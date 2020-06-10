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Новини Окуповані території
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Росія порушує свободу віросповідання в окупованому Криму, - доповідь Держдепартаменту США

Росія порушує свободу віросповідання в окупованому Криму, - доповідь Держдепартаменту США

Росія в окупованому Криму переслідує і залякує релігійні меншини, "Свідків Єгови", Православну церкву України та кримських татар-мусульман.

Про це йдеться в доповіді про свободу релігії у світі за 2019 рік, представленій Державним департаментом США, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада продовжує арештовувати кримських татар, звинувачувати в незаконній місіонерській діяльності, захоплювати українські церкви", - сказано у звіті.

Релігійні і правозахисні групи продовжують повідомляти, що російські ЗМІ у своїх матеріалах намагаються викликати підозру і страх перед різними релігійними групами, зокрема, "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії та окупованому Криму, але законна в Україні. Російські ЗМІ також зображують "Свідків Єгови" як "екстремістів", сказано в доповіді.

"Уряд США продовжує засуджувати залякування християнських і мусульманських релігійних груп російською окупаційною владою в Криму і залучати міжнародну увагу до цих порушень", - зазначено у звіті.

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Автор: 

Держдепартамент США (1625) Крим (14139) релігія (386) росія (65129)


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Топ коментарі
+5
Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США - Цензор.НЕТ 7009
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10.06.2020 21:04
+4
А чо, красиво ж цвіте))
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10.06.2020 21:18
+2
ну так впаяйте санкций. или Яхве опять все за вас должно делать то? или Аллах, или крокодил Гепа(толку то столько же как от божков)
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10.06.2020 21:02
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А де заяви української влади?
Це, що США повинно піклуватмся за нас?
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10.06.2020 21:02 Відповісти
да. назвался ментом - защищай. во Вьетнам тоже не особо хотелось лезть, но статус обязывает
плюс - у нас отжали ЯО и обосрались
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10.06.2020 21:06 Відповісти
У нас отжала ЯО Россия.
США, навпаки, пропонували Україні, залишити ЯО на своїй території під контролем США.
Але коммуняки, кремлівські шістки ВІДМОВИЛИСЬ.
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10.06.2020 21:27 Відповісти
А перезаряжать тоже помогли бы? Заводы то в Рашке, а она хрен бы обслуживала.
Тем более, какая выгода еще и на нас нацеливать штатовское оружие и разрабатывать кучу планов на случай чего.
не верю короче.
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10.06.2020 22:02 Відповісти
ну так впаяйте санкций. или Яхве опять все за вас должно делать то? или Аллах, или крокодил Гепа(толку то столько же как от божков)
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10.06.2020 21:02 Відповісти
Где заявления МИД Украины?
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10.06.2020 21:08 Відповісти
Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США - Цензор.НЕТ 7009
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10.06.2020 21:04 Відповісти
А чо, красиво ж цвіте))
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10.06.2020 21:18 Відповісти
шо опять разводилово?
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10.06.2020 21:06 Відповісти
Росія взагалі Крим віджала, а свобода віросповідання - це вже наслідки.
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10.06.2020 21:09 Відповісти
Боже храни Америку ! 🙏

В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
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10.06.2020 21:44 Відповісти
Как "хранит" от вируса?

Нужна Зевсу сто лет та америка, дела и поважнее есть, напр. встать с бутылки на которую беспощадный вирус усадил это существо)))
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10.06.2020 22:07 Відповісти
московія завжди порушувала свободу віросповідання. Але кому це потрібно, коли навіть наш президент і вся його фракція за московську церкву.
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11.06.2020 08:43 Відповісти
 
 