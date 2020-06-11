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Генасамблея ООН вперше в історії відбудеться в онлайн-режимі

Генасамблея ООН вперше в історії відбудеться в онлайн-режимі

Голова Генасамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Банде звернувся до країн-учасниць організації з пропозицією провести заплановану на 22-29 вересня сесію Генасамблеї в онлайн-режимі. Такі заходи можуть бути запроваджені на тлі боротьби з пандемією коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

Передбачається, що в залі Генасамблеї покажуть заздалегідь записані виступи без особистої участі лідерів держав у засіданні.

"Я припускаю, що обмеження на міжнародні поїздки і проведення масштабних зустрічей за особистої участі лідерів держав через пандемію COVID-19, можливо, в тій чи іншій мірі все ще будуть діяти у вересні 2020 року",- заявив Мухаммад-Банде.

За його словами, країни мають надіслати записи промов своїх президентів, прем'єр-міністрів або інших представників, тривалістю не більше 15 хвилин, за п'ять днів до початку роботи сесії.

Також читайте: Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб

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это та оон где коцап сашу серову как жертву выставляет?
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11.06.2020 01:16 Відповісти
кто такие "донецкие военные"?
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11.06.2020 08:33 Відповісти
Планета в смартфоне.
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11.06.2020 01:24 Відповісти
Ну раз можно один раз онлайн, то думаю можно и потом онлайн. Зачем зря деньги на ветер выбрасывать? Да и безопаснее это.
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11.06.2020 06:11 Відповісти
Нечіпізованих делегатів не допускать! І щоб сигнал не через кетайські вишки 5G йшов!
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11.06.2020 23:25 Відповісти
 
 