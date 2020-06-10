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Мобільний інтернет 4G є в 57% населених пунктів України, - Мінцифри

Мобільний інтернет 4G є в 57% населених пунктів України, - Мінцифри

У травні 2020 року в Україні до мобільного інтернету 4G підключили 1 188 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 188 населених пунктів, підключених минулого місяця, 723 отримали швидкісний інтернет вперше. В інших з'явилася можливість вибирати цю послугу у різних операторів. Загалом поки маємо 4G-інтернет у 16 ​​205 населених пунктах. Це 57% від їхньої загальної кількості", - сказано в повідомленні.

Федра підкреслив, що покриття мобільним інтернетом зростатиме, після того як у липні почнеться розгортання 4G мережі в діапазоні 900 МГц. Такий діапазон покриватиме більше населених пунктів однією базовою станцією, ніж той, що використовується зараз - 1800 МГц.

Читайте також: Мінцифри планує за три роки перевести всі держпослуги в онлайн-формат, - Федоров

Наша ключова мета - 95% транспортної інфраструктури, населених пунктів і їхні соціальні об'єкти, покриті якісним і швидким інтернетом, нагадали в Мінцифри.

Мобільний інтернет 4G є в 57% населених пунктів України, - Мінцифри 01

Автор: 

інтернет (1989) Федоров Михайло (877) Мінцифри (1184)


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Топ коментарі
+8
Наверное 0,4G?
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10.06.2020 18:52
+6
А ти же зараз?
Я сьогодні у досить великому райцентрі.
Н+
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10.06.2020 19:20
+5
При нормальной скорости даже 3G не уступит хреновой 4G.В Ужгороде при 3G у меня была скорость больше чем сейсас в селе при 4G+.
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10.06.2020 19:08
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Наверное 0,4G?
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10.06.2020 18:52 Відповісти
При нормальной скорости даже 3G не уступит хреновой 4G.В Ужгороде при 3G у меня была скорость больше чем сейсас в селе при 4G+.
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10.06.2020 19:08 Відповісти
Пояснюю, чому так... У місті кучність базових станцій мобільного зв'язку в рази більша , ніж по селах . У місті на одного абонента припадає 3-5 базових станцій в радіусі до 500-700 м, а в сільській місцевості 1 вежа на 2-3 села і відстань вимірюється кілометрами, так що відчуйте різницю .
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10.06.2020 23:20 Відповісти
Та прикол в тому що вишка водафона всього в метрах 600-800 від мене.
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11.06.2020 19:18 Відповісти
Тут ще питання, чи саме ця вишка транслює 4G, можливо на ній тільки 2G і вам сигнал 4G добиває з іншої за 5-7 км ? Звідки йде сигнал можна встановити за допомогою програмки нетмонітор (на плеймаркеті доступна) .
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11.06.2020 21:00 Відповісти
Радует, что зеленые создали Минцифры ( цирк на дроте отдыхает). Уже недалеко до окончательного оцифровывания граждан, с цифрами на лбу и вместо имени - цифра. Мечта Гитлера исполняется.
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10.06.2020 19:49 Відповісти
Свєжо питанійо...
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10.06.2020 18:53 Відповісти
Это чья заслуга?!))))
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10.06.2020 18:54 Відповісти
масонов
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10.06.2020 18:58 Відповісти
Того, кто оплатил. Обычных пользователей, зря что ли мне МТС прислал смску на днях, мол в связи с ростом расходов на поддержание сети ваш тариф со 185 грн вырастет до 230 грн)))
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10.06.2020 18:58 Відповісти
Мені теж присилав кілька місяців 185. Я відморозився. Потім запропонували спеціальний тариф 35 гривень. Погодився.
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10.06.2020 19:15 Відповісти
Та вопрос то риторический.
Назеленского нам минцифры, работа которого сводится: дать запросы.
Операторы, как бы из уважения, даже картинку нарисуют.
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10.06.2020 19:55 Відповісти
Хай для начала проконсультируется у операторов, прежде, чем нести полную ахинею.
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10.06.2020 18:59 Відповісти
У мене 4G працює аж бігом на смартфоні.
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10.06.2020 19:18 Відповісти
А ти же зараз?
Я сьогодні у досить великому райцентрі.
Н+
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10.06.2020 19:20 Відповісти
В той же Белой Церкви та же херня. Сразу вспомнилось.
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10.06.2020 20:01 Відповісти
есть такое - дома на деревьях. У тебя, имхо, дом на вышке. Повезло
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10.06.2020 20:24 Відповісти
Он если есть, то его сразу нет)
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10.06.2020 19:08 Відповісти
В городе в опредленных местах а вокруг есть места где и 3G редкость языком 3.14 не мешки ворочать
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10.06.2020 19:12 Відповісти
если им всем верить то у нас и зарплаты пи...ЗД....ец какие высокие ...
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10.06.2020 19:15 Відповісти
А что, даже 5000 нету?!))
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10.06.2020 19:56 Відповісти
а прі чом тут мінцифра, якшо покриття приватних операторів? До речі, про якого ота мапа?
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10.06.2020 19:44 Відповісти
Не такі вжн оператори і приватні, є "регулятор" .
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10.06.2020 23:22 Відповісти
это в каких же, интересно, городах и какой страны?
В миллионнике 3G и то не везде. В 25 км от города об инете можете и не вспоминать и это возле медународной трассы
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10.06.2020 20:22 Відповісти
он даже в Киеве не везде есть. и я говорю о ценре
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10.06.2020 20:23 Відповісти
Шатыре дже
Да ну ну нафик Киевсрал (руцьке свинья владелец) сделал 13 месяцев !!!
Киевсрал (з думкою про ВАС) разрешил КОНТРАКТНЫМ абонентам-ублюдкам гадить своим спамом через рассылку с "картоких" намироф. При это киевсрал НЕ может никак сказать КТО, какой ублюдок рассылает СМС.
Киевсрал ДО СИХ ПОР в своих "сервизных цЫнтрах" не может асилить замену ПАСТИКА симкарты на новый (пусть платно). Вместо этого абоненту нужно рысачить в ДРУГОЙ сервизный центр аж за 100км.
Ну и их тырнет "безлим" вообще песня. Аж 3 гигабайта в СУТКИ. Желаю чтоб организаторы этой аферы имели членчик размером в 3 см, а их жены влагалище глубиной 3 см. И да будет безлим.
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10.06.2020 22:43 Відповісти
 
 