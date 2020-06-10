Росія порушує свободу віросповідання в окупованому Криму, - доповідь Держдепартаменту США
Росія в окупованому Криму переслідує і залякує релігійні меншини, "Свідків Єгови", Православну церкву України та кримських татар-мусульман.
Про це йдеться в доповіді про свободу релігії у світі за 2019 рік, представленій Державним департаментом США, передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційна влада продовжує арештовувати кримських татар, звинувачувати в незаконній місіонерській діяльності, захоплювати українські церкви", - сказано у звіті.
Релігійні і правозахисні групи продовжують повідомляти, що російські ЗМІ у своїх матеріалах намагаються викликати підозру і страх перед різними релігійними групами, зокрема, "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії та окупованому Криму, але законна в Україні. Російські ЗМІ також зображують "Свідків Єгови" як "екстремістів", сказано в доповіді.
"Уряд США продовжує засуджувати залякування християнських і мусульманських релігійних груп російською окупаційною владою в Криму і залучати міжнародну увагу до цих порушень", - зазначено у звіті.
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Це, що США повинно піклуватмся за нас?
плюс - у нас отжали ЯО и обосрались
США, навпаки, пропонували Україні, залишити ЯО на своїй території під контролем США.
Але коммуняки, кремлівські шістки ВІДМОВИЛИСЬ.
Тем более, какая выгода еще и на нас нацеливать штатовское оружие и разрабатывать кучу планов на случай чего.
не верю короче.
В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT
https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
Нужна Зевсу сто лет та америка, дела и поважнее есть, напр. встать с бутылки на которую беспощадный вирус усадил это существо)))