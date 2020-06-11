Зеленський про Шмигаля: Я ним задоволений, він непоганий

Президент Володимир Зеленський запевнив, що поки задоволений роботою Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи задоволений він зараз Шмигалем, глава держави сказав: "Так, він непоганий".

Зеленський зазначив, що коли шукали кандидатуру на посаду глави уряду, йшлося про те, чи обирати його серед чинних міністрів, керівників облдержадміністрацій, чи з бізнесу.

"Він був головою Івано-Франківської ОДА, він трохи попрацював міністром регіонального розвитку, пам'ятаєте? Ми побачили - ось реальна кандидатура", - зазначив президент.

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