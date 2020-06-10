9-річний хлопчик потонув, катаючись дірявим човном на Харківщині, - поліція

Троє дітей 9, 11 і 13 років взяли з дому дерев'яний човен і плавали на ньому по річці. У човні були дірки, він наповнився водою і пішов на дно. Наймолодший із дітей не зміг доплисти до берега.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Поліцейських викликала місцева мешканка. Вона розповіла, що до неї підбігли незнайомі діти і розповіли, що їхній брат потонув.

"Співробітники поліції попередньо встановили, що двоє братів 9 і 11 років разом із 13-річною сестрою взяли з дому дерев'яний човен і плавали на ньому по річці Берестова без нагляду батьків. Човен був дірявий і через деякий час пішов під воду. Наймолодший із дітей не зміг виплисти на берег і потонув", - повідомили в поліції.

Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії - зокрема, де в цей момент були батьки дітей. Відомо, що сім'я перебуває на обліку як неблагополучна.

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