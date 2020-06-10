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Правоохранители прекратили деятельность контакт-центра на Луганщине, который обслуживал предприятия страны-агрессора. ФОТО

Прокуроры на Луганщине прекратили деятельность контакт-центра который обслуживал предприятия страны-агрессора

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.

В сообщении отмечается: "Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также содействие созданию и деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В рамках этого уголовного производства прокурорами совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях выявлен факт функционирования в г.. Северодонецке контакт-центра, который предоставлял информационные и коммуникационные услуги предприятиям Российской Федерации.

По данным следствия, центр обслуживал клиентскую базу ряда российских предприятий. Расчет за услуги работников "фирмы" осуществлялся в российских рублях. По оперативным данным, часть "операторов" контакт-центра не были официально трудоустроены и не платили налоги в государственный бюджет Украины.

Во время обыска в офисе контакт-центра изъяты электронные и бумажные носители информации, подтверждающие сотрудничество с юридическими лицами страны-агрессора.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается".

Правоохранители прекратили деятельность контакт-центра на Луганщине, который обслуживал предприятия страны-агрессора 01

Автор: 

прокуратура (5011) Луганская область (6495)


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Правоохранители прекратили деятельность контакт-центра на Луганщине, который обслуживал предприятия страны-агрессора - Цензор.НЕТ 4871
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10.06.2020 19:59 Ответить
а чому правоохоронці не займались більш важливими справами?
напр. фабрикуванням справ проти Порошенка, та інших діячів Революції Гідності?
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10.06.2020 20:00 Ответить
а автосалон ВАЗ это не предприятие страны-агрессора?
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10.06.2020 21:04 Ответить
 
 