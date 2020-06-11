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Генассамблея ООН впервые в истории пройдет в онлайн-режиме

Генассамблея ООН впервые в истории пройдет в онлайн-режиме

Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам-участницам организации с предложением провести запланированную на 22-29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме. Такие меры могут быть введены на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.

Предлагается, чтобы в зале Генассамблеи позировали заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - заявил Мухаммад-Банде.

По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

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Автор: 

интернет (1706) ООН (4167)


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это та оон где коцап сашу серову как жертву выставляет?
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11.06.2020 01:16 Ответить
кто такие "донецкие военные"?
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11.06.2020 08:33 Ответить
Планета в смартфоне.
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11.06.2020 01:24 Ответить
Ну раз можно один раз онлайн, то думаю можно и потом онлайн. Зачем зря деньги на ветер выбрасывать? Да и безопаснее это.
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11.06.2020 06:11 Ответить
Нечіпізованих делегатів не допускать! І щоб сигнал не через кетайські вишки 5G йшов!
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11.06.2020 23:25 Ответить
 
 