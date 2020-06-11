Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ
Включенные бытовые кондиционеры при условии их правильного использования летом не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что принцип работы кондиционеров заключается в том, что они забирают воздух из помещения, охлаждают его и возвращают обратно в то же помещение. Кондиционер не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи.
"Использование кондиционеров часто вызывает ложное ощущение свежего чистого воздуха в помещении. На самом же деле в воздухе закрытого помещения постепенно накапливается углекислый газ, химические и биологические загрязнители", - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно проветривание помещений является одним из основных мероприятий профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Используя кондиционер надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение.
Сейчас есть только одно упоминание, что в плохо проветриваемом помещении, с несоблюдением физического дистанцирования и респираторной гигиены, использование кондиционеров может повлиять на передачи возбудителя COVID-19.
"Пока нет оснований считать, что заражение новым коронавирусом через кондиционер возможно. Также кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что вирусу для размножения нужен живой организм-хозяин", - подчеркнули в ЦОС.
В то же время там напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации бытовых кондиционеров, регулярно проводить их техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию.
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Умоляю, скажыте - утюг является источником короновируса?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека