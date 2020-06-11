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іноземець (381) МОЗ (5362) авіасполучення (3048)

В іноземців, які приїжджають в Україну, має бути страховий поліс, - Степанов

В іноземців, які приїжджають в Україну, має бути страховий поліс, - Степанов

Іноземцям для в'їзду в Україну після відновлення міжнародного авіасполучення необхідно буде мати страховий поліс

Про це в ході брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про перетин кордону, відновлення міжнародного авіасполучення, заплановане на 15 червня, те, що ми пропонуємо спільно з Міністерством інфраструктури, - це запровадити "червону" і "зелену" зони з різними країнами, з якими буде відновлено авіасполучення", - розповів міністр.

Степанов пояснив, що "червона" - країни, в яких епідситуація гірша, ніж в Україні, "зелена" - краща. Водночас "зелена" зона не передбачає обсервації та самоізоляції.

"Також розглядаємо питання тестування, щоб зробити більш кофмортно. В обов'язковому порядку в осіб, які приїжджають в Україну, має бути страховий поліс під час в'їзду в Україну, я маю на увазі іноземців. Будемо наполягати, щоб це було обов'язковою умовою. Усі ці питання ми допрацьовуємо", - сказав глава МОЗ.

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угу... а то їздять лікуватися за наші кошти... хіба що членам МВФ можна без нього
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11.06.2020 10:15 Відповісти
У иностранцев, приезжающих в Украину, должен быть страховой полис



Очень смешно
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11.06.2020 10:17 Відповісти
должен быть! а то в сраку вы-ибуть а ского спрос?
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11.06.2020 10:24 Відповісти
Главное что вовремя начали планировать согласование этого вопроса
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11.06.2020 11:10 Відповісти
Подскажите Степанову, что иностранцу кроме полиса надо взять с собой еще и паспорт...
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11.06.2020 23:44 Відповісти
 
 