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Новости Коронавирус и карантин
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Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ

Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ

Включенные бытовые кондиционеры при условии их правильного использования летом не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что принцип работы кондиционеров заключается в том, что они забирают воздух из помещения, охлаждают его и возвращают обратно в то же помещение. Кондиционер не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи.

"Использование кондиционеров часто вызывает ложное ощущение свежего чистого воздуха в помещении. На самом же деле в воздухе закрытого помещения постепенно накапливается углекислый газ, химические и биологические загрязнители", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что именно проветривание помещений является одним из основных мероприятий профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Используя кондиционер надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение.

Сейчас есть только одно упоминание, что в плохо проветриваемом помещении, с несоблюдением физического дистанцирования и респираторной гигиены, использование кондиционеров может повлиять на передачи возбудителя COVID-19.

"Пока нет оснований считать, что заражение новым коронавирусом через кондиционер возможно. Также кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что вирусу для размножения нужен живой организм-хозяин", - подчеркнули в ЦОС.

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В то же время там напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации бытовых кондиционеров, регулярно проводить их техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию.

Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ 01
Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9915
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11.06.2020 09:04
+4
не надо трындеть! включаешь кондишн на 17 градусов, направляешь поток воздуха на себя любимого, через пару часов у тебя все симптомы коровавируса. вызываешь скорую, тебя увозят в инфекционку, тестируют галимыми китайскими тестами с вероятностью 50/50, и вуаля! ты пополнил статистику.
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11.06.2020 09:03
+2
Слава Богу, а то я весь извелся же от жары в маске, перчатках с антисептиком.
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11.06.2020 09:02
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Слава Богу, а то я весь извелся же от жары в маске, перчатках с антисептиком.
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11.06.2020 09:02 Ответить
не надо трындеть! включаешь кондишн на 17 градусов, направляешь поток воздуха на себя любимого, через пару часов у тебя все симптомы коровавируса. вызываешь скорую, тебя увозят в инфекционку, тестируют галимыми китайскими тестами с вероятностью 50/50, и вуаля! ты пополнил статистику.
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11.06.2020 09:03 Ответить
А с микроволновками как? Я волнуюсь.
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11.06.2020 09:03 Ответить
Главное - не облизывать.
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11.06.2020 09:05 Ответить
а робот-пылесос?
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11.06.2020 09:05 Ответить
робота-пылысоса эта дэвушка, а??? Мэнэ выруса нэ баюс карочи!
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11.06.2020 09:08 Ответить
Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9915
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11.06.2020 09:04 Ответить
ленка, не?
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11.06.2020 09:09 Ответить
То була Маруся.
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11.06.2020 09:13 Ответить
достаточно в помещении офиса оказаться одному носителю, почхать, покашлять и все хомячки попадают в круговорот вируса в офисном воздухе.
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11.06.2020 09:11 Ответить
Якщо в кондьорі є очищення повітря плазмою (як в моєму) то він буде знищений.
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11.06.2020 09:15 Ответить
Ты не дольше проживёшь, почитай про плазменное очищение воздуха, внимательно.
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11.06.2020 09:25 Ответить
во дебилы......синдром даннинга-крюгера.......долбо"б не понимает что он долбо"б потому что добо"б....
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11.06.2020 09:27 Ответить
А утюг?
Умоляю, скажыте - утюг является источником короновируса?
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11.06.2020 09:49 Ответить
а почему в круизных лайнерах многие как раз через кондиционеры заразились? там другая система?
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11.06.2020 10:01 Ответить
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:17 Ответить
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:24 Ответить
ЦГЗ копетанить, зарплата капає
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11.06.2020 23:23 Ответить
 
 