Мобильный интернет 4G есть в 57% населенных пунктов Украины, - Минцифры
В мае 2020 года в Украине к мобильному интернету 4G подключили 1 188 населенных пунктов.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Из 1 188 населенных пунктов, подключенных в прошлом месяце, 723 получили скоростной интернет впервые. В остальных появилась возможность выбирать эту услугу у разных операторов. Всего пока имеем 4G-интернет в 16 205 населенных пунктах. Это 57% от их общего количества", - говорится в сообщении
Федров подчеркнул, что покрытие мобильным интернетом будет расти, после тока как в июле начнется развертывание 4G сети в диапазоне 900 МГц. Такой диапазон пбудет окрывать больше населенных пунктов одной базовой станцией, чем тот, что используется сейчас - 1800 МГц.
Наша ключевая цель - 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальные объекты, покрытые качественным и быстрым интернетом, наптмнили в Минцифры.
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Назеленского нам минцифры, работа которого сводится: дать запросы.
Операторы, как бы из уважения, даже картинку нарисуют.
Я сьогодні у досить великому райцентрі.
Н+
В миллионнике 3G и то не везде. В 25 км от города об инете можете и не вспоминать и это возле медународной трассы
Да ну ну нафик Киевсрал (руцьке свинья владелец) сделал 13 месяцев !!!
Киевсрал (з думкою про ВАС) разрешил КОНТРАКТНЫМ абонентам-ублюдкам гадить своим спамом через рассылку с "картоких" намироф. При это киевсрал НЕ может никак сказать КТО, какой ублюдок рассылает СМС.
Киевсрал ДО СИХ ПОР в своих "сервизных цЫнтрах" не может асилить замену ПАСТИКА симкарты на новый (пусть платно). Вместо этого абоненту нужно рысачить в ДРУГОЙ сервизный центр аж за 100км.
Ну и их тырнет "безлим" вообще песня. Аж 3 гигабайта в СУТКИ. Желаю чтоб организаторы этой аферы имели членчик размером в 3 см, а их жены влагалище глубиной 3 см. И да будет безлим.