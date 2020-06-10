Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США
Россия в оккупированном Крыму преследует и запугивает религиозные меньшинства, "Свидетелей Иеговы", Православную церковь Украины и крымских татар-мусульман.
Об этом говорится в докладе о свободе религии в мире за 2019 года, представленном Государственным департаментом США, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные власти продолжают арестовывать крымских татар, обвинять в незаконной миссионерской деятельности, захватывать украинские церкви", - говорится в отчете.
Религиозные и правозащитные группы продолжают сообщать, что российские СМИ в своих материалах пытаются вызвать подозрение и страх перед различными религиозными группами, в частности, "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России и оккупированном Крыму, но законна в Украине. Российские СМИ также изображают "Свидетелей Иеговы" как "экстремистов", говорится в докладе.
"Правительство США продолжает осуждать запугивания христианских и мусульманских религиозных групп российской оккупационной властью в Крыму и привлекать международное внимание к этим нарушениям", - указано в отчете.
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Це, що США повинно піклуватмся за нас?
плюс - у нас отжали ЯО и обосрались
США, навпаки, пропонували Україні, залишити ЯО на своїй території під контролем США.
Але коммуняки, кремлівські шістки ВІДМОВИЛИСЬ.
Тем более, какая выгода еще и на нас нацеливать штатовское оружие и разрабатывать кучу планов на случай чего.
не верю короче.
В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT
https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
Нужна Зевсу сто лет та америка, дела и поважнее есть, напр. встать с бутылки на которую беспощадный вирус усадил это существо)))