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Количество бессимптомных больных COVID-19 в Киеве возросло, - Гинзбург

Количество бессимптомных больных COVID-19 в Киеве возросло, - Гинзбург

В столице резкого снижения или постоянного тренда на снижение заболеваемости коронавирусной болезни нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформ" заявила директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург.

По ее словам, резкого снижения или постоянного тренда на снижение точно нет.

"Но заметьте, не все больные нуждаются в стационарном лечении. По сравнению с мартом имеем больше выявленных случаев - с одной стороны, это позитив, потому что они лечатся или за ними наблюдают, и с другой - есть тревога, что мы имеем больше бессимптомных форм. То есть мы делаем обследования, например, контактных лиц, то не видим клиники, симптомов никаких нет, а COVID-19 есть. С одной стороны, хорошо, что они не нуждаются в стационарной помощи, а с другой стороны - они инфицируют других более уязвимых, и об этом в данный момент никто ничего не знает", - отметила Гинзбург.

Гинзбург также рассказала, что мобильные бригады (созданные по приказу департамента, чтобы приезжать к больному с подозрением на COVID-19 по назначению врача и забирать образцы на анализ ПЦР. - Ред.) ежедневно проводят 400-500 заборов образцов биоматериала для ПЦР-тестирования (в том числе у людей, выписаных из стационаров с клиническим выздоровлением), на 10 мая в столице на дому проведено уже 19 488 заборов для ПЦР-исследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу, - Гинзбург

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Топ комментарии
+4
и как вы об этом узнали если у людей нет симптомов?
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11.06.2020 10:47
+4
Главное, чтоб не было жесткой привязки, чем больше количество больных, тем больше прибыли едет тем, кто их "выявляет" или "лечит", иначе количество "бессимптомных" больних будет резко расти от аппетитов и желания сорвать куш и может превысить количестпо здоровых"!
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11.06.2020 11:05
+4
Більше ада, більше.
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11.06.2020 11:14
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головне, щоб не мерли. а національний імунітет треба ж колись копити. інакше у возени буде мор.
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11.06.2020 10:46 Ответить
восени
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11.06.2020 10:47 Ответить
якщо люди, які вже перехворили і повторно заразилися, то про який імунитет можна говорити. Голову ввімкніть.
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11.06.2020 16:58 Ответить
ну раз не померли, значить тіло щось то собі придумало. одягай скафандр і ходи.
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11.06.2020 17:30 Ответить
Я не можу таких як ти зрозуміти, ви себе вважаєте безсмертними чи просто долПАйопами. Да і люблю в громадському транспорті, коли бачу такого як ти, голосно кахикнути декілка раз, і спостерігати як воно починає обсиратися і шукати по карманам маску.
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12.06.2020 08:25 Ответить
там де я живу, ніхто у бусі без масок не їзде, так що прийкий свій пукан. у тебе проблема х поділом тем, ти їх змішуєш у кучу. але це недоробка вчителів у школі. це вони такими роблять з кагою у голові.
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12.06.2020 13:09 Ответить
кашою
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12.06.2020 13:23 Ответить
Те як ти пукаєш букви і висловлюєш свої думки, то це говорить про те що твої батьки недоробили, або в стані алкогольного сп"яніння проходив процес, а вчителя виховання і освіту не змогли дати по причині твоєї розумової відсталості.
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12.06.2020 15:45 Ответить
и как вы об этом узнали если у людей нет симптомов?
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11.06.2020 10:47 Ответить
АФА-тести. швидкі тести на антивіруси показують позитивний результат на 2-3 день зараження. наприклад тестят вихователів садків.
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11.06.2020 10:49 Ответить
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11.06.2020 10:53 Ответить
АФА-тести. - це що за дурня? Існують ІФА (імуно ферментний аналіз) який виявляє імуноглобуліни A,G,M, в залежності від того, який виявили на момент обстеження імуноглобулін можна затверджено сказати яка фаза захворювання, рання, розпал чи хроніка, в даному випадку не хроніка, а що людина перехворіла. І цей тес не може виявити на 2-3 день, хіба що імуноглобулін А, і то спірне питання.

Єдине дослідження яке виявляє вірус на будь які стадії з першого дня то ПЛР тест!
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11.06.2020 11:19 Ответить
ну іфа. хибодрук. чув про таке? ти ж все-рівно зрозумів, про що мова. зараз багато швидких тестів, різних. і у мене після іфа стохть крапка. тобі поилазило, що ти з"єднав іфа і інші тести у одну кучу?
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11.06.2020 12:12 Ответить
ясно, неук!
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11.06.2020 12:20 Ответить
хибодрук це не неук, це хибодрук. Як там слугі народа "право на помилку"
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11.06.2020 17:31 Ответить
В статье написано. Можно почитать...
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11.06.2020 10:50 Ответить
Це ключовий момент у всій цій історії з вірусом. Потім здорових закривають, як прокажених.
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11.06.2020 10:52 Ответить
бо ціль чогось кількість заражених, а не смертність. смертність має прив"язку до самолікування і пізднього звернення до лікаря, а не тільки хронічні хвороби, пов"язані з віком.
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11.06.2020 11:03 Ответить
Більше ада, більше.
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11.06.2020 11:14 Ответить
так, ад саме у лікарнях і починаєься. коли вже запустили хворобу. і потім ящик
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11.06.2020 12:13 Ответить
Врешті нас поперезакривають усіх на підставі цих тестів, і спробуй докажи, шо не осел.
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11.06.2020 11:00 Ответить
А почему бы и нет. Нас закрыли с нрушениями законов. И кто мы тогда?
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11.06.2020 11:21 Ответить
малый бизнес снабжал майдан и до сих пор волонтерит, ***** приказало истребить их как класс.
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11.06.2020 11:27 Ответить
Схоже.
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11.06.2020 11:37 Ответить
Сразу же говорилось, что оно будет мутировать в сторону повышения заразности и уменьшения летальности. Только так вирус (любой) может спрятаться в человеческой популяции и со временем пополнить ряды многочисленных ОРЗ
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11.06.2020 10:52 Ответить
Проверьте бессимптомных на наличие жизнеспособных вирусов. Думаю, в 99% у них нет жизнеспособных вирусов. Это пыль с мертвыми вирусами, попав на слизистую, дает положительный ПЦР тест.
ПЦР тест очень чувствителен. Обычно положительный результат от нескольких молекул РНК (это в данном случае) (можно сделать чувствительность даже и от одной, но там надо быть супераккуратными).
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11.06.2020 11:00 Ответить
Скорее, это неактивные вирусы, дохлые, так сказать.
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11.06.2020 11:36 Ответить
Да. Нежизнеспособный вирус и дохлый вирус - это синонимы. Бывает, правда, иногда и процесс "спасения вирусов". Когда один коцнутый вирус использует обратную траскриптазу или капсиды другого вируса, который реплицируется в той же клетке. Прикольный процесс.
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11.06.2020 11:43 Ответить
Имею в виду неактивніе у давно переболевших. На круизном лайнере в марте 80% "бессимптомных" выявили тестами на антитела, других, вроде, не делали, ни к чему.
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11.06.2020 11:48 Ответить
Тут какая-то путаница. Тест на антитела выявляет наличие антитнел в крови, а не наличие самого вируса и тем более его жизнеспособность. Правда, по типу антитнл можно сказать недавно был контакт или давно.
Скроей всего там ПЦР тесты были. Ну и система вентиляции кораблей и образ жизни на них способствует обмену как живыми, так и дохлыми вирусами, гораздо сильнее, чем в обычной жизни.
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11.06.2020 12:21 Ответить
Возможно все.
https://www.foxnews.com/science/coronavirus-study-shows-81-aboard-cruise-ship-were-asymptomatic-raising-concerns-on-lifting-lockdown
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11.06.2020 13:18 Ответить
Но. Наши схитрили, сообщив, что другие страны возможно используют быстрые тесты, они это знают наверняка. А то, шо в Израиле не используют ПЦР я знаю с самого начала эпидемии от израильского медика.
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11.06.2020 13:22 Ответить
On day 20 all the remaining 217 passengers and crew were swab tested for coronavirus. More than half (128; 59%) tested positive.
In 10 instances, two passengers sharing the same cabin didn't have the same test result, possibly because the current swab test returns a substantial number of false negative results, say the authors.
Of those testing positive, 24 (19%) had symptoms, but 108 (81%) didn't.
https://eurekalert.org/pub_releases/2020-05/b-po052620.php

swab test анализ это мазка. Все-таки ПЦР.
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11.06.2020 14:56 Ответить
Хааа. От 17 апреля.

В Израиль в конце следующей недели поступит лабораторное оборудование, позволяющее после его запуска в эксплуатацию производить от 12 до 20 тысяч анализов на коронавирус в сутки.
Соответствующий контракт на поставку оборудования подписан сегодня с китайской компанией BGI. По сообщению СМИ, сумма сделки составляет 90 млн шекелей.

А праймеры по всему миру - тоже из Китая?
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11.06.2020 16:18 Ответить
Не обязательно. Геном коронавируса расшифрован. Выбирайте участок его РНК, ктотрый считаете специфичным (сравнив по базам данных с известными) и заказывайте праймер для соответствующего ему участка ДНК. Есть куча био-тех контор, там один нуклеотид вставить в цепочку ДНК или РНК порядка 30 центов стоит. Потом уже сами размножите.
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11.06.2020 20:45 Ответить
Расшифровкой занимались многие одновременно или данные поступили из одного источника?
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11.06.2020 21:22 Ответить
Многие. Первыми вроде китайцы расшифровали, но сама прцедура известная, был бы материал. Сейчас полный геном любого человека расшифровать около 1 тыс баксов стоит. Но хотят до 100 снизить.
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11.06.2020 21:54 Ответить
Это я - к чему... Можно ли взять материал у человека с любым коронавирусом, вызывающим ОРВИ, похожей по симптоматике с 19-м, и "слепить" "авторский" праймер на основе совершенно другой короны?
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11.06.2020 22:15 Ответить
Да.
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11.06.2020 22:20 Ответить
а почему только вентиляционная система, там море, влага. у него нет возможности усохнуть, негде.
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11.06.2020 17:34 Ответить
Главное, чтоб не было жесткой привязки, чем больше количество больных, тем больше прибыли едет тем, кто их "выявляет" или "лечит", иначе количество "бессимптомных" больних будет резко расти от аппетитов и желания сорвать куш и может превысить количестпо здоровых"!
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11.06.2020 11:05 Ответить
так тож хорошо, что большинство реагируют безсимптомно. если конечно они реальньіе бессимптомники.
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11.06.2020 17:38 Ответить
Гинзбург в тюряге сидеть должна, а она еще и руководит.
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11.06.2020 11:20 Ответить
це вже навіть не сюрр) Якщо я не маю жодних симптомів .то якого біса я маю здавати якісь тести?) Що це взагалі таке "безсимптомний" хворий?))) Люди ви ідіоти чи як ще це назвати?
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11.06.2020 12:22 Ответить
 
 