10-річна дівчинка в Києві ледь не загинула, провалившись у пісок. ФОТО

На Оболонській набережній в Києві ледь не загинула дитина. 10-річну дівчинку засипало горою піску під час гри з однолітками.

Про це у фейсбуці повідомила журналіст Дар'я Вершиленко, передає Цензор.НЕТ.

"Дитина провела 2 хвилини під горою піску на Оболонській набережній і дивом вижила. Сидимо на Оболонській набережній. Діти риють траншею. Тут крик. Дівчинка років 10 провалилася. Три чоловіки кинулися рити пісок. Хвилина. Дивлюся, хлопці тягнуть за ногу дівчинку. Кажуть, думали вже все. Дістали синю, але дихає!" - зазначила вона.





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