Зараження коронавірусом через кондиціонер неможливе, - ЦГЗ

Увімкнені побутові кондиціонери за умов їхнього правильного використання влітку не впливають на ризик передавання нової коронавірусної інфекції.

Про це повідомляється у Facebook Центру громадського здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що принцип роботи кондиціонерів полягає в тому, що вони забирають повітря з приміщення, охолоджують його та повертають назад у те ж приміщення. Кондиціонер не розбавляє повітря закритих приміщень чистим повітрям зовні.

"Використання кондиціонерів часто викликає хибне відчуття свіжого чистого повітря у приміщення. Насправді ж у повітрі закритого приміщення поступово накопичується вуглекислий газ, хімічні та біологічні забруднювачі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків

Наголошується, що саме провітрювання приміщень є одним із основних заходів профілактики передачі респіраторних захворювань, зокрема COVID-19. Використовуючи кондиціонер треба не забувати добре та часто провітрювати приміщення.

Наразі є лише одна згадка, що в погано провітрюваному приміщенні, із недотриманням фізичного дистанціювання та респіраторної гігієни, використання кондиціонерів може вплинути на передавання збудника COVID-19.

"Наразі немає підстав вважати, що зараження новим коронавірусом через кондиціонер можливе. Також кондиціонер не може стати джерелом розповсюдження збудника COVID-19, тому що вірусу для розмноження потрібен живий організм-хазяїн", - наголосили в ЦГЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У столиці рекорд добової захворюваності на COVID-19: зафіксовано 91 новий випадок, серед них п'ять медиків, чотири людини померли

Водночас там нагадали про необхідність дотримуватися правил експлуатації побутових кондиціонерів, регулярно проводити їхнє технічне обслуговування, очищення та дезінфекцію.



