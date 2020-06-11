У иностранцев, приезжающих в Украину, должен быть страховой полис, - Степанов

Иностранцам для въезда в Украину после возобновления международного авиасообщения необходимо будет иметь страховой полис

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о пересечении границы, возобновлении международного авиасообщения, запланированного на 15 июня, то, что мы предлагаем совместно с Министерством инфраструктуры, - это ввести "красную" и "зеленую" зоны с разными странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение", - рассказал министр.

Степанов объяснил, что "красная" - страны, а которых эпидситуация хуже, чем в Украине, "зеленая" - лучше. В то же время "зеленая" зона не предусматривает обсервацию и самоизоляцию.

"Также рассматриваем вопрос тестирования, чтобы сделать более кофмортно. в обязательном порядке у приезжающих в Украину должен быть страховой полис при въезде в Украину, я имею ввиду иностранцев. Будем настаивать, чтобы это было обязательным условием. Все эти вопросы мы дорабатываем", - сказал глава Минздрава.

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