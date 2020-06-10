Мобильный интернет 4G есть в 57% населенных пунктов Украины, - Минцифры

В мае 2020 года в Украине к мобильному интернету 4G подключили 1 188 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Из 1 188 населенных пунктов, подключенных в прошлом месяце, 723 получили скоростной интернет впервые. В остальных появилась возможность выбирать эту услугу у разных операторов. Всего пока имеем 4G-интернет в 16 205 населенных пунктах. Это 57% от их общего количества", - говорится в сообщении

Федров подчеркнул, что покрытие мобильным интернетом будет расти, после тока как в июле начнется развертывание 4G сети в диапазоне 900 МГц. Такой диапазон пбудет окрывать больше населенных пунктов одной базовой станцией, чем тот, что используется сейчас - 1800 МГц.

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Наша ключевая цель - 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальные объекты, покрытые качественным и быстрым интернетом, наптмнили в Минцифры.