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иностранец (484) Минздрав (4883) авиасообщение (792)

У иностранцев, приезжающих в Украину, должен быть страховой полис, - Степанов

У иностранцев, приезжающих в Украину, должен быть страховой полис, - Степанов

Иностранцам для въезда в Украину после возобновления международного авиасообщения необходимо будет иметь страховой полис

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о пересечении границы, возобновлении международного авиасообщения, запланированного на 15 июня, то, что мы предлагаем совместно с Министерством инфраструктуры, - это ввести "красную" и "зеленую" зоны с разными странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение", - рассказал министр.

Степанов объяснил, что  "красная" - страны, а которых эпидситуация хуже, чем в Украине, "зеленая" - лучше. В то же время "зеленая" зона не предусматривает обсервацию и самоизоляцию.

"Также рассматриваем вопрос тестирования, чтобы сделать более кофмортно. в обязательном порядке у приезжающих в Украину должен быть страховой полис при въезде в Украину, я имею ввиду иностранцев. Будем настаивать, чтобы это было обязательным условием. Все эти вопросы мы дорабатываем", - сказал глава Минздрава.

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угу... а то їздять лікуватися за наші кошти... хіба що членам МВФ можна без нього
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11.06.2020 10:15 Ответить
У иностранцев, приезжающих в Украину, должен быть страховой полис



Очень смешно
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11.06.2020 10:17 Ответить
должен быть! а то в сраку вы-ибуть а ского спрос?
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11.06.2020 10:24 Ответить
Главное что вовремя начали планировать согласование этого вопроса
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11.06.2020 11:10 Ответить
Подскажите Степанову, что иностранцу кроме полиса надо взять с собой еще и паспорт...
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11.06.2020 23:44 Ответить
 
 