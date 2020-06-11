Количество бессимптомных больных COVID-19 в Киеве возросло, - Гинзбург
В столице резкого снижения или постоянного тренда на снижение заболеваемости коронавирусной болезни нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформ" заявила директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург.
По ее словам, резкого снижения или постоянного тренда на снижение точно нет.
"Но заметьте, не все больные нуждаются в стационарном лечении. По сравнению с мартом имеем больше выявленных случаев - с одной стороны, это позитив, потому что они лечатся или за ними наблюдают, и с другой - есть тревога, что мы имеем больше бессимптомных форм. То есть мы делаем обследования, например, контактных лиц, то не видим клиники, симптомов никаких нет, а COVID-19 есть. С одной стороны, хорошо, что они не нуждаются в стационарной помощи, а с другой стороны - они инфицируют других более уязвимых, и об этом в данный момент никто ничего не знает", - отметила Гинзбург.
Гинзбург также рассказала, что мобильные бригады (созданные по приказу департамента, чтобы приезжать к больному с подозрением на COVID-19 по назначению врача и забирать образцы на анализ ПЦР. - Ред.) ежедневно проводят 400-500 заборов образцов биоматериала для ПЦР-тестирования (в том числе у людей, выписаных из стационаров с клиническим выздоровлением), на 10 мая в столице на дому проведено уже 19 488 заборов для ПЦР-исследований.
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Єдине дослідження яке виявляє вірус на будь які стадії з першого дня то ПЛР тест!
ПЦР тест очень чувствителен. Обычно положительный результат от нескольких молекул РНК (это в данном случае) (можно сделать чувствительность даже и от одной, но там надо быть супераккуратными).
Скроей всего там ПЦР тесты были. Ну и система вентиляции кораблей и образ жизни на них способствует обмену как живыми, так и дохлыми вирусами, гораздо сильнее, чем в обычной жизни.
https://www.foxnews.com/science/coronavirus-study-shows-81-aboard-cruise-ship-were-asymptomatic-raising-concerns-on-lifting-lockdown
In 10 instances, two passengers sharing the same cabin didn't have the same test result, possibly because the current swab test returns a substantial number of false negative results, say the authors.
Of those testing positive, 24 (19%) had symptoms, but 108 (81%) didn't.
https://eurekalert.org/pub_releases/2020-05/b-po052620.php
swab test анализ это мазка. Все-таки ПЦР.
В Израиль в конце следующей недели поступит лабораторное оборудование, позволяющее после его запуска в эксплуатацию производить от 12 до 20 тысяч анализов на коронавирус в сутки.
Соответствующий контракт на поставку оборудования подписан сегодня с китайской компанией BGI. По сообщению СМИ, сумма сделки составляет 90 млн шекелей.
А праймеры по всему миру - тоже из Китая?