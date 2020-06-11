Зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой

Президент Владимир Зеленский заверил, что пока доволен работой Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, доволен ли он сейчас Шмыгалем, глава государства сказал: "Да, он неплохой".

Зеленский отметил, что когда искали кандидатуру на должность главы правительства, речь шла о том, избирать ли его из числа действующих министров, руководителей облгосадминистраций, или из бизнеса.

"Он был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели – вот реальная кандидатура", - отметил президент.

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