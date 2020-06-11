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За сутки на Буковине заболел коронавирусом 41 человек, - ОГА
10 июня коронавирус подтвердили у 41 буковинца. Всего в области заразились 3798 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.
Он отметил: "На Буковине сегодня, 10 июня, официально подтверждено еще 41 случай заражения коронавируса.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3798 человек ".
Отмечается, что количество тех, кто выздоровел выросла на 15 человек. Всего в области вылечилась 1171 человек. Среди одолел болезнь, преобладают женщины - 689 человек (58%).
Больше всего выздоровели людей в возрасте от 40 до 64 лет, таких 567 человек.
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kelman muksat
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