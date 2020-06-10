Мобільний інтернет 4G є в 57% населених пунктів України, - Мінцифри

У травні 2020 року в Україні до мобільного інтернету 4G підключили 1 188 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 188 населених пунктів, підключених минулого місяця, 723 отримали швидкісний інтернет вперше. В інших з'явилася можливість вибирати цю послугу у різних операторів. Загалом поки маємо 4G-інтернет у 16 ​​205 населених пунктах. Це 57% від їхньої загальної кількості", - сказано в повідомленні.

Федра підкреслив, що покриття мобільним інтернетом зростатиме, після того як у липні почнеться розгортання 4G мережі в діапазоні 900 МГц. Такий діапазон покриватиме більше населених пунктів однією базовою станцією, ніж той, що використовується зараз - 1800 МГц.

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Наша ключова мета - 95% транспортної інфраструктури, населених пунктів і їхні соціальні об'єкти, покриті якісним і швидким інтернетом, нагадали в Мінцифри.