9-річний хлопчик потонув, катаючись дірявим човном на Харківщині, - поліція
Троє дітей 9, 11 і 13 років взяли з дому дерев'яний човен і плавали на ньому по річці. У човні були дірки, він наповнився водою і пішов на дно. Наймолодший із дітей не зміг доплисти до берега.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Поліцейських викликала місцева мешканка. Вона розповіла, що до неї підбігли незнайомі діти і розповіли, що їхній брат потонув.
"Співробітники поліції попередньо встановили, що двоє братів 9 і 11 років разом із 13-річною сестрою взяли з дому дерев'яний човен і плавали на ньому по річці Берестова без нагляду батьків. Човен був дірявий і через деякий час пішов під воду. Наймолодший із дітей не зміг виплисти на берег і потонув", - повідомили в поліції.
Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії - зокрема, де в цей момент були батьки дітей. Відомо, що сім'я перебуває на обліку як неблагополучна.
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Я сомневаюсь что у них доход свыше пяти тысяч
Меня да и других ребят повели в школу в 7 лет раз или два показали дорогу и как переходить улицу и на этом школьная опека закончилась так как родители ходили на работу.А после школы приходил досой и разогревал на газовой плите обед или сам жарил яйца.А теперышниее погколение в свои 9-13 лет даже сопли себе вытереть не умеют.
Так что виновны родители.