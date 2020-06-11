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Зеленський (22456) прем'єр (297) Денис Шмигаль (4408)

Зеленський про Шмигаля: Я ним задоволений, він непоганий

Зеленський про Шмигаля: Я ним задоволений, він непоганий

Президент Володимир Зеленський запевнив, що поки задоволений роботою Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи задоволений він зараз Шмигалем, глава держави сказав: "Так, він непоганий".

Зеленський зазначив, що коли шукали кандидатуру на посаду глави уряду, йшлося про те, чи обирати його серед чинних міністрів, керівників облдержадміністрацій, чи з бізнесу.

"Він був головою Івано-Франківської ОДА, він трохи попрацював міністром регіонального розвитку, пам'ятаєте? Ми побачили - ось реальна кандидатура", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку

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+32
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3165631.html Кожна країна мала своє ганьбище. Нині його має і Україна

Зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой - Цензор.НЕТ 2574
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11.06.2020 10:36
+18
ужас-ужас... лучше б молчал, казался б умнее
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11.06.2020 10:34
+18
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3165436.html Лютi новини

1. Гаага. Промежуточное.
Нидерландская прокуратура продемонстрировала на суде, как Россия пыталась убедить весь цивилизованный мир в том, что МН17 сбил украинский военный самолет.
Следствие пришло к выводу, что российские обвинения были беспочвенны.
Эксперты JIT окончательное решение: Самолет сбила ракета, выпущенная из Бука с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском, и после трагедии был вывезен на территорию РФ.
Что узнал цивилизованный мир:
- обвинение подробно проверило все вброшенные российские фейки, в том числе посредством неоднократной экспертизы изображений;
- у обвинения есть крутые свидетели, например сепаратист, который непосредственно отвечал за вывоз Бука из Снежного.
У российских властей годами спрашивали, где был так называемый «Бук 3х2» 53-й зенитной ракетной бригады 17 июля 2014 года. Российские власти так ни разу и не ответили, аргументируя это как «вывсёврёте».

Суть промежуточных результатов: обвинение прямым текстом назвало брехунами российское руководство и российскую пропагандистскую машину. Не только назвали, но и доказали это наглядно.
Весь день Москве отпускали лящей, подзатыльники, поджопники и щелкали по носу.
Дальше обвинение будет рассказывать о причастности четверых обвиняемых и пояснять, почему, по их мнению, они не подпадают под иммунитет как участники боевых действий.

2. Чекисты решили провести "парад пабьеды" 24 июня.
"24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» при СНК СССР был создан Совет по эвакуации."
"Из 44 дивизий, первоначально входивших в состав Западного фронта, 24 погибли полностью, остальные 20 потеряли от 30 до 90% своего состава."
По свидетельству НТС, пленных пригоняли в Польшу сотнями тысяч в первую неделю войны. На параде 24 июня пора бросить к Кремлевской стене флаги СССР и провести колонну пленных ветеранов, кто остался в живых. В этом смысле историческая правда была бы соблюдена.
Знаю, меня читают за поребриком. Расскажите, победители, почему вы ушли из Восточной Европы и бежали из Афганистана. А потом рухнул СССР.
И я вам на этом примере расскажу, почему вы в итоге уйдете из Крыма и Донбасса.

3. Из интервью Зеленского.
Знаете, слушая Зеленского, создается такое впечатление, что попал в психушку. Вот это его откровение, что он "хотел заразится коронавирусом" - яркий тому пример. Всем известно, что вирус смертельно опасен и неизвестно как он отреагирует на тот или иной организм. Трактую это как умышленное причинение себе вреда. То есть, Зеленский склонен к суициду. Вова, твои личные проблемы - это твои личные проблемы.
Кроме них, у тебя есть еще обязанности. Не хочешь, не умеешь выполнять - пиши заявление на сложение полномочий. И клоунам своим передай.
Ах, да, Зеленский "не заходит в фейсбук из-за армии ботов Порошенко". Армия ботов Порошенко пошла в наступление по всей линии фейсбучного фронта и оттеснила силы противника.
Противник расплакался и вышел из фейсбука.
Вова, что будешь делать если "Красная Армия" пойдет в наступление? Впрочем ответ очевиден.
И заключительное. "Бендера" - так говорит необразованный условный Вася из Усть-пиз*юйска, где собственно тебе и место.
Резюмируя интервью потерпевшего, делаю заключение. Зеленского нужно будет также лишить звания президента, как и Януковича. Потому что это два черных, позорных пятна в истории Украины. И эти существа должны пойти в небытие этими грязными, отвратительными кляксами, а не остаться в истории президентами. У нас никогда не было 4-го и 6-го президента.

4. Вова хочет в Ростов.
Зеленский подал в ВР проект закона о референдуме, который позволяет выносить на референдум вопросы изменения территории Украины. Что-то я не припомню, чтобы Украина собиралась присоединять какие-то территории. А вот о территориальных претензиях к Украине - помню. С какой же целью вносится этот проект?
Даже ОБСУЖДЕНИЕ вопроса изменения границ Украины есть актом государственной измены и попыткой антиконституционного переворота, а период принятия антиконституционных законов в Украине всегда предшествует бегству в Ростов.

5. Коротко и понятно.
Петро Порошенко: Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчується політичне переслідування опозиції.

6. Смотрю, как троллят под стенами ДБР Зеленского. Красиво, эстетично, со вкусом. И вспоминаю рублевых шлюх с унитазами и мягкими игрушками. Это же небо и земля.

7. Фото. Напоминание, что война не закончилась, как обещал Зеленский.
Зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой - Цензор.НЕТ 4199

Более того, "Спартан" был подорван у нас в тылу, то есть это работает ДРГ противника.
А еще год назад я писал про работу наших ССО. Кстати, помню, как год назад кто-то из зеленой команды набрасывал, что Порох некачественных бронемашин наштамповал, нажился проклятый барыга.
А вчера "Спартан" спас жизни десяти воинов.
Вот так и живем...

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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11.06.2020 10:38
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ужас-ужас... лучше б молчал, казался б умнее
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11.06.2020 10:34 Відповісти
Все умные только среди офисного планктона, которые тут коментарии пишут. Остальные все тупые.
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11.06.2020 10:37 Відповісти
Бессоннницца решила поуммниччатьь.
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11.06.2020 10:38 Відповісти
Слушай, пойми уже, тут не форум русского языка и литературы, зебил)
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11.06.2020 13:46 Відповісти
Особым тупизмом всегда выделялось зебанутое быдло. Ну... то, которому обещали подержаться за конец. Эпохи ЗЕлиной бедности.
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11.06.2020 10:45 Відповісти
А как там Пётрлексеич? Лучшему переобувальщику в воздухе не во что больше переобуться. Никому не нужен, кроме стайки порохоботиков
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11.06.2020 10:48 Відповісти
Лучше чем промокашка- а, шо?
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14.06.2020 22:16 Відповісти
Какой умный высер! Браво!
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11.06.2020 11:28 Відповісти
зачем .. пусть вислюк БОЛЬШЕ несет свою чушь, нельзя запрещать блазню быть блазем...)) Да и прикольно потом наблюдать стенания зебилов и отмазки "Порох во всем виноват"
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11.06.2020 10:38 Відповісти
Лучше бы и ты не светилась со своей бболлезннью, бессонницца.
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11.06.2020 10:39 Відповісти
"Я им доволен, он неплохой..." -

только сцытся и глухой!!!
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11.06.2020 10:42 Відповісти
зе дно
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11.06.2020 10:35 Відповісти
Не гавкает, есть много не просит, прививки сделаны, глисты прогнаны, блох нет, за дворянами не бегает.
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11.06.2020 10:36 Відповісти
токо серяет
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14.06.2020 22:17 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3165631.html Кожна країна мала своє ганьбище. Нині його має і Україна

Зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой - Цензор.НЕТ 2574
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11.06.2020 10:36 Відповісти
В Україні за це звання серйозна конкуренція.
Кучма, Янукович, Зеленский
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11.06.2020 10:44 Відповісти
ящитаю, У Зеленского преимущество -- молодой, перспективный, глупый.
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11.06.2020 10:46 Відповісти
+ он еще при власти, т.е. у него неограниченные возможности еще проявить свои таланты. Он ведь только 1 год при делах.
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11.06.2020 10:48 Відповісти
Ну не знаю, для мене Кучма залишається фаворитом
- Віддати за фантіки третій в світі ядерний потенціал, маючи під боком мордор
- Тотальне розграбування підприємств і здача держави в управління мафіозним структурам.

Таке важко переплюнути.
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11.06.2020 11:24 Відповісти
Да. Фундамент олигархата в Украине закладывал он.
Но Ку не на@бывал население так по-крупному, как Зе за чуть больше одного года.
имхо
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11.06.2020 13:38 Відповісти
ЗЕля не глупый, он идиот.
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11.06.2020 12:09 Відповісти
Абсолютно с Вами согласен.
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11.06.2020 13:35 Відповісти
Мля, я чуть не подавилдся
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14.06.2020 22:18 Відповісти
ЗЕлена шмаркля - просто гигант, опережающий всех. Такого идиота, как он в Украине еще не было.
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11.06.2020 10:47 Відповісти
Уже есть. Стыдно за страну, когда оно рот открывает.
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11.06.2020 11:03 Відповісти
Категория оценки "он неплохой"....в чем? когда? после чего?....
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11.06.2020 10:37 Відповісти
наверное проститутка так же оценивает своих клиентов": "он неплохой" ))
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11.06.2020 10:40 Відповісти
а як саме задоволений: фізіологічно чи по роботі?
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11.06.2020 10:37 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3165436.html Лютi новини

1. Гаага. Промежуточное.
Нидерландская прокуратура продемонстрировала на суде, как Россия пыталась убедить весь цивилизованный мир в том, что МН17 сбил украинский военный самолет.
Следствие пришло к выводу, что российские обвинения были беспочвенны.
Эксперты JIT окончательное решение: Самолет сбила ракета, выпущенная из Бука с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском, и после трагедии был вывезен на территорию РФ.
Что узнал цивилизованный мир:
- обвинение подробно проверило все вброшенные российские фейки, в том числе посредством неоднократной экспертизы изображений;
- у обвинения есть крутые свидетели, например сепаратист, который непосредственно отвечал за вывоз Бука из Снежного.
У российских властей годами спрашивали, где был так называемый «Бук 3х2» 53-й зенитной ракетной бригады 17 июля 2014 года. Российские власти так ни разу и не ответили, аргументируя это как «вывсёврёте».

Суть промежуточных результатов: обвинение прямым текстом назвало брехунами российское руководство и российскую пропагандистскую машину. Не только назвали, но и доказали это наглядно.
Весь день Москве отпускали лящей, подзатыльники, поджопники и щелкали по носу.
Дальше обвинение будет рассказывать о причастности четверых обвиняемых и пояснять, почему, по их мнению, они не подпадают под иммунитет как участники боевых действий.

2. Чекисты решили провести "парад пабьеды" 24 июня.
"24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» при СНК СССР был создан Совет по эвакуации."
"Из 44 дивизий, первоначально входивших в состав Западного фронта, 24 погибли полностью, остальные 20 потеряли от 30 до 90% своего состава."
По свидетельству НТС, пленных пригоняли в Польшу сотнями тысяч в первую неделю войны. На параде 24 июня пора бросить к Кремлевской стене флаги СССР и провести колонну пленных ветеранов, кто остался в живых. В этом смысле историческая правда была бы соблюдена.
Знаю, меня читают за поребриком. Расскажите, победители, почему вы ушли из Восточной Европы и бежали из Афганистана. А потом рухнул СССР.
И я вам на этом примере расскажу, почему вы в итоге уйдете из Крыма и Донбасса.

3. Из интервью Зеленского.
Знаете, слушая Зеленского, создается такое впечатление, что попал в психушку. Вот это его откровение, что он "хотел заразится коронавирусом" - яркий тому пример. Всем известно, что вирус смертельно опасен и неизвестно как он отреагирует на тот или иной организм. Трактую это как умышленное причинение себе вреда. То есть, Зеленский склонен к суициду. Вова, твои личные проблемы - это твои личные проблемы.
Кроме них, у тебя есть еще обязанности. Не хочешь, не умеешь выполнять - пиши заявление на сложение полномочий. И клоунам своим передай.
Ах, да, Зеленский "не заходит в фейсбук из-за армии ботов Порошенко". Армия ботов Порошенко пошла в наступление по всей линии фейсбучного фронта и оттеснила силы противника.
Противник расплакался и вышел из фейсбука.
Вова, что будешь делать если "Красная Армия" пойдет в наступление? Впрочем ответ очевиден.
И заключительное. "Бендера" - так говорит необразованный условный Вася из Усть-пиз*юйска, где собственно тебе и место.
Резюмируя интервью потерпевшего, делаю заключение. Зеленского нужно будет также лишить звания президента, как и Януковича. Потому что это два черных, позорных пятна в истории Украины. И эти существа должны пойти в небытие этими грязными, отвратительными кляксами, а не остаться в истории президентами. У нас никогда не было 4-го и 6-го президента.

4. Вова хочет в Ростов.
Зеленский подал в ВР проект закона о референдуме, который позволяет выносить на референдум вопросы изменения территории Украины. Что-то я не припомню, чтобы Украина собиралась присоединять какие-то территории. А вот о территориальных претензиях к Украине - помню. С какой же целью вносится этот проект?
Даже ОБСУЖДЕНИЕ вопроса изменения границ Украины есть актом государственной измены и попыткой антиконституционного переворота, а период принятия антиконституционных законов в Украине всегда предшествует бегству в Ростов.

5. Коротко и понятно.
Петро Порошенко: Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчується політичне переслідування опозиції.

6. Смотрю, как троллят под стенами ДБР Зеленского. Красиво, эстетично, со вкусом. И вспоминаю рублевых шлюх с унитазами и мягкими игрушками. Это же небо и земля.

7. Фото. Напоминание, что война не закончилась, как обещал Зеленский.
Зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой - Цензор.НЕТ 4199

Более того, "Спартан" был подорван у нас в тылу, то есть это работает ДРГ противника.
А еще год назад я писал про работу наших ССО. Кстати, помню, как год назад кто-то из зеленой команды набрасывал, что Порох некачественных бронемашин наштамповал, нажился проклятый барыга.
А вчера "Спартан" спас жизни десяти воинов.
Вот так и живем...

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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11.06.2020 10:38 Відповісти
It's a joke?
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11.06.2020 10:39 Відповісти
Аха, у нас "шутошная" война.
для вас зебилов.
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14.06.2020 22:27 Відповісти
каждое выступление ЗЕ поражает ограниченностью...… Клоуна не выдавишь из себя просто так.
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11.06.2020 10:40 Відповісти
Клоуны - умны и находчивы. Этот же - просто унылый дурачок.
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11.06.2020 10:45 Відповісти
Одним словом, ЗЕлена шмаркля.
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11.06.2020 12:11 Відповісти
Пистатый пацан это не профессия...
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11.06.2020 10:40 Відповісти
экономика летит к чёрту, а он доволен.
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11.06.2020 10:41 Відповісти
Это президентское днище Оценивать премьер-министра не по результатам работы, а по собственной симпатии
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11.06.2020 10:41 Відповісти
У брехуна оманського сьогодні бенефіс. Роздає похвали.
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11.06.2020 10:45 Відповісти
неплохой это основной критерий при назначении на должность премьера в Украине

а вот например глава Офиса президента должен соответствовать требованию оху..ный . генеральный прокурор к примеру должен быть пиз...тый и тд.
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11.06.2020 10:46 Відповісти
Зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой - Цензор.НЕТ 9917
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11.06.2020 10:46 Відповісти
он не плохой... он очень плохой
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11.06.2020 10:50 Відповісти
Зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой - Цензор.НЕТ 959
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11.06.2020 10:52 Відповісти
Это Богдан так бубочку приучил.
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11.06.2020 12:12 Відповісти
Никада его не брошу, патамуша он хароший
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11.06.2020 10:53 Відповісти
зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой... хороший или плохой. Хороший парень это не профессия. Нужены профессионалы на всех уровнях. Пока что с нынешними хорошими парнями мы в жопе.
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11.06.2020 10:53 Відповісти
зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой... хороший или плохой. Хороший парень это не профессия. Нужены профессионалы на всех уровнях. Пока что с нынешними хорошими парнями мы в жопе.
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11.06.2020 11:01 Відповісти
Думаю Дениска напрягся - щось подібне Клоун і про Гончарука льопав.
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11.06.2020 11:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3165840.html "Слуги народа" тримають ГОТІВКОЮ десятки мільйонів гривень кожен!

Зеленський про Шмигаля: Я ним задоволений, він непоганий - Цензор.НЕТ 1553
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11.06.2020 11:03 Відповісти
зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой... хороший или плохой....звучит как "КАКАЯ РАЗНИЦА"
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11.06.2020 11:07 Відповісти
Птенцы гнезда Коломойского: Зеленский обещает / будет, Зеленский /может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите результат, - Зеленский/ будут созданы, Шмыгаль. /Увеличение и создание, Шмыгаль / Увеличить, улучшить , Шмыгаль /могут увеличить, - Шмыгаль/Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./получит, Шмыгаль/ Прокукарекал а там хоть не рассветай.
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11.06.2020 11:09 Відповісти
Да, если зелебобики затянут мантру "это всё коронавирус, а Бубочка ни при чём", показывайте им этот скриншот. Обвал начался задолго до карантина, и это ещё вопрос, кто больше нанёс вреда экономике Украины - коронавирус или зелёная плесень.

Зеленський про Шмигаля: Я ним задоволений, він непоганий - Цензор.НЕТ 960
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11.06.2020 11:15 Відповісти
Прогноз падения экономики за год: более 8%.
Зеленский доволен.
Либо у него с головой проблемы, либо он более не скрывает что является диверсантом, работающим на разрушение государства.
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11.06.2020 11:21 Відповісти
Да нет, он просто - недоумок и недоучка.
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11.06.2020 12:01 Відповісти
Указанные вами причины не могут быть юридическим основанием для отстранения от должности; а вот сумасшествие или госизмена - могут.
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11.06.2020 12:08 Відповісти
в свое "я доволен" он впихнул и довольных 73% голосовавших за него,на которых оказывается своим "я" положил ...
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11.06.2020 11:33 Відповісти
Вот блин. По Конституции все должно быть наоборот: премьер должен оценивать президента. Дожились. Ну шо, зебобики, навыбирали? Жрите, не обляпайтесь. *********.
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11.06.2020 11:41 Відповісти
Ну все. Пипец Шмыгалю. Даю два месяца)))
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11.06.2020 11:50 Відповісти
Короче классный поцан🤣😂🤦
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11.06.2020 11:57 Відповісти
В общем парень не плохой,только сцится и глухой ! А тебе зеля все нравятся,кто не имеет своего мнения и не перечат,чем более ни какой человек,тем лучше для царька !
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11.06.2020 11:58 Відповісти
Вот теперь Шмыгаль может очень гордиться собою - прикиньте, в своём резюме он теперь может добавить в разделе «Опыт работы» и «Рекомендации» - «я - неплохой. Мною - довольны»!
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11.06.2020 11:58 Відповісти
прочел высер лохаоманского.что оно несет? ))))) оманскому кажется что то глубокомысленное))))

птица говорун (бубочка) отличается тупостью и не сообразительностью. )))

вангую, его высеры скоро будут издавать под названием: мыслизмы тупого клоуна косящего под презика)))))
жванецкий отдыхает))))
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11.06.2020 12:51 Відповісти
Кукушка хвалит петуха.....
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11.06.2020 12:54 Відповісти
Конечно доволен, наконец нашел такого покорного, ведомого, его легко поменять и свалить свою не компетентность и свою никчемность, и потом убедить общество, в Украине нету кадров, вынужден был назначить мертвечука, уверен, сюда нас ведет зермак.
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11.06.2020 12:56 Відповісти
Eсть Гройсман, который прекрасно показал себя в этой должности.
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11.06.2020 12:58 Відповісти
 
 