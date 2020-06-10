Правоохранители прекратили деятельность контакт-центра на Луганщине, который обслуживал предприятия страны-агрессора. ФОТО

Прокуроры на Луганщине прекратили деятельность контакт-центра который обслуживал предприятия страны-агрессора

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.

В сообщении отмечается: "Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также содействие созданию и деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В рамках этого уголовного производства прокурорами совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях выявлен факт функционирования в г.. Северодонецке контакт-центра, который предоставлял информационные и коммуникационные услуги предприятиям Российской Федерации.

По данным следствия, центр обслуживал клиентскую базу ряда российских предприятий. Расчет за услуги работников "фирмы" осуществлялся в российских рублях. По оперативным данным, часть "операторов" контакт-центра не были официально трудоустроены и не платили налоги в государственный бюджет Украины.

Во время обыска в офисе контакт-центра изъяты электронные и бумажные носители информации, подтверждающие сотрудничество с юридическими лицами страны-агрессора.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается".