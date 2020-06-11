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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Буковине заболел коронавирусом 41 человек, - ОГА

За сутки на Буковине заболел коронавирусом 41 человек, - ОГА

10 июня коронавирус подтвердили у 41 буковинца. Всего в области заразились 3798 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию  озвучил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.

Он отметил: "На Буковине сегодня, 10 июня, официально подтверждено еще 41 случай заражения коронавируса.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3798 человек ".

Отмечается, что количество тех, кто выздоровел выросла на 15 человек. Всего в области вылечилась 1171 человек. Среди одолел болезнь, преобладают женщины - 689 человек (58%).

Больше всего выздоровели людей в возрасте от 40 до 64 лет, таких 567 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области выявили 59 новых случаев COVID-19, всего - 3698, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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абсолютно такая же ситуация как и со всеми областями где если ты ходишь в маске - тебе говорять - *** да ""сними её уже"" .... а потом это быдло составляет эту статистику .... и это быдло не ходит в маске по улице ...лапает грязными руками всё подряд и думает что его "пронесло" .... но ели бы ВСЕ хотя бы с месяц соблюдали РЕАЛЬНЫЙ карантин - эту хрень уже бы победили .... новых случаев было бы единицы .... и да ... как то выходил в магазин и тут картина такая - в начале эпидемии - едет тачка ...штук за 100 баксов - и водитель внутри сидит в МАСКЕ ...а быдло грязное которому на всё пох-уй идёт без маски потому что ему нечего терять ...если оно чмо по жизни.
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11.06.2020 02:31 Ответить
А ничего, что два с половиной месяца, а не месяц, сидели на строгом карантине, транспорт не ходил, бОльшая часть людей не работала, сидели дома, в масках были все и везде
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11.06.2020 08:00 Ответить
У нас за сутки заболели НЕ менее 296 человек,-всепобеждающий соССиализм на марше!
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11.06.2020 08:18 Ответить
Так заболели или у стольких выявили ? Мы все умрем !!! Только не одновременно -...
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11.06.2020 09:39 Ответить
 
 