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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США

Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США

Россия в оккупированном Крыму преследует и запугивает религиозные меньшинства, "Свидетелей Иеговы", Православную церковь Украины и крымских татар-мусульман.

Об этом говорится в докладе о свободе религии в мире за 2019 года, представленном Государственным департаментом США, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти продолжают арестовывать крымских татар, обвинять в незаконной миссионерской деятельности, захватывать украинские церкви", - говорится в отчете.

Религиозные и правозащитные группы продолжают сообщать, что российские СМИ в своих материалах пытаются вызвать подозрение и страх перед различными религиозными группами, в частности, "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России и оккупированном Крыму, но законна в Украине. Российские СМИ также изображают "Свидетелей Иеговы" как "экстремистов", говорится в докладе.

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"Правительство США продолжает осуждать запугивания христианских и мусульманских религиозных групп российской оккупационной властью в Крыму и привлекать международное внимание к этим нарушениям", - указано в отчете.

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Госдепартамент США (1828) Крым (26377) религия (899) россия (95497)


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Топ комментарии
+5
Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США - Цензор.НЕТ 7009
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10.06.2020 21:04
+4
А чо, красиво ж цвіте))
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10.06.2020 21:18
+2
ну так впаяйте санкций. или Яхве опять все за вас должно делать то? или Аллах, или крокодил Гепа(толку то столько же как от божков)
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10.06.2020 21:02
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А де заяви української влади?
Це, що США повинно піклуватмся за нас?
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10.06.2020 21:02 Ответить
да. назвался ментом - защищай. во Вьетнам тоже не особо хотелось лезть, но статус обязывает
плюс - у нас отжали ЯО и обосрались
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10.06.2020 21:06 Ответить
У нас отжала ЯО Россия.
США, навпаки, пропонували Україні, залишити ЯО на своїй території під контролем США.
Але коммуняки, кремлівські шістки ВІДМОВИЛИСЬ.
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10.06.2020 21:27 Ответить
А перезаряжать тоже помогли бы? Заводы то в Рашке, а она хрен бы обслуживала.
Тем более, какая выгода еще и на нас нацеливать штатовское оружие и разрабатывать кучу планов на случай чего.
не верю короче.
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10.06.2020 22:02 Ответить
ну так впаяйте санкций. или Яхве опять все за вас должно делать то? или Аллах, или крокодил Гепа(толку то столько же как от божков)
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10.06.2020 21:02 Ответить
Где заявления МИД Украины?
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10.06.2020 21:08 Ответить
Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США - Цензор.НЕТ 7009
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10.06.2020 21:04 Ответить
А чо, красиво ж цвіте))
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10.06.2020 21:18 Ответить
шо опять разводилово?
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10.06.2020 21:06 Ответить
Росія взагалі Крим віджала, а свобода віросповідання - це вже наслідки.
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10.06.2020 21:09 Ответить
Боже храни Америку ! 🙏

В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
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10.06.2020 21:44 Ответить
Как "хранит" от вируса?

Нужна Зевсу сто лет та америка, дела и поважнее есть, напр. встать с бутылки на которую беспощадный вирус усадил это существо)))
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10.06.2020 22:07 Ответить
московія завжди порушувала свободу віросповідання. Але кому це потрібно, коли навіть наш президент і вся його фракція за московську церкву.
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11.06.2020 08:43 Ответить
 
 