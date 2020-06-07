10-летняя девочка в Киеве едва не погибла, провалившись в песок. ФОТО

На Оболонской набережной в Киеве едва не погиб ребенок. 10-летнюю девочку засыпало горой песка во время игры со сверстниками.

Об этом в Facebook сообщила журналист Дарья Вершиленко, передает Цензор.НЕТ.

"Ребенок провел 2 минуты под горой песка на Оболонской набережной и чудом выжил. Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута. Смотрю ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую!" - отметила она.





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