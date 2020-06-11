Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм. ФОТО

Активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"До Сергія Стерненка приїхали з ухвалою про примусовий привід до СБУ", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, привід передбачений в ст. 139 КПК, в якій зазначено, що привід можливий тільки якщо людина отримала повістку, але не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття.

"Але Сергій, щойно отримав повістку, надіслав відповідь слідчому, що не може з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні. Нехтуючи нормами процесуального кодексу, суддя постановив відовідну ухвалу", - зазначив Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Радіонов відмовився підписувати Стерненкові підозру, яку вважав незаконною. Після цього він залишив процес, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Адвокат додав, що о 12:00 вони прийдуть у СБУ.

Сам Стерненко в Facebook опублікував фото правоохоронців, які прийшли до нього.

"Прийшла до мене додому поліція з ухвалою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист. О 12:00 сьогодні буду туди йти. Провулок Аскольдів, 3А в м. Києві. Буду радий вас всіх там бачити. Але більше всього ваша підтримка буде потрібна в суді. Який буде або вже сьогодні, або завтра", - зазначив активіст.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.