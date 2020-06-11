Кількість безсимптомних хворих на COVID-19 у Києві зросла, - Гінзбург
У столиці різкого зниження або постійного тренду на зниження захворюваності на коронавірусну хворобу немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявила директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.
За її словами, різкого зниження або постійного тренду на зниження точно немає.
"Але зауважте, не всі хворі потребують стаціонарного лікування. Порівняно з березнем маємо більше виявлених випадків. З одного боку, це позитив, бо вони лікуються або їх спостерігають, і з іншого – є тривога, що ми маємо більше безсимптомних форм. Тобто ми робимо обстеження, наприклад, контактних осіб, то не бачимо клініки, симптомів жодних немає, а COVID-19 є. З одного боку, добре, що вони не потребують стаціонарної допомоги, а з іншого боку – вони інфікують інших більш уразливих, і про це нині ніхто нічого не знає", - зазначила Гінзбург.
Гінзбург також розповіла, що мобільні бригади (створені за наказом департаменту, щоб приїжджати до хворого з підозрою на COVID-19 за призначенням лікаря і забирати зразки на аналіз ПЦР. - Ред.) щодня проводять 400-500 зборів зразків біоматеріалу для ПЛР-тестування (в тому числі у людей, які виписані зі стаціонарів з клінічним одужанням), на 10 травня в столиці на дому проведено вже 19 488 заборів для ПЛР-досліджень.
Будь ласка, зачекайте...
Єдине дослідження яке виявляє вірус на будь які стадії з першого дня то ПЛР тест!
ПЦР тест очень чувствителен. Обычно положительный результат от нескольких молекул РНК (это в данном случае) (можно сделать чувствительность даже и от одной, но там надо быть супераккуратными).
Скроей всего там ПЦР тесты были. Ну и система вентиляции кораблей и образ жизни на них способствует обмену как живыми, так и дохлыми вирусами, гораздо сильнее, чем в обычной жизни.
https://www.foxnews.com/science/coronavirus-study-shows-81-aboard-cruise-ship-were-asymptomatic-raising-concerns-on-lifting-lockdown
In 10 instances, two passengers sharing the same cabin didn't have the same test result, possibly because the current swab test returns a substantial number of false negative results, say the authors.
Of those testing positive, 24 (19%) had symptoms, but 108 (81%) didn't.
https://eurekalert.org/pub_releases/2020-05/b-po052620.php
swab test анализ это мазка. Все-таки ПЦР.
В Израиль в конце следующей недели поступит лабораторное оборудование, позволяющее после его запуска в эксплуатацию производить от 12 до 20 тысяч анализов на коронавирус в сутки.
Соответствующий контракт на поставку оборудования подписан сегодня с китайской компанией BGI. По сообщению СМИ, сумма сделки составляет 90 млн шекелей.
А праймеры по всему миру - тоже из Китая?