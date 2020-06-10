РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9038 посетителей онлайн
Новости
2 396 26

Мобильный интернет 4G есть в 57% населенных пунктов Украины, - Минцифры

Мобильный интернет 4G есть в 57% населенных пунктов Украины, - Минцифры

В мае 2020 года в Украине к мобильному интернету 4G подключили 1 188 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Из 1 188 населенных пунктов, подключенных в прошлом месяце, 723 получили скоростной интернет впервые. В остальных появилась возможность выбирать эту услугу у разных операторов. Всего пока имеем 4G-интернет в 16 205 населенных пунктах. Это 57% от их общего количества", - говорится в сообщении

Федров подчеркнул, что покрытие мобильным интернетом будет расти, после тока как в июле начнется развертывание 4G сети в диапазоне 900 МГц. Такой диапазон пбудет окрывать больше населенных пунктов одной базовой станцией, чем тот, что используется сейчас - 1800 МГц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры

Наша ключевая цель - 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальные объекты, покрытые качественным и быстрым интернетом, наптмнили в Минцифры.

Мобильный интернет 4G есть в 57% населенных пунктов Украины, - Минцифры 01

Автор: 

интернет (1706) Федоров Михаил (506) Минцифры (316)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Наверное 0,4G?
показать весь комментарий
10.06.2020 18:52
+6
А ти же зараз?
Я сьогодні у досить великому райцентрі.
Н+
показать весь комментарий
10.06.2020 19:20
+5
При нормальной скорости даже 3G не уступит хреновой 4G.В Ужгороде при 3G у меня была скорость больше чем сейсас в селе при 4G+.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наверное 0,4G?
показать весь комментарий
10.06.2020 18:52 Ответить
При нормальной скорости даже 3G не уступит хреновой 4G.В Ужгороде при 3G у меня была скорость больше чем сейсас в селе при 4G+.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:08 Ответить
Пояснюю, чому так... У місті кучність базових станцій мобільного зв'язку в рази більша , ніж по селах . У місті на одного абонента припадає 3-5 базових станцій в радіусі до 500-700 м, а в сільській місцевості 1 вежа на 2-3 села і відстань вимірюється кілометрами, так що відчуйте різницю .
показать весь комментарий
10.06.2020 23:20 Ответить
Та прикол в тому що вишка водафона всього в метрах 600-800 від мене.
показать весь комментарий
11.06.2020 19:18 Ответить
Тут ще питання, чи саме ця вишка транслює 4G, можливо на ній тільки 2G і вам сигнал 4G добиває з іншої за 5-7 км ? Звідки йде сигнал можна встановити за допомогою програмки нетмонітор (на плеймаркеті доступна) .
показать весь комментарий
11.06.2020 21:00 Ответить
Радует, что зеленые создали Минцифры ( цирк на дроте отдыхает). Уже недалеко до окончательного оцифровывания граждан, с цифрами на лбу и вместо имени - цифра. Мечта Гитлера исполняется.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:49 Ответить
Свєжо питанійо...
показать весь комментарий
10.06.2020 18:53 Ответить
Это чья заслуга?!))))
показать весь комментарий
10.06.2020 18:54 Ответить
масонов
показать весь комментарий
10.06.2020 18:58 Ответить
Того, кто оплатил. Обычных пользователей, зря что ли мне МТС прислал смску на днях, мол в связи с ростом расходов на поддержание сети ваш тариф со 185 грн вырастет до 230 грн)))
показать весь комментарий
10.06.2020 18:58 Ответить
Мені теж присилав кілька місяців 185. Я відморозився. Потім запропонували спеціальний тариф 35 гривень. Погодився.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:15 Ответить
Та вопрос то риторический.
Назеленского нам минцифры, работа которого сводится: дать запросы.
Операторы, как бы из уважения, даже картинку нарисуют.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:55 Ответить
Хай для начала проконсультируется у операторов, прежде, чем нести полную ахинею.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:59 Ответить
У мене 4G працює аж бігом на смартфоні.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:18 Ответить
А ти же зараз?
Я сьогодні у досить великому райцентрі.
Н+
показать весь комментарий
10.06.2020 19:20 Ответить
В той же Белой Церкви та же херня. Сразу вспомнилось.
показать весь комментарий
10.06.2020 20:01 Ответить
есть такое - дома на деревьях. У тебя, имхо, дом на вышке. Повезло
показать весь комментарий
10.06.2020 20:24 Ответить
Он если есть, то его сразу нет)
показать весь комментарий
10.06.2020 19:08 Ответить
В городе в опредленных местах а вокруг есть места где и 3G редкость языком 3.14 не мешки ворочать
показать весь комментарий
10.06.2020 19:12 Ответить
если им всем верить то у нас и зарплаты пи...ЗД....ец какие высокие ...
показать весь комментарий
10.06.2020 19:15 Ответить
А что, даже 5000 нету?!))
показать весь комментарий
10.06.2020 19:56 Ответить
а прі чом тут мінцифра, якшо покриття приватних операторів? До речі, про якого ота мапа?
показать весь комментарий
10.06.2020 19:44 Ответить
Не такі вжн оператори і приватні, є "регулятор" .
показать весь комментарий
10.06.2020 23:22 Ответить
это в каких же, интересно, городах и какой страны?
В миллионнике 3G и то не везде. В 25 км от города об инете можете и не вспоминать и это возле медународной трассы
показать весь комментарий
10.06.2020 20:22 Ответить
он даже в Киеве не везде есть. и я говорю о ценре
показать весь комментарий
10.06.2020 20:23 Ответить
Шатыре дже
Да ну ну нафик Киевсрал (руцьке свинья владелец) сделал 13 месяцев !!!
Киевсрал (з думкою про ВАС) разрешил КОНТРАКТНЫМ абонентам-ублюдкам гадить своим спамом через рассылку с "картоких" намироф. При это киевсрал НЕ может никак сказать КТО, какой ублюдок рассылает СМС.
Киевсрал ДО СИХ ПОР в своих "сервизных цЫнтрах" не может асилить замену ПАСТИКА симкарты на новый (пусть платно). Вместо этого абоненту нужно рысачить в ДРУГОЙ сервизный центр аж за 100км.
Ну и их тырнет "безлим" вообще песня. Аж 3 гигабайта в СУТКИ. Желаю чтоб организаторы этой аферы имели членчик размером в 3 см, а их жены влагалище глубиной 3 см. И да будет безлим.
показать весь комментарий
10.06.2020 22:43 Ответить
 
 