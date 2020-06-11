Зеленський про Шмигаля: Я ним задоволений, він непоганий
Президент Володимир Зеленський запевнив, що поки задоволений роботою Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи задоволений він зараз Шмигалем, глава держави сказав: "Так, він непоганий".
Зеленський зазначив, що коли шукали кандидатуру на посаду глави уряду, йшлося про те, чи обирати його серед чинних міністрів, керівників облдержадміністрацій, чи з бізнесу.
"Він був головою Івано-Франківської ОДА, він трохи попрацював міністром регіонального розвитку, пам'ятаєте? Ми побачили - ось реальна кандидатура", - зазначив президент.
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Будь ласка, зачекайте...
только сцытся и глухой!!!
Кучма, Янукович, Зеленский
- Віддати за фантіки третій в світі ядерний потенціал, маючи під боком мордор
- Тотальне розграбування підприємств і здача держави в управління мафіозним структурам.
Таке важко переплюнути.
Но Ку не на@бывал население так по-крупному, как Зе за чуть больше одного года.
имхо
1. Гаага. Промежуточное.
Нидерландская прокуратура продемонстрировала на суде, как Россия пыталась убедить весь цивилизованный мир в том, что МН17 сбил украинский военный самолет.
Следствие пришло к выводу, что российские обвинения были беспочвенны.
Эксперты JIT окончательное решение: Самолет сбила ракета, выпущенная из Бука с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском, и после трагедии был вывезен на территорию РФ.
Что узнал цивилизованный мир:
- обвинение подробно проверило все вброшенные российские фейки, в том числе посредством неоднократной экспертизы изображений;
- у обвинения есть крутые свидетели, например сепаратист, который непосредственно отвечал за вывоз Бука из Снежного.
У российских властей годами спрашивали, где был так называемый «Бук 3х2» 53-й зенитной ракетной бригады 17 июля 2014 года. Российские власти так ни разу и не ответили, аргументируя это как «вывсёврёте».
Суть промежуточных результатов: обвинение прямым текстом назвало брехунами российское руководство и российскую пропагандистскую машину. Не только назвали, но и доказали это наглядно.
Весь день Москве отпускали лящей, подзатыльники, поджопники и щелкали по носу.
Дальше обвинение будет рассказывать о причастности четверых обвиняемых и пояснять, почему, по их мнению, они не подпадают под иммунитет как участники боевых действий.
2. Чекисты решили провести "парад пабьеды" 24 июня.
"24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» при СНК СССР был создан Совет по эвакуации."
"Из 44 дивизий, первоначально входивших в состав Западного фронта, 24 погибли полностью, остальные 20 потеряли от 30 до 90% своего состава."
По свидетельству НТС, пленных пригоняли в Польшу сотнями тысяч в первую неделю войны. На параде 24 июня пора бросить к Кремлевской стене флаги СССР и провести колонну пленных ветеранов, кто остался в живых. В этом смысле историческая правда была бы соблюдена.
Знаю, меня читают за поребриком. Расскажите, победители, почему вы ушли из Восточной Европы и бежали из Афганистана. А потом рухнул СССР.
И я вам на этом примере расскажу, почему вы в итоге уйдете из Крыма и Донбасса.
3. Из интервью Зеленского.
Знаете, слушая Зеленского, создается такое впечатление, что попал в психушку. Вот это его откровение, что он "хотел заразится коронавирусом" - яркий тому пример. Всем известно, что вирус смертельно опасен и неизвестно как он отреагирует на тот или иной организм. Трактую это как умышленное причинение себе вреда. То есть, Зеленский склонен к суициду. Вова, твои личные проблемы - это твои личные проблемы.
Кроме них, у тебя есть еще обязанности. Не хочешь, не умеешь выполнять - пиши заявление на сложение полномочий. И клоунам своим передай.
Ах, да, Зеленский "не заходит в фейсбук из-за армии ботов Порошенко". Армия ботов Порошенко пошла в наступление по всей линии фейсбучного фронта и оттеснила силы противника.
Противник расплакался и вышел из фейсбука.
Вова, что будешь делать если "Красная Армия" пойдет в наступление? Впрочем ответ очевиден.
И заключительное. "Бендера" - так говорит необразованный условный Вася из Усть-пиз*юйска, где собственно тебе и место.
Резюмируя интервью потерпевшего, делаю заключение. Зеленского нужно будет также лишить звания президента, как и Януковича. Потому что это два черных, позорных пятна в истории Украины. И эти существа должны пойти в небытие этими грязными, отвратительными кляксами, а не остаться в истории президентами. У нас никогда не было 4-го и 6-го президента.
4. Вова хочет в Ростов.
Зеленский подал в ВР проект закона о референдуме, который позволяет выносить на референдум вопросы изменения территории Украины. Что-то я не припомню, чтобы Украина собиралась присоединять какие-то территории. А вот о территориальных претензиях к Украине - помню. С какой же целью вносится этот проект?
Даже ОБСУЖДЕНИЕ вопроса изменения границ Украины есть актом государственной измены и попыткой антиконституционного переворота, а период принятия антиконституционных законов в Украине всегда предшествует бегству в Ростов.
5. Коротко и понятно.
Петро Порошенко: Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчується політичне переслідування опозиції.
6. Смотрю, как троллят под стенами ДБР Зеленского. Красиво, эстетично, со вкусом. И вспоминаю рублевых шлюх с унитазами и мягкими игрушками. Это же небо и земля.
7. Фото. Напоминание, что война не закончилась, как обещал Зеленский.
Более того, "Спартан" был подорван у нас в тылу, то есть это работает ДРГ противника.
А еще год назад я писал про работу наших ССО. Кстати, помню, как год назад кто-то из зеленой команды набрасывал, что Порох некачественных бронемашин наштамповал, нажился проклятый барыга.
А вчера "Спартан" спас жизни десяти воинов.
Вот так и живем...
P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
для вас зебилов.
а вот например глава Офиса президента должен соответствовать требованию оху..ный . генеральный прокурор к примеру должен быть пиз...тый и тд.
Зеленский доволен.
Либо у него с головой проблемы, либо он более не скрывает что является диверсантом, работающим на разрушение государства.
птица говорун (бубочка) отличается тупостью и не сообразительностью. )))
вангую, его высеры скоро будут издавать под названием: мыслизмы тупого клоуна косящего под презика)))))
жванецкий отдыхает))))