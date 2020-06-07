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10-річна дівчинка в Києві ледь не загинула, провалившись у пісок. ФОТО

На Оболонській набережній в Києві ледь не загинула дитина. 10-річну дівчинку засипало горою піску під час гри з однолітками.

Про це у фейсбуці повідомила журналіст Дар'я Вершиленко, передає Цензор.НЕТ.

"Дитина провела 2 хвилини під горою піску на Оболонській набережній і дивом вижила. Сидимо на Оболонській набережній. Діти риють траншею. Тут крик. Дівчинка років 10 провалилася. Три чоловіки кинулися рити пісок. Хвилина. Дивлюся, хлопці тягнуть за ногу дівчинку. Кажуть, думали вже все. Дістали синю, але дихає!" - зазначила вона.

10-річна дівчинка в Києві ледь не загинула, провалившись у пісок 01
10-річна дівчинка в Києві ледь не загинула, провалившись у пісок 02

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10-річна дівчинка в Києві ледь не загинула, провалившись у пісок 03

Автор: 

діти (5065) Київ (19466) нещасний випадок (274)


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Топ коментарі
+42
Тищенко, ты?
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07.06.2020 10:34
+26
завалив Київ піском - доводиця дітей відкопувати
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07.06.2020 10:36
+20
Мужыкам спасибо
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07.06.2020 10:38
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Тищенко, ты?
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07.06.2020 10:34 Відповісти
завалив Київ піском - доводиця дітей відкопувати
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07.06.2020 10:36 Відповісти
зе-банаты сделают всё, чтобы их помнили. Герострат, никто не забыт, ничто не забыто
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07.06.2020 23:33 Відповісти
😁 та ж саме асоціація виникла...
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07.06.2020 10:54 Відповісти
дітлахи лопатками вирили траншею, куди провалилась дівчинка?
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07.06.2020 10:35 Відповісти
Может в склоне нору пытались прорыть?
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07.06.2020 11:02 Відповісти
Может родителям пора начать выполнять родительские обязанности, а не оставлять детей на волю судьбы?
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07.06.2020 12:25 Відповісти
А как это связано с тем, что мы обсуждали с oqobo, куда могла провалиться девочка.
Давайте еще вспомним сейчас, правильные ли ей читали сказки на ночь, или можно ли кушать после 6 вечера.
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07.06.2020 12:45 Відповісти
Вот такие как вы и ******** детей под завалами песка, под лозунгом, - "а шо тут такого"!
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07.06.2020 12:57 Відповісти
Может пора всем наконец-то перейти к раздельному собиранию мусора?

Истинно говорю вам! Только возобновляемая энергия и бережное отношение к природе спасет человечество!!!!
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07.06.2020 19:11 Відповісти
а чо б ні? навалили піском козирьок і ним її накрило, зсув і готово. схоже там не 3річки граються, а 10річні можуть нарить ще й як. тільки ж мізків на безпеку ще немає.
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07.06.2020 11:05 Відповісти
Мужыкам спасибо
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07.06.2020 10:38 Відповісти
Тищенко перестарался?
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07.06.2020 11:08 Відповісти
10-річна дівчинка в Києві ледь не загинула, провалившись у пісок - Цензор.НЕТ 441210-річна дівчинка в Києві ледь не загинула, провалившись у пісок - Цензор.НЕТ 3226
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07.06.2020 11:10 Відповісти
Слава Богу що живе дитя. Ото і думай- начеб-то і в комп'ютері дитина- погано, і надворі грається- теж небезпечно...
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07.06.2020 11:23 Відповісти
Непонятно, что значит провалилась в кучу песка? и на фото ничего невидно
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07.06.2020 11:28 Відповісти
Коля завязывай, песочницы это не твое.
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07.06.2020 11:30 Відповісти
В цивилизованной стране если оставить детей до 12 лет без присмотра старших большие проблемы будут. Ето только у нас дети до 12 лет сами шляются на улицах а некоторые еще и трахаются на камеру
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07.06.2020 12:35 Відповісти
У нас самостоятельные дети.
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07.06.2020 12:46 Відповісти
Детям надо рассказывать об опасности, а тотальный контроль вреден.Вырамтут инфантильные дети и все равно рано или поздно останутся без опеки. Надо, чтобы они научились плавать, а не запрещать им купаться .
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07.06.2020 12:49 Відповісти
ну и ? 10 - 12 летнего будешь с собой на работу брать . что бы под присмотром ? в твоих цивилизованных странах по решению ООН про гомосеков начинают учить с 5 лет главное что бы гулять не выходили сами до 12 лет . дебилов выращивают которые потом неграм пятки целуют
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07.06.2020 14:04 Відповісти
Без комментариев. Единственное -что,--Слава Богу!!!
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07.06.2020 12:46 Відповісти
Ой, можно подумать вы пещеры не копали!
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07.06.2020 13:05 Відповісти
Зыбучие пески - пески, перенасыщенные воздухом (газом или горячими парами, в пустыне), влагой восходящих источников и способные вследствие этого засасывать вглубь попадающие на них предметы.
Благодаря испарению или тонкой плёнке воды, обволакивающей песчинки, сцепление между ними крайне мало.
Чтобы выбраться из зыбучего песка, нужно приложить огромные усилия.
Сила, необходимая для того, чтобы вытащить ногу из зыбучего песка со скоростью 1 см/с, эквивалентна силе, которая потребуется чтобы поднять легковую машину средних размеров.
В связи с высокой плотностью зыбучего песка, человек или животное не может полностью утонуть в нём.
Зыбучий песок безопасен сам по себе, однако в связи с тем, что он существенно ограничивает возможность передвижения, кто-нибудь, увязший в нём, становится уязвимым для других опасностей: прилива, солнечного облучения, хищников, обезвоживания и прочих.
При попадании в зыбучий песок, так же как и в болоте, нужно попытаться лечь на спину, широко раскинув руки.
Выбираться необходимо медленно и плавно, не делая резких движений.
Зыбучие пески располагаются по берегам морей, озёр и рек (где обычно распространены восходящие источники), но могут встречаться и вдали от берегов, как на равнинах, так и в горах, в пустынях.
Википедия.
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07.06.2020 13:08 Відповісти
Запляжили город не пройти не проехать.
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07.06.2020 13:19 Відповісти
Это слой намывного песка, на котором построена вся Оболонь.
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07.06.2020 17:12 Відповісти
На Оболони зыбучие пески?))Да головой думайте,что пишите...Не провалилась,а присыпало.
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08.06.2020 00:12 Відповісти
 
 