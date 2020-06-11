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Зараження коронавірусом через кондиціонер неможливе, - ЦГЗ

Зараження коронавірусом через кондиціонер неможливе, - ЦГЗ

Увімкнені побутові кондиціонери за умов їхнього правильного використання влітку не впливають на ризик передавання нової коронавірусної інфекції.

Про це повідомляється у Facebook Центру громадського здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що принцип роботи кондиціонерів полягає в тому, що вони забирають повітря з приміщення, охолоджують його та повертають назад у те ж приміщення. Кондиціонер не розбавляє повітря закритих приміщень чистим повітрям зовні.

"Використання кондиціонерів часто викликає хибне відчуття свіжого чистого повітря у приміщення. Насправді ж у повітрі закритого приміщення поступово накопичується вуглекислий газ, хімічні та біологічні забруднювачі", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що саме провітрювання приміщень є одним із основних заходів профілактики передачі респіраторних захворювань, зокрема COVID-19. Використовуючи кондиціонер треба не забувати добре та часто провітрювати приміщення.

Наразі є лише одна згадка, що в погано провітрюваному приміщенні, із недотриманням фізичного дистанціювання та респіраторної гігієни, використання кондиціонерів може вплинути на передавання збудника COVID-19.

"Наразі немає підстав вважати, що зараження новим коронавірусом через кондиціонер можливе. Також кондиціонер не може стати джерелом розповсюдження збудника COVID-19, тому що вірусу для розмноження потрібен живий організм-хазяїн", - наголосили в ЦГЗ.

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Водночас там нагадали про необхідність дотримуватися правил експлуатації побутових кондиціонерів, регулярно проводити їхнє технічне обслуговування, очищення та дезінфекцію.

Зараження коронавірусом через кондиціонер неможливе, - ЦГЗ 01
Зараження коронавірусом через кондиціонер неможливе, - ЦГЗ 02

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Топ коментарі
+8
Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9915
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11.06.2020 09:04
+4
не надо трындеть! включаешь кондишн на 17 градусов, направляешь поток воздуха на себя любимого, через пару часов у тебя все симптомы коровавируса. вызываешь скорую, тебя увозят в инфекционку, тестируют галимыми китайскими тестами с вероятностью 50/50, и вуаля! ты пополнил статистику.
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11.06.2020 09:03
+2
Слава Богу, а то я весь извелся же от жары в маске, перчатках с антисептиком.
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11.06.2020 09:02
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Слава Богу, а то я весь извелся же от жары в маске, перчатках с антисептиком.
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11.06.2020 09:02 Відповісти
не надо трындеть! включаешь кондишн на 17 градусов, направляешь поток воздуха на себя любимого, через пару часов у тебя все симптомы коровавируса. вызываешь скорую, тебя увозят в инфекционку, тестируют галимыми китайскими тестами с вероятностью 50/50, и вуаля! ты пополнил статистику.
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11.06.2020 09:03 Відповісти
А с микроволновками как? Я волнуюсь.
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11.06.2020 09:03 Відповісти
Главное - не облизывать.
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11.06.2020 09:05 Відповісти
а робот-пылесос?
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11.06.2020 09:05 Відповісти
робота-пылысоса эта дэвушка, а??? Мэнэ выруса нэ баюс карочи!
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11.06.2020 09:08 Відповісти
Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9915
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11.06.2020 09:04 Відповісти
ленка, не?
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11.06.2020 09:09 Відповісти
То була Маруся.
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11.06.2020 09:13 Відповісти
достаточно в помещении офиса оказаться одному носителю, почхать, покашлять и все хомячки попадают в круговорот вируса в офисном воздухе.
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11.06.2020 09:11 Відповісти
Якщо в кондьорі є очищення повітря плазмою (як в моєму) то він буде знищений.
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11.06.2020 09:15 Відповісти
Ты не дольше проживёшь, почитай про плазменное очищение воздуха, внимательно.
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11.06.2020 09:25 Відповісти
во дебилы......синдром даннинга-крюгера.......долбо"б не понимает что он долбо"б потому что добо"б....
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11.06.2020 09:27 Відповісти
А утюг?
Умоляю, скажыте - утюг является источником короновируса?
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11.06.2020 09:49 Відповісти
а почему в круизных лайнерах многие как раз через кондиционеры заразились? там другая система?
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11.06.2020 10:01 Відповісти
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:17 Відповісти
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:24 Відповісти
ЦГЗ копетанить, зарплата капає
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11.06.2020 23:23 Відповісти
 
 