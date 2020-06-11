Зараження коронавірусом через кондиціонер неможливе, - ЦГЗ
Увімкнені побутові кондиціонери за умов їхнього правильного використання влітку не впливають на ризик передавання нової коронавірусної інфекції.
Про це повідомляється у Facebook Центру громадського здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
Наголошується, що принцип роботи кондиціонерів полягає в тому, що вони забирають повітря з приміщення, охолоджують його та повертають назад у те ж приміщення. Кондиціонер не розбавляє повітря закритих приміщень чистим повітрям зовні.
"Використання кондиціонерів часто викликає хибне відчуття свіжого чистого повітря у приміщення. Насправді ж у повітрі закритого приміщення поступово накопичується вуглекислий газ, хімічні та біологічні забруднювачі", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що саме провітрювання приміщень є одним із основних заходів профілактики передачі респіраторних захворювань, зокрема COVID-19. Використовуючи кондиціонер треба не забувати добре та часто провітрювати приміщення.
Наразі є лише одна згадка, що в погано провітрюваному приміщенні, із недотриманням фізичного дистанціювання та респіраторної гігієни, використання кондиціонерів може вплинути на передавання збудника COVID-19.
"Наразі немає підстав вважати, що зараження новим коронавірусом через кондиціонер можливе. Також кондиціонер не може стати джерелом розповсюдження збудника COVID-19, тому що вірусу для розмноження потрібен живий організм-хазяїн", - наголосили в ЦГЗ.
Водночас там нагадали про необхідність дотримуватися правил експлуатації побутових кондиціонерів, регулярно проводити їхнє технічне обслуговування, очищення та дезінфекцію.
Будь ласка, зачекайте...
Умоляю, скажыте - утюг является источником короновируса?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека