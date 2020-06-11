Два брати-підлітки трагічно загинули на Сумщині
Поліція Сумщини встановлює обставини нещасного випадку, унаслідок якого загинули двоє підлітків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.
Пригода сталася 10 червня на річці селища Зноб-Новгородське. Унаслідок нещасного випадку загинули двоє братів віком 15-ти та 14-ти років.
До поліції із заявою про зникнення двох своїх неповнолітніх синів звернулася мешканка селища. Вона розповіла: 14-річний син поїхав до братів на річку, і досі діти додому не повернулися.
Під час першочергових пошукових заходів на березі річки було знайдено одяг зниклих підлітків.
Згодом у водоймі неподалік виявлено тіло старшого хлопця. За пів години там же знайшли і його брата. Попередня причина смерті обох – утоплення.
На місці події працюють слідчі та експерти, встановлюються всі обставини нещасного випадку.
Будь ласка, зачекайте...
Страшне горе.
Бідні батьки.