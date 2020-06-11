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СБУ (12516) Стерненко (383) Найєм Масі (139)

Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм. ФОТО

Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм. ФОТО

Активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"До Сергія Стерненка приїхали з ухвалою про примусовий привід до СБУ", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, привід передбачений в ст. 139 КПК, в якій зазначено, що привід можливий тільки якщо людина отримала повістку, але не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття.

"Але Сергій, щойно отримав повістку, надіслав відповідь слідчому, що не може з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні. Нехтуючи нормами процесуального кодексу, суддя постановив відовідну ухвалу", - зазначив Найєм.

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Адвокат додав, що о 12:00 вони прийдуть у СБУ.

Сам Стерненко в Facebook опублікував фото правоохоронців, які прийшли до нього.

"Прийшла до мене додому поліція з ухвалою  про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист. О 12:00 сьогодні буду туди йти. Провулок Аскольдів, 3А в м. Києві. Буду радий вас всіх там бачити. Але більше всього ваша підтримка буде потрібна в суді. Який буде або вже сьогодні, або завтра", - зазначив активіст.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм 01

Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм 02

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Топ коментарі
+32
Видиш Сергій, "барига" не "барига", "мародер" не "мародер", але посадить тебе Клоун. Вчергове передаю "пламенный привет" майданівцям, ветеранам, волонтерам, добровольцям, воїнам ЗСУ які голосували за малороського Євнуха Оманського - з-за дурної голови, срака страждає.
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11.06.2020 10:15
+24
Да его нужно наградить орденом шо отправил на тот свет ватную мрозь, а не на допросытаскать!!!
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11.06.2020 09:53
+19
Кожара застрелил кореша прямо в доме и не сидит, а тут человек защищался,сам пострадал и рискует сесть за самооборону.сюр какой-то,а впрочем-московский реванш шагает по Украине полным ходом
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11.06.2020 10:44
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і Сірожу моментально перестало цікавити хто замовив гандзюк.
як там поборов Порошенко
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11.06.2020 09:52 Відповісти
никогда не помогай никому прийти к власти, от тебя избавятся первым!
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11.06.2020 09:53 Відповісти
Нет, теперь его интересует почему соя не подписала отставку авакова. Может ты обьяснишь? 😷
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11.06.2020 10:12 Відповісти
А у нас соя увольняет министров? Странно. Я думал ВР.
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11.06.2020 10:22 Відповісти
В ВР тоже есть соя.
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11.06.2020 10:23 Відповісти
Для тупых (зелескота). Министра увольняет ВР большинством голосов (226 голосов).
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11.06.2020 10:26 Відповісти
Тупорылое чмо, ты хоть поняло о чём речь идёт в сообщении?
Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 165 https://censor.net/user/395435
Нет, теперь его интересует почему соя не подписала отставку авакова. Может ты обьяснишь?Речь идёт о том, что соя поставила лишь одну подпись под постановлением об отставке авакова. https://censor.net/news/3199773/60_deputatov_podpisali_postanovlenie_ob_otstavke_avakova_vklyuchaya_zinkevich_ot_es_nardep_golosa_yurchishin
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11.06.2020 10:35 Відповісти
Да, действительно, ты - тупорылое чмо, как и https://censor.net/user/395435 не способный сформировать свою мысль. Вы, два идиота, как всегда путаете круглое с горячим, ну это от недостатка ума.
Зачем ЕС отставка одного министра, если они собирают подписи за выражение недоверия всему Кабмину?
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11.06.2020 10:41 Відповісти
Действительно!
Зачем?
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11.06.2020 10:46 Відповісти
зескот настолько туп, что даже умея писать, он не научился читать! написано же: привод в СБУ! зескот, СБУ - это чорт баканов. а не чорт аваков! но зескот крутит заезженную до дыр пластинку про сою и авакяна! стыдно быть тупым, зескот (но ему это не понять)
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11.06.2020 10:48 Відповісти
А у нас Голос увольняет министров? Соя такая забавная в своих атмазках😷
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11.06.2020 10:27 Відповісти
Я там выше написал, ты прочти даун, что бы мне не постить дважды.
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11.06.2020 10:44 Відповісти
Че ты написала, соя? Зинкевич подписала и все? Это в 30раз меньше чем подписали из сн 😷
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11.06.2020 11:07 Відповісти
Ты еще раз подтвердил, зескот не читатели, зескот писатели.
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11.06.2020 11:12 Відповісти
Ты еще раз подтвердил, соя не читатель, соя писатель 😷
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11.06.2020 11:23 Відповісти
Самый главный, и надежный, аргумент лахты. Поздравляю, ты спалился! Можешь не прятаться под пррокси и цеплять скрепный аквафреш.
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11.06.2020 14:44 Відповісти
- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.
Несмотря на разносторонность и хладнокровие своей натуры, Паниковский терпеть не мог физической расправы.(с)
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11.06.2020 10:21 Відповісти
Як то кажуть, - бійтеся побажаннь вони можуть здійснитися)

Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 1652
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11.06.2020 11:04 Відповісти
Да, Земля круглая. Бывают еще круглые дураки...
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11.06.2020 11:29 Відповісти
Вбивця мародер брехло і шмат лайна паця Парашенко.. Своє всерівно получить! А Стерненко буде на свободі..
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11.06.2020 11:31 Відповісти
ага, якщо зелупу переживе
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11.06.2020 11:43 Відповісти
буде.років через 12
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11.06.2020 16:36 Відповісти
Да его нужно наградить орденом шо отправил на тот свет ватную мрозь, а не на допросытаскать!!!
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11.06.2020 09:53 Відповісти
Останню нагороду Вілкулу віддали, а ще ж є і другий Вілкул, і Єфремов, і Бойко і т.д. і т.п. А Беня, а він що мало напрацював на мало- ново- хохло- чи якусь іншу гавноросію?
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11.06.2020 11:01 Відповісти
Улыбайся, шеф любит идиотов.
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11.06.2020 10:02 Відповісти
Жаргон свой упаковочный для ваты оставь и себя .
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11.06.2020 10:08 Відповісти
Тоесть если на вас нападут и вы в процесссе убьете нападавшего, сядете в тюрьму, если нападавший убьет вас, то будет жить долго, счастливо и убивать других людей.
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11.06.2020 09:59 Відповісти
если ты погонишься за нападавшим, догонишь его и несколько раз пырнешь ножом - да, посадят. В любой стране.
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11.06.2020 13:31 Відповісти
влада послідовно продовжує репресії проти патріотів.
Нічого, прийде осінь і мухи почнуть здихати
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11.06.2020 10:04 Відповісти
ага, спачатку падріоти волають абинипарашенка а потім валають, що їх садять по трешовим звинуваченням
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11.06.2020 11:44 Відповісти
якщо без жартів, то багато проблем, які ми маємо сьогодні, є наслідком прорахунків або свідомих дій Порошенка. І він сам зараз від цього сраждає. Хто заважав загнати "п'яту колону", маючи таку підтримку народу у 14-15 році? Хто заважав по-справжньому реформувати правоохоронні органи? І т.д., і т. ін.
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11.06.2020 12:18 Відповісти
Якщо без жартів, то обсяг проблем був настільки великий а обсіг виконаної роботи був настільки великий, що треба було сказати дякую і дати людині ще попрацювати 5 років. Ні, абинипарашенка і тупорилого іплана в ***********, хужінібудіт. Насміялись, мляді??
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11.06.2020 12:25 Відповісти
деяким зеленим млядям й досі смішно, але Ви дйсно вважаєте, що у Порошенка не було можливостей позбавити країну від мертвечуків, бойків, ********* , шуфрічів та іншої антиукраїнської мразоти? Чи не було можливості провести справжні, а не бутафорські реформи судів та прокуратури?. Він, підкреслюю, зробив багато, але багато не зробив, хоча мав для цього усе необхідне.
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11.06.2020 12:32 Відповісти
Як позбавитись? Через закони. Але у пороха монобільшості не було, а кроличка сєня завжди шантажувала виходом НФ із коаліції, тому й мурло сабаков був недоторканий і тихо сабатував деякі реформи. Я не знімаю провину з пороха, але й вішати всіх собак на нього є відверто несправедливим
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11.06.2020 19:01 Відповісти
++
Але деяких людей влада позбавилися просто: фізично прибрали. Пам'ятаєте їх?
Я також не знімаю провини з нас, патриотично налаштованих громадян: на початку весни 14 року тре було не саджати у сміттєві контейнери ригів, а вішати. І все.
От зараз маємо відвертий реванш, тому що безкарність породжує вседозволеність.
Але ще все попереду, осінь покаже..
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12.06.2020 09:56 Відповісти
Саме так, революція не завершилась тим, чим мала б звершитись. Мдялі переседіли, походили в вишиванках, сплясали гопака, а коли влада змінилась - повилазили.

Пороху головна претензія що він вирішив бути занад-то цивілізованим. Я розумію, освіта, принципи і т.і., але треба було б бути більш рішучим, треба було б спиратись на активну частину країни.
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12.06.2020 12:10 Відповісти
Видиш Сергій, "барига" не "барига", "мародер" не "мародер", але посадить тебе Клоун. Вчергове передаю "пламенный привет" майданівцям, ветеранам, волонтерам, добровольцям, воїнам ЗСУ які голосували за малороського Євнуха Оманського - з-за дурної голови, срака страждає.
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11.06.2020 10:15 Відповісти
А шо, він за клоуна голосував?
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11.06.2020 10:27 Відповісти
Топив Пороха, типу "гірше не буде" - молодий був, наївний.
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11.06.2020 10:35 Відповісти
Порох сам себя утопил, к сожалению.
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11.06.2020 10:51 Відповісти
Частіше це сам собі повторюй - може легше стане і совість перестане мучити.
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11.06.2020 10:56 Відповісти
Совесть мучала после 14го когда проголосовал за Петю а он всё просрал. Потом на выборы забил.
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11.06.2020 11:10 Відповісти
Попробуй за Шария, может повезет...
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11.06.2020 11:27 Відповісти
Димуся, тебя просто тяжело, на пол головы, ранили в информационной войне.
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11.06.2020 11:54 Відповісти
Красиво, добавить нечего))
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11.06.2020 11:55 Відповісти
Приємно бачити, що є адекватні думки в коментарях, я ще більше зауважу: Стерненко до сих пір топить проти Пороха та постійно намагається посварити різні проукраїнські рухи через свій блог.
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11.06.2020 12:41 Відповісти
а причем СБУ к этoму делу?
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11.06.2020 10:15 Відповісти
справа, свого часу, була передана до СБУ оскільки ймовірними організаторами (не замовниками), замаху були поліцейські.
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11.06.2020 10:29 Відповісти
Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция
*** шо за оппанєнт??? адже нападник
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11.06.2020 10:22 Відповісти
А ментам, которые крышевали бандюков что-то вручили???????????
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11.06.2020 10:36 Відповісти
Талоны на усиленное питание...
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11.06.2020 11:28 Відповісти
Кожара застрелил кореша прямо в доме и не сидит, а тут человек защищался,сам пострадал и рискует сесть за самооборону.сюр какой-то,а впрочем-московский реванш шагает по Украине полным ходом
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11.06.2020 10:44 Відповісти
ні валнуйся, абинипарашенка!
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11.06.2020 11:45 Відповісти
Через де кілька років,працівникі СБУ будуть получати самі такі повістки.А може і на гиляках качатися будуть.
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11.06.2020 12:23 Відповісти
Рад за стерненко. Порох был плохой - получай хорошего Зелупу.
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11.06.2020 12:50 Відповісти
Серега переживет все это . без соплей , а вот баба Пепа устроит истерики . уже мазу тянут всякие чиновники ЕС и США .Не ровняйте Х с пальцем . не ровняйте честного . смелого патриота , с подлой и жадной консервой Пепой .
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11.06.2020 13:21 Відповісти
 
 