10-річна дівчинка в Києві ледь не загинула, провалившись у пісок. ФОТО
На Оболонській набережній в Києві ледь не загинула дитина. 10-річну дівчинку засипало горою піску під час гри з однолітками.
Про це у фейсбуці повідомила журналіст Дар'я Вершиленко, передає Цензор.НЕТ.
"Дитина провела 2 хвилини під горою піску на Оболонській набережній і дивом вижила. Сидимо на Оболонській набережній. Діти риють траншею. Тут крик. Дівчинка років 10 провалилася. Три чоловіки кинулися рити пісок. Хвилина. Дивлюся, хлопці тягнуть за ногу дівчинку. Кажуть, думали вже все. Дістали синю, але дихає!" - зазначила вона.
Топ коментарі
+42 Юрий Ксий #197371
показати весь коментар07.06.2020 10:34
+26 oqobo
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+20 Сергей Яковлев #435776
показати весь коментар07.06.2020 10:38
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Давайте еще вспомним сейчас, правильные ли ей читали сказки на ночь, или можно ли кушать после 6 вечера.
Истинно говорю вам! Только возобновляемая энергия и бережное отношение к природе спасет человечество!!!!
Благодаря испарению или тонкой плёнке воды, обволакивающей песчинки, сцепление между ними крайне мало.
Чтобы выбраться из зыбучего песка, нужно приложить огромные усилия.
Сила, необходимая для того, чтобы вытащить ногу из зыбучего песка со скоростью 1 см/с, эквивалентна силе, которая потребуется чтобы поднять легковую машину средних размеров.
В связи с высокой плотностью зыбучего песка, человек или животное не может полностью утонуть в нём.
Зыбучий песок безопасен сам по себе, однако в связи с тем, что он существенно ограничивает возможность передвижения, кто-нибудь, увязший в нём, становится уязвимым для других опасностей: прилива, солнечного облучения, хищников, обезвоживания и прочих.
При попадании в зыбучий песок, так же как и в болоте, нужно попытаться лечь на спину, широко раскинув руки.
Выбираться необходимо медленно и плавно, не делая резких движений.
Зыбучие пески располагаются по берегам морей, озёр и рек (где обычно распространены восходящие источники), но могут встречаться и вдали от берегов, как на равнинах, так и в горах, в пустынях.
Википедия.