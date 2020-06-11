Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ, - адвокат Найем. ФОТО

Активисту Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"К Сергею Стерненко приехали с постановлением о принудительном приводе в СБУ", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, привод предусмотрен в ст. 139 УПК, в которой указано, что привод возможен только если человек получил повестку, но не появился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия.

"Но Сергей, только что получил повестку, прислал ответ следователю, что не может появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а УПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. Пренебрегая нормами процессуального кодекса, судья постановил соответствующее решение", - отметил Найем.

Адвокат добавил, что в 12:00 они придут в СБУ.

Сам Стерненко в Facebook опубликовал фото правоохранителей, которые пришли к нему.

"Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении за самозащиту. В 12:00 сегодня буду туда идти. Переулок Аскольдов 3А в г.. Киеве. Буду рад вас всех там видеть. Но больше всего ваша поддержка будет нужна в суде. Который будет или уже сегодня, или завтра", - отметил активист.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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