10-летняя девочка в Киеве едва не погибла, провалившись в песок. ФОТО
На Оболонской набережной в Киеве едва не погиб ребенок. 10-летнюю девочку засыпало горой песка во время игры со сверстниками.
Об этом в Facebook сообщила журналист Дарья Вершиленко, передает Цензор.НЕТ.
"Ребенок провел 2 минуты под горой песка на Оболонской набережной и чудом выжил. Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута. Смотрю ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую!" - отметила она.
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+42 Юрий Ксий #197371
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+26 oqobo
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+20 Сергей Яковлев #435776
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Давайте еще вспомним сейчас, правильные ли ей читали сказки на ночь, или можно ли кушать после 6 вечера.
Истинно говорю вам! Только возобновляемая энергия и бережное отношение к природе спасет человечество!!!!
Благодаря испарению или тонкой плёнке воды, обволакивающей песчинки, сцепление между ними крайне мало.
Чтобы выбраться из зыбучего песка, нужно приложить огромные усилия.
Сила, необходимая для того, чтобы вытащить ногу из зыбучего песка со скоростью 1 см/с, эквивалентна силе, которая потребуется чтобы поднять легковую машину средних размеров.
В связи с высокой плотностью зыбучего песка, человек или животное не может полностью утонуть в нём.
Зыбучий песок безопасен сам по себе, однако в связи с тем, что он существенно ограничивает возможность передвижения, кто-нибудь, увязший в нём, становится уязвимым для других опасностей: прилива, солнечного облучения, хищников, обезвоживания и прочих.
При попадании в зыбучий песок, так же как и в болоте, нужно попытаться лечь на спину, широко раскинув руки.
Выбираться необходимо медленно и плавно, не делая резких движений.
Зыбучие пески располагаются по берегам морей, озёр и рек (где обычно распространены восходящие источники), но могут встречаться и вдали от берегов, как на равнинах, так и в горах, в пустынях.
Википедия.