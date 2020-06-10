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Новини
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9-річний хлопчик потонув, катаючись дірявим човном на Харківщині, - поліція

9-річний хлопчик потонув, катаючись дірявим човном на Харківщині, - поліція

Троє дітей 9, 11 і 13 років взяли з дому дерев'яний човен і плавали на ньому по річці. У човні були дірки, він наповнився водою і пішов на дно. Наймолодший із дітей не зміг доплисти до берега.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Поліцейських викликала місцева мешканка. Вона розповіла, що до неї підбігли незнайомі діти і розповіли, що їхній брат потонув.

"Співробітники поліції попередньо встановили, що двоє братів 9 і 11 років разом із 13-річною сестрою взяли з дому дерев'яний човен і плавали на ньому по річці Берестова без нагляду батьків. Човен був дірявий і через деякий час пішов під воду. Наймолодший із дітей не зміг виплисти на берег і потонув", - повідомили в поліції.

Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії - зокрема, де в цей момент були батьки дітей. Відомо, що сім'я перебуває на обліку як неблагополучна.

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Автор: 

діти (5064) нещасний випадок (274) Нацполіція (15163) смерть (6746) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+3
Да,родители виноваты но не в том что недосмотрели а в том что ненаучили ребенка самостоятельно мыслить и оценивать опасность ситуации.
Меня да и других ребят повели в школу в 7 лет раз или два показали дорогу и как переходить улицу и на этом школьная опека закончилась так как родители ходили на работу.А после школы приходил досой и разогревал на газовой плите обед или сам жарил яйца.А теперышниее погколение в свои 9-13 лет даже сопли себе вытереть не умеют.
Так что виновны родители.
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10.06.2020 18:31
+2
природній відбір, у природі, а не в соціумі.
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10.06.2020 18:42
+2
Скандалы, интриги расследования? Если вы в детстве без ведома родителей не плавали в лодке, то я вам сочувствую.
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10.06.2020 19:40
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Понятно неблагополучная, раз лодка дырявая.
Я сомневаюсь что у них доход свыше пяти тысяч
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10.06.2020 18:12 Відповісти
а де батьки були? Город сапали...
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10.06.2020 18:13 Відповісти
в ганделику...
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10.06.2020 18:40 Відповісти
Бідні діти. А всиновити дітей в нас - велика проблема
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10.06.2020 18:18 Відповісти
Може пьяные родители были ?Я не знаю,как можно не заметить отсутствие трех детей .
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10.06.2020 18:24 Відповісти
Діти пішли гуляти. Батьки не повинні із сосками слідом бігати. Такі діти в селі корів пасуть уже.
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10.06.2020 19:43 Відповісти
Да,родители виноваты но не в том что недосмотрели а в том что ненаучили ребенка самостоятельно мыслить и оценивать опасность ситуации.
Меня да и других ребят повели в школу в 7 лет раз или два показали дорогу и как переходить улицу и на этом школьная опека закончилась так как родители ходили на работу.А после школы приходил досой и разогревал на газовой плите обед или сам жарил яйца.А теперышниее погколение в свои 9-13 лет даже сопли себе вытереть не умеют.
Так что виновны родители.
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10.06.2020 18:31 Відповісти
природній відбір, у природі, а не в соціумі.
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10.06.2020 18:42 Відповісти
Не пиши дурні ідіотської.
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10.06.2020 19:40 Відповісти
пишу как есть, а нравится или не нравится - ни имеет никакого значения и реальность не изменить, факты никуда не денутся!
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10.06.2020 20:20 Відповісти
Скандалы, интриги расследования? Если вы в детстве без ведома родителей не плавали в лодке, то я вам сочувствую.
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10.06.2020 19:40 Відповісти
Ми ще гірше витворяли бувало. І всі з благопристойних родин.
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10.06.2020 19:42 Відповісти
отлично!! молодчага!
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11.06.2020 14:17 Відповісти
 
 