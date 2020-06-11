За сутки на Буковине заболел коронавирусом 41 человек, - ОГА

10 июня коронавирус подтвердили у 41 буковинца. Всего в области заразились 3798 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.

Он отметил: "На Буковине сегодня, 10 июня, официально подтверждено еще 41 случай заражения коронавируса.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3798 человек ".

Отмечается, что количество тех, кто выздоровел выросла на 15 человек. Всего в области вылечилась 1171 человек. Среди одолел болезнь, преобладают женщины - 689 человек (58%).

Больше всего выздоровели людей в возрасте от 40 до 64 лет, таких 567 человек.

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