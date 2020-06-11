Два брата-подростка трагически погибли на Сумщине

Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства несчастного случая, в результате которого погибли двое подростков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло 10 июня, на реке поселка Зноб-Новгородское. В результате несчастного случая погибли двое братьев в возрасте 15-ти и 14-ти лет.

В полицию с заявлением об исчезновении двух своих несовершеннолетних сыновей обратилась жительница поселка. Она рассказала: 14-летний сын поехал к братьям на реку, до сих пор дети домой не вернулись.

Во время первоочередных поисковых мероприятий на берегу реки была найдена одежда пропавших подростков.

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Впоследствии в водоеме неподалеку обнаружено тело старшего мальчика. Через полчаса там же нашли и его брата. Предварительная причина смерти обоих - утопление.

На месте происшествия работают следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.