Росія порушує свободу віросповідання в окупованому Криму, - доповідь Держдепартаменту США

Росія в окупованому Криму переслідує і залякує релігійні меншини, "Свідків Єгови", Православну церкву України та кримських татар-мусульман.

Про це йдеться в доповіді про свободу релігії у світі за 2019 рік, представленій Державним департаментом США, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада продовжує арештовувати кримських татар, звинувачувати в незаконній місіонерській діяльності, захоплювати українські церкви", - сказано у звіті.

Релігійні і правозахисні групи продовжують повідомляти, що російські ЗМІ у своїх матеріалах намагаються викликати підозру і страх перед різними релігійними групами, зокрема, "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії та окупованому Криму, але законна в Україні. Російські ЗМІ також зображують "Свідків Єгови" як "екстремістів", сказано в доповіді.

"Уряд США продовжує засуджувати залякування християнських і мусульманських релігійних груп російською окупаційною владою в Криму і залучати міжнародну увагу до цих порушень", - зазначено у звіті.

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