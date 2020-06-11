УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5146 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
14 617 6
діти (4938) Нацполіція (14886) Правоохоронні органи (2698) силовики (2512) смерть (6709) Сумська область (3246) вода (1168)

Два брати-підлітки трагічно загинули на Сумщині

Два брати-підлітки трагічно загинули на Сумщині

Поліція Сумщини встановлює обставини нещасного випадку, унаслідок якого загинули двоє підлітків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Пригода сталася 10 червня на річці селища Зноб-Новгородське. Унаслідок нещасного випадку загинули двоє братів віком 15-ти та 14-ти років.

До поліції із заявою про зникнення двох своїх неповнолітніх синів звернулася мешканка селища. Вона розповіла: 14-річний син поїхав до братів на річку, і досі діти додому не повернулися.

Під час першочергових пошукових заходів на березі річки було знайдено одяг зниклих підлітків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 20 людей, на водних об'єктах - 19, - ДСНС

Згодом у водоймі неподалік виявлено тіло старшого хлопця. За пів години там же знайшли і його брата. Попередня причина смерті обох – утоплення.

На місці події працюють слідчі та експерти, встановлюються всі обставини нещасного випадку.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как вариант схватила судорога одного из братьев, тот начал тонуть, второй пытался спасти и тоже утонул... горе... На воде нужно быть осторожным и всегда оценивать свои силы!!!
показати весь коментар
11.06.2020 08:35 Відповісти
Хай Бог милує !
Страшне горе.
Бідні батьки.
показати весь коментар
11.06.2020 08:37 Відповісти
Вот это горе так горе!
показати весь коментар
11.06.2020 09:02 Відповісти
Жах... уявити собі не можу
показати весь коментар
11.06.2020 09:15 Відповісти
Своему рассказал ,что у пацанов с 12 до 18 лет самый опасный возраст - думают ,что уже все могут и знают- недооценивают опасность - и беда случается , то на воде , то с проводами , то со взрывами...Родным погибших - сочувствие...
показати весь коментар
11.06.2020 09:34 Відповісти
Горе... сил рідним перенести нещастя.
показати весь коментар
11.06.2020 10:15 Відповісти
 
 