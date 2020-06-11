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СБУ (19470) Стерненко (393) Найем Маси (137)

Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ, - адвокат Найем. ФОТО

Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ, - адвокат Найем. ФОТО

Активисту Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"К Сергею Стерненко приехали с постановлением о принудительном приводе в СБУ", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, привод предусмотрен в ст. 139 УПК, в которой указано, что привод возможен только если человек получил повестку, но не появился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия.

"Но Сергей, только что получил повестку, прислал ответ следователю, что не может появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а УПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. Пренебрегая нормами процессуального кодекса, судья постановил соответствующее решение", - отметил Найем.

Адвокат добавил, что в 12:00 они придут в СБУ.

Сам Стерненко в Facebook опубликовал фото правоохранителей, которые пришли к нему.

"Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении за самозащиту. В 12:00 сегодня буду туда идти. Переулок Аскольдов 3А в г.. Киеве. Буду рад вас всех там видеть. Но больше всего ваша поддержка будет нужна в суде. Который будет или уже сегодня, или завтра", - отметил активист.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Также читайте: СБУ сегодня не вручила подозрение Стерненко: возможно, решили взять время и поменять текст, - адвокат Коломиец

Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ, - адвокат Найем 01

Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ, - адвокат Найем 02

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Топ комментарии
+32
Видиш Сергій, "барига" не "барига", "мародер" не "мародер", але посадить тебе Клоун. Вчергове передаю "пламенный привет" майданівцям, ветеранам, волонтерам, добровольцям, воїнам ЗСУ які голосували за малороського Євнуха Оманського - з-за дурної голови, срака страждає.
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11.06.2020 10:15
+24
Да его нужно наградить орденом шо отправил на тот свет ватную мрозь, а не на допросытаскать!!!
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11.06.2020 09:53
+19
Кожара застрелил кореша прямо в доме и не сидит, а тут человек защищался,сам пострадал и рискует сесть за самооборону.сюр какой-то,а впрочем-московский реванш шагает по Украине полным ходом
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11.06.2020 10:44
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і Сірожу моментально перестало цікавити хто замовив гандзюк.
як там поборов Порошенко
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11.06.2020 09:52 Ответить
никогда не помогай никому прийти к власти, от тебя избавятся первым!
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11.06.2020 09:53 Ответить
Нет, теперь его интересует почему соя не подписала отставку авакова. Может ты обьяснишь? 😷
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11.06.2020 10:12 Ответить
А у нас соя увольняет министров? Странно. Я думал ВР.
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11.06.2020 10:22 Ответить
В ВР тоже есть соя.
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11.06.2020 10:23 Ответить
Для тупых (зелескота). Министра увольняет ВР большинством голосов (226 голосов).
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11.06.2020 10:26 Ответить
Тупорылое чмо, ты хоть поняло о чём речь идёт в сообщении?
Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 165 https://censor.net/user/395435
Нет, теперь его интересует почему соя не подписала отставку авакова. Может ты обьяснишь?Речь идёт о том, что соя поставила лишь одну подпись под постановлением об отставке авакова. https://censor.net/news/3199773/60_deputatov_podpisali_postanovlenie_ob_otstavke_avakova_vklyuchaya_zinkevich_ot_es_nardep_golosa_yurchishin
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11.06.2020 10:35 Ответить
Да, действительно, ты - тупорылое чмо, как и https://censor.net/user/395435 не способный сформировать свою мысль. Вы, два идиота, как всегда путаете круглое с горячим, ну это от недостатка ума.
Зачем ЕС отставка одного министра, если они собирают подписи за выражение недоверия всему Кабмину?
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11.06.2020 10:41 Ответить
Действительно!
Зачем?
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11.06.2020 10:46 Ответить
зескот настолько туп, что даже умея писать, он не научился читать! написано же: привод в СБУ! зескот, СБУ - это чорт баканов. а не чорт аваков! но зескот крутит заезженную до дыр пластинку про сою и авакяна! стыдно быть тупым, зескот (но ему это не понять)
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11.06.2020 10:48 Ответить
А у нас Голос увольняет министров? Соя такая забавная в своих атмазках😷
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11.06.2020 10:27 Ответить
Я там выше написал, ты прочти даун, что бы мне не постить дважды.
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11.06.2020 10:44 Ответить
Че ты написала, соя? Зинкевич подписала и все? Это в 30раз меньше чем подписали из сн 😷
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11.06.2020 11:07 Ответить
Ты еще раз подтвердил, зескот не читатели, зескот писатели.
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11.06.2020 11:12 Ответить
Ты еще раз подтвердил, соя не читатель, соя писатель 😷
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11.06.2020 11:23 Ответить
Самый главный, и надежный, аргумент лахты. Поздравляю, ты спалился! Можешь не прятаться под пррокси и цеплять скрепный аквафреш.
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11.06.2020 14:44 Ответить
- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.
Несмотря на разносторонность и хладнокровие своей натуры, Паниковский терпеть не мог физической расправы.(с)
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11.06.2020 10:21 Ответить
Як то кажуть, - бійтеся побажаннь вони можуть здійснитися)

Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 1652
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11.06.2020 11:04 Ответить
Да, Земля круглая. Бывают еще круглые дураки...
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11.06.2020 11:29 Ответить
Вбивця мародер брехло і шмат лайна паця Парашенко.. Своє всерівно получить! А Стерненко буде на свободі..
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11.06.2020 11:31 Ответить
ага, якщо зелупу переживе
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11.06.2020 11:43 Ответить
буде.років через 12
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11.06.2020 16:36 Ответить
Да его нужно наградить орденом шо отправил на тот свет ватную мрозь, а не на допросытаскать!!!
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11.06.2020 09:53 Ответить
Останню нагороду Вілкулу віддали, а ще ж є і другий Вілкул, і Єфремов, і Бойко і т.д. і т.п. А Беня, а він що мало напрацював на мало- ново- хохло- чи якусь іншу гавноросію?
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11.06.2020 11:01 Ответить
Улыбайся, шеф любит идиотов.
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11.06.2020 10:02 Ответить
Жаргон свой упаковочный для ваты оставь и себя .
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11.06.2020 10:08 Ответить
Тоесть если на вас нападут и вы в процесссе убьете нападавшего, сядете в тюрьму, если нападавший убьет вас, то будет жить долго, счастливо и убивать других людей.
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11.06.2020 09:59 Ответить
если ты погонишься за нападавшим, догонишь его и несколько раз пырнешь ножом - да, посадят. В любой стране.
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11.06.2020 13:31 Ответить
влада послідовно продовжує репресії проти патріотів.
Нічого, прийде осінь і мухи почнуть здихати
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11.06.2020 10:04 Ответить
ага, спачатку падріоти волають абинипарашенка а потім валають, що їх садять по трешовим звинуваченням
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11.06.2020 11:44 Ответить
якщо без жартів, то багато проблем, які ми маємо сьогодні, є наслідком прорахунків або свідомих дій Порошенка. І він сам зараз від цього сраждає. Хто заважав загнати "п'яту колону", маючи таку підтримку народу у 14-15 році? Хто заважав по-справжньому реформувати правоохоронні органи? І т.д., і т. ін.
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11.06.2020 12:18 Ответить
Якщо без жартів, то обсяг проблем був настільки великий а обсіг виконаної роботи був настільки великий, що треба було сказати дякую і дати людині ще попрацювати 5 років. Ні, абинипарашенка і тупорилого іплана в ***********, хужінібудіт. Насміялись, мляді??
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11.06.2020 12:25 Ответить
деяким зеленим млядям й досі смішно, але Ви дйсно вважаєте, що у Порошенка не було можливостей позбавити країну від мертвечуків, бойків, ********* , шуфрічів та іншої антиукраїнської мразоти? Чи не було можливості провести справжні, а не бутафорські реформи судів та прокуратури?. Він, підкреслюю, зробив багато, але багато не зробив, хоча мав для цього усе необхідне.
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11.06.2020 12:32 Ответить
Як позбавитись? Через закони. Але у пороха монобільшості не було, а кроличка сєня завжди шантажувала виходом НФ із коаліції, тому й мурло сабаков був недоторканий і тихо сабатував деякі реформи. Я не знімаю провину з пороха, але й вішати всіх собак на нього є відверто несправедливим
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11.06.2020 19:01 Ответить
++
Але деяких людей влада позбавилися просто: фізично прибрали. Пам'ятаєте їх?
Я також не знімаю провини з нас, патриотично налаштованих громадян: на початку весни 14 року тре було не саджати у сміттєві контейнери ригів, а вішати. І все.
От зараз маємо відвертий реванш, тому що безкарність породжує вседозволеність.
Але ще все попереду, осінь покаже..
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12.06.2020 09:56 Ответить
Саме так, революція не завершилась тим, чим мала б звершитись. Мдялі переседіли, походили в вишиванках, сплясали гопака, а коли влада змінилась - повилазили.

Пороху головна претензія що він вирішив бути занад-то цивілізованим. Я розумію, освіта, принципи і т.і., але треба було б бути більш рішучим, треба було б спиратись на активну частину країни.
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12.06.2020 12:10 Ответить
Видиш Сергій, "барига" не "барига", "мародер" не "мародер", але посадить тебе Клоун. Вчергове передаю "пламенный привет" майданівцям, ветеранам, волонтерам, добровольцям, воїнам ЗСУ які голосували за малороського Євнуха Оманського - з-за дурної голови, срака страждає.
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11.06.2020 10:15 Ответить
А шо, він за клоуна голосував?
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11.06.2020 10:27 Ответить
Топив Пороха, типу "гірше не буде" - молодий був, наївний.
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11.06.2020 10:35 Ответить
Порох сам себя утопил, к сожалению.
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11.06.2020 10:51 Ответить
Частіше це сам собі повторюй - може легше стане і совість перестане мучити.
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11.06.2020 10:56 Ответить
Совесть мучала после 14го когда проголосовал за Петю а он всё просрал. Потом на выборы забил.
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11.06.2020 11:10 Ответить
Попробуй за Шария, может повезет...
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11.06.2020 11:27 Ответить
Димуся, тебя просто тяжело, на пол головы, ранили в информационной войне.
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11.06.2020 11:54 Ответить
Красиво, добавить нечего))
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11.06.2020 11:55 Ответить
Приємно бачити, що є адекватні думки в коментарях, я ще більше зауважу: Стерненко до сих пір топить проти Пороха та постійно намагається посварити різні проукраїнські рухи через свій блог.
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11.06.2020 12:41 Ответить
а причем СБУ к этoму делу?
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11.06.2020 10:15 Ответить
справа, свого часу, була передана до СБУ оскільки ймовірними організаторами (не замовниками), замаху були поліцейські.
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11.06.2020 10:29 Ответить
Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция
*** шо за оппанєнт??? адже нападник
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11.06.2020 10:22 Ответить
А ментам, которые крышевали бандюков что-то вручили???????????
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11.06.2020 10:36 Ответить
Талоны на усиленное питание...
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11.06.2020 11:28 Ответить
Кожара застрелил кореша прямо в доме и не сидит, а тут человек защищался,сам пострадал и рискует сесть за самооборону.сюр какой-то,а впрочем-московский реванш шагает по Украине полным ходом
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11.06.2020 10:44 Ответить
ні валнуйся, абинипарашенка!
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11.06.2020 11:45 Ответить
Через де кілька років,працівникі СБУ будуть получати самі такі повістки.А може і на гиляках качатися будуть.
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11.06.2020 12:23 Ответить
Рад за стерненко. Порох был плохой - получай хорошего Зелупу.
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11.06.2020 12:50 Ответить
Серега переживет все это . без соплей , а вот баба Пепа устроит истерики . уже мазу тянут всякие чиновники ЕС и США .Не ровняйте Х с пальцем . не ровняйте честного . смелого патриота , с подлой и жадной консервой Пепой .
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11.06.2020 13:21 Ответить
 
 