природі, а не в соціумі.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:42
+2
Скандалы, интриги расследования? Если вы в детстве без ведома родителей не плавали в лодке, то я вам сочувствую.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понятно неблагополучная, раз лодка дырявая.
Я сомневаюсь что у них доход свыше пяти тысяч
показать весь комментарий
10.06.2020 18:12 Ответить
а де батьки були? Город сапали...
показать весь комментарий
10.06.2020 18:13 Ответить
в ганделику...
показать весь комментарий
10.06.2020 18:40 Ответить
Бідні діти. А всиновити дітей в нас - велика проблема
показать весь комментарий
10.06.2020 18:18 Ответить
Може пьяные родители были ?Я не знаю,как можно не заметить отсутствие трех детей .
показать весь комментарий
10.06.2020 18:24 Ответить
Діти пішли гуляти. Батьки не повинні із сосками слідом бігати. Такі діти в селі корів пасуть уже.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:43 Ответить
Да,родители виноваты но не в том что недосмотрели а в том что ненаучили ребенка самостоятельно мыслить и оценивать опасность ситуации.
Меня да и других ребят повели в школу в 7 лет раз или два показали дорогу и как переходить улицу и на этом школьная опека закончилась так как родители ходили на работу.А после школы приходил досой и разогревал на газовой плите обед или сам жарил яйца.А теперышниее погколение в свои 9-13 лет даже сопли себе вытереть не умеют.
Так что виновны родители.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:31 Ответить
природній відбір, у природі, а не в соціумі.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:42 Ответить
Не пиши дурні ідіотської.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:40 Ответить
пишу как есть, а нравится или не нравится - ни имеет никакого значения и реальность не изменить, факты никуда не денутся!
показать весь комментарий
10.06.2020 20:20 Ответить
Скандалы, интриги расследования? Если вы в детстве без ведома родителей не плавали в лодке, то я вам сочувствую.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:40 Ответить
Ми ще гірше витворяли бувало. І всі з благопристойних родин.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:42 Ответить
отлично!! молодчага!
показать весь комментарий
11.06.2020 14:17 Ответить
 
 