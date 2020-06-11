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Кількість безсимптомних хворих на COVID-19 у Києві зросла, - Гінзбург

Кількість безсимптомних хворих на COVID-19 у Києві зросла, - Гінзбург

У столиці різкого зниження або постійного тренду на зниження захворюваності на коронавірусну хворобу немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявила директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, різкого зниження або постійного тренду на зниження точно немає.

"Але зауважте, не всі хворі потребують стаціонарного лікування. Порівняно з березнем маємо більше виявлених випадків. З одного боку, це позитив, бо вони лікуються або їх спостерігають, і з іншого – є тривога, що ми маємо більше безсимптомних форм. Тобто ми робимо обстеження, наприклад, контактних осіб, то не бачимо клініки, симптомів жодних немає, а COVID-19 є. З одного боку, добре, що вони не потребують стаціонарної допомоги, а з іншого боку – вони інфікують інших більш уразливих, і про це нині ніхто нічого не знає", - зазначила Гінзбург.

Гінзбург також розповіла, що мобільні бригади (створені за наказом департаменту, щоб приїжджати до хворого з підозрою на COVID-19 за призначенням лікаря і забирати зразки на аналіз ПЦР. - Ред.) щодня проводять 400-500 зборів зразків біоматеріалу для ПЛР-тестування (в тому числі у людей, які виписані зі стаціонарів з клінічним одужанням), на 10 травня в столиці на дому проведено вже 19 488 заборів для ПЛР-досліджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків

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Топ коментарі
+4
и как вы об этом узнали если у людей нет симптомов?
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11.06.2020 10:47
+4
Главное, чтоб не было жесткой привязки, чем больше количество больных, тем больше прибыли едет тем, кто их "выявляет" или "лечит", иначе количество "бессимптомных" больних будет резко расти от аппетитов и желания сорвать куш и может превысить количестпо здоровых"!
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11.06.2020 11:05
+4
Більше ада, більше.
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11.06.2020 11:14
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головне, щоб не мерли. а національний імунітет треба ж колись копити. інакше у возени буде мор.
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11.06.2020 10:46 Відповісти
восени
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11.06.2020 10:47 Відповісти
якщо люди, які вже перехворили і повторно заразилися, то про який імунитет можна говорити. Голову ввімкніть.
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11.06.2020 16:58 Відповісти
ну раз не померли, значить тіло щось то собі придумало. одягай скафандр і ходи.
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11.06.2020 17:30 Відповісти
Я не можу таких як ти зрозуміти, ви себе вважаєте безсмертними чи просто долПАйопами. Да і люблю в громадському транспорті, коли бачу такого як ти, голосно кахикнути декілка раз, і спостерігати як воно починає обсиратися і шукати по карманам маску.
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12.06.2020 08:25 Відповісти
там де я живу, ніхто у бусі без масок не їзде, так що прийкий свій пукан. у тебе проблема х поділом тем, ти їх змішуєш у кучу. але це недоробка вчителів у школі. це вони такими роблять з кагою у голові.
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12.06.2020 13:09 Відповісти
кашою
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12.06.2020 13:23 Відповісти
Те як ти пукаєш букви і висловлюєш свої думки, то це говорить про те що твої батьки недоробили, або в стані алкогольного сп"яніння проходив процес, а вчителя виховання і освіту не змогли дати по причині твоєї розумової відсталості.
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12.06.2020 15:45 Відповісти
и как вы об этом узнали если у людей нет симптомов?
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11.06.2020 10:47 Відповісти
АФА-тести. швидкі тести на антивіруси показують позитивний результат на 2-3 день зараження. наприклад тестят вихователів садків.
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11.06.2020 10:49 Відповісти
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11.06.2020 10:53 Відповісти
АФА-тести. - це що за дурня? Існують ІФА (імуно ферментний аналіз) який виявляє імуноглобуліни A,G,M, в залежності від того, який виявили на момент обстеження імуноглобулін можна затверджено сказати яка фаза захворювання, рання, розпал чи хроніка, в даному випадку не хроніка, а що людина перехворіла. І цей тес не може виявити на 2-3 день, хіба що імуноглобулін А, і то спірне питання.

Єдине дослідження яке виявляє вірус на будь які стадії з першого дня то ПЛР тест!
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11.06.2020 11:19 Відповісти
ну іфа. хибодрук. чув про таке? ти ж все-рівно зрозумів, про що мова. зараз багато швидких тестів, різних. і у мене після іфа стохть крапка. тобі поилазило, що ти з"єднав іфа і інші тести у одну кучу?
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11.06.2020 12:12 Відповісти
ясно, неук!
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11.06.2020 12:20 Відповісти
хибодрук це не неук, це хибодрук. Як там слугі народа "право на помилку"
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11.06.2020 17:31 Відповісти
В статье написано. Можно почитать...
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11.06.2020 10:50 Відповісти
Це ключовий момент у всій цій історії з вірусом. Потім здорових закривають, як прокажених.
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11.06.2020 10:52 Відповісти
бо ціль чогось кількість заражених, а не смертність. смертність має прив"язку до самолікування і пізднього звернення до лікаря, а не тільки хронічні хвороби, пов"язані з віком.
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11.06.2020 11:03 Відповісти
Більше ада, більше.
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11.06.2020 11:14 Відповісти
так, ад саме у лікарнях і починаєься. коли вже запустили хворобу. і потім ящик
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11.06.2020 12:13 Відповісти
Врешті нас поперезакривають усіх на підставі цих тестів, і спробуй докажи, шо не осел.
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11.06.2020 11:00 Відповісти
А почему бы и нет. Нас закрыли с нрушениями законов. И кто мы тогда?
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11.06.2020 11:21 Відповісти
малый бизнес снабжал майдан и до сих пор волонтерит, ***** приказало истребить их как класс.
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11.06.2020 11:27 Відповісти
Схоже.
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11.06.2020 11:37 Відповісти
Сразу же говорилось, что оно будет мутировать в сторону повышения заразности и уменьшения летальности. Только так вирус (любой) может спрятаться в человеческой популяции и со временем пополнить ряды многочисленных ОРЗ
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11.06.2020 10:52 Відповісти
Проверьте бессимптомных на наличие жизнеспособных вирусов. Думаю, в 99% у них нет жизнеспособных вирусов. Это пыль с мертвыми вирусами, попав на слизистую, дает положительный ПЦР тест.
ПЦР тест очень чувствителен. Обычно положительный результат от нескольких молекул РНК (это в данном случае) (можно сделать чувствительность даже и от одной, но там надо быть супераккуратными).
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11.06.2020 11:00 Відповісти
Скорее, это неактивные вирусы, дохлые, так сказать.
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11.06.2020 11:36 Відповісти
Да. Нежизнеспособный вирус и дохлый вирус - это синонимы. Бывает, правда, иногда и процесс "спасения вирусов". Когда один коцнутый вирус использует обратную траскриптазу или капсиды другого вируса, который реплицируется в той же клетке. Прикольный процесс.
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11.06.2020 11:43 Відповісти
Имею в виду неактивніе у давно переболевших. На круизном лайнере в марте 80% "бессимптомных" выявили тестами на антитела, других, вроде, не делали, ни к чему.
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11.06.2020 11:48 Відповісти
Тут какая-то путаница. Тест на антитела выявляет наличие антитнел в крови, а не наличие самого вируса и тем более его жизнеспособность. Правда, по типу антитнл можно сказать недавно был контакт или давно.
Скроей всего там ПЦР тесты были. Ну и система вентиляции кораблей и образ жизни на них способствует обмену как живыми, так и дохлыми вирусами, гораздо сильнее, чем в обычной жизни.
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11.06.2020 12:21 Відповісти
Возможно все.
https://www.foxnews.com/science/coronavirus-study-shows-81-aboard-cruise-ship-were-asymptomatic-raising-concerns-on-lifting-lockdown
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11.06.2020 13:18 Відповісти
Но. Наши схитрили, сообщив, что другие страны возможно используют быстрые тесты, они это знают наверняка. А то, шо в Израиле не используют ПЦР я знаю с самого начала эпидемии от израильского медика.
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11.06.2020 13:22 Відповісти
On day 20 all the remaining 217 passengers and crew were swab tested for coronavirus. More than half (128; 59%) tested positive.
In 10 instances, two passengers sharing the same cabin didn't have the same test result, possibly because the current swab test returns a substantial number of false negative results, say the authors.
Of those testing positive, 24 (19%) had symptoms, but 108 (81%) didn't.
https://eurekalert.org/pub_releases/2020-05/b-po052620.php

swab test анализ это мазка. Все-таки ПЦР.
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11.06.2020 14:56 Відповісти
Хааа. От 17 апреля.

В Израиль в конце следующей недели поступит лабораторное оборудование, позволяющее после его запуска в эксплуатацию производить от 12 до 20 тысяч анализов на коронавирус в сутки.
Соответствующий контракт на поставку оборудования подписан сегодня с китайской компанией BGI. По сообщению СМИ, сумма сделки составляет 90 млн шекелей.

А праймеры по всему миру - тоже из Китая?
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11.06.2020 16:18 Відповісти
Не обязательно. Геном коронавируса расшифрован. Выбирайте участок его РНК, ктотрый считаете специфичным (сравнив по базам данных с известными) и заказывайте праймер для соответствующего ему участка ДНК. Есть куча био-тех контор, там один нуклеотид вставить в цепочку ДНК или РНК порядка 30 центов стоит. Потом уже сами размножите.
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11.06.2020 20:45 Відповісти
Расшифровкой занимались многие одновременно или данные поступили из одного источника?
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11.06.2020 21:22 Відповісти
Многие. Первыми вроде китайцы расшифровали, но сама прцедура известная, был бы материал. Сейчас полный геном любого человека расшифровать около 1 тыс баксов стоит. Но хотят до 100 снизить.
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11.06.2020 21:54 Відповісти
Это я - к чему... Можно ли взять материал у человека с любым коронавирусом, вызывающим ОРВИ, похожей по симптоматике с 19-м, и "слепить" "авторский" праймер на основе совершенно другой короны?
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11.06.2020 22:15 Відповісти
Да.
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11.06.2020 22:20 Відповісти
а почему только вентиляционная система, там море, влага. у него нет возможности усохнуть, негде.
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11.06.2020 17:34 Відповісти
Главное, чтоб не было жесткой привязки, чем больше количество больных, тем больше прибыли едет тем, кто их "выявляет" или "лечит", иначе количество "бессимптомных" больних будет резко расти от аппетитов и желания сорвать куш и может превысить количестпо здоровых"!
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11.06.2020 11:05 Відповісти
так тож хорошо, что большинство реагируют безсимптомно. если конечно они реальньіе бессимптомники.
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11.06.2020 17:38 Відповісти
Гинзбург в тюряге сидеть должна, а она еще и руководит.
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11.06.2020 11:20 Відповісти
це вже навіть не сюрр) Якщо я не маю жодних симптомів .то якого біса я маю здавати якісь тести?) Що це взагалі таке "безсимптомний" хворий?))) Люди ви ідіоти чи як ще це назвати?
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11.06.2020 12:22 Відповісти
 
 