Мобільний інтернет 4G є в 57% населених пунктів України, - Мінцифри
У травні 2020 року в Україні до мобільного інтернету 4G підключили 1 188 населених пунктів.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 188 населених пунктів, підключених минулого місяця, 723 отримали швидкісний інтернет вперше. В інших з'явилася можливість вибирати цю послугу у різних операторів. Загалом поки маємо 4G-інтернет у 16 205 населених пунктах. Це 57% від їхньої загальної кількості", - сказано в повідомленні.
Федра підкреслив, що покриття мобільним інтернетом зростатиме, після того як у липні почнеться розгортання 4G мережі в діапазоні 900 МГц. Такий діапазон покриватиме більше населених пунктів однією базовою станцією, ніж той, що використовується зараз - 1800 МГц.
Наша ключова мета - 95% транспортної інфраструктури, населених пунктів і їхні соціальні об'єкти, покриті якісним і швидким інтернетом, нагадали в Мінцифри.
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Назеленского нам минцифры, работа которого сводится: дать запросы.
Операторы, как бы из уважения, даже картинку нарисуют.
Я сьогодні у досить великому райцентрі.
Н+
В миллионнике 3G и то не везде. В 25 км от города об инете можете и не вспоминать и это возле медународной трассы
Да ну ну нафик Киевсрал (руцьке свинья владелец) сделал 13 месяцев !!!
Киевсрал (з думкою про ВАС) разрешил КОНТРАКТНЫМ абонентам-ублюдкам гадить своим спамом через рассылку с "картоких" намироф. При это киевсрал НЕ может никак сказать КТО, какой ублюдок рассылает СМС.
Киевсрал ДО СИХ ПОР в своих "сервизных цЫнтрах" не может асилить замену ПАСТИКА симкарты на новый (пусть платно). Вместо этого абоненту нужно рысачить в ДРУГОЙ сервизный центр аж за 100км.
Ну и их тырнет "безлим" вообще песня. Аж 3 гигабайта в СУТКИ. Желаю чтоб организаторы этой аферы имели членчик размером в 3 см, а их жены влагалище глубиной 3 см. И да будет безлим.