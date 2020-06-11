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Новости Силовики
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Два брата-подростка трагически погибли на Сумщине

Два брата-подростка трагически погибли на Сумщине

Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства несчастного случая, в результате которого погибли двое подростков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло 10 июня, на реке поселка Зноб-Новгородское. В результате несчастного случая погибли двое братьев в возрасте 15-ти и 14-ти лет.

В полицию с заявлением об исчезновении двух своих несовершеннолетних сыновей обратилась жительница поселка. Она рассказала: 14-летний сын поехал к братьям на реку, до сих пор дети домой не вернулись.

Во время первоочередных поисковых мероприятий на берегу реки была найдена одежда пропавших подростков.

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Впоследствии в водоеме неподалеку обнаружено тело старшего мальчика. Через полчаса там же нашли и его брата. Предварительная причина смерти обоих - утопление.

На месте происшествия работают следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

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Как вариант схватила судорога одного из братьев, тот начал тонуть, второй пытался спасти и тоже утонул... горе... На воде нужно быть осторожным и всегда оценивать свои силы!!!
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11.06.2020 08:35 Ответить
Хай Бог милує !
Страшне горе.
Бідні батьки.
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11.06.2020 08:37 Ответить
Вот это горе так горе!
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11.06.2020 09:02 Ответить
Жах... уявити собі не можу
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11.06.2020 09:15 Ответить
Своему рассказал ,что у пацанов с 12 до 18 лет самый опасный возраст - думают ,что уже все могут и знают- недооценивают опасность - и беда случается , то на воде , то с проводами , то со взрывами...Родным погибших - сочувствие...
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11.06.2020 09:34 Ответить
Горе... сил рідним перенести нещастя.
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11.06.2020 10:15 Ответить
 
 