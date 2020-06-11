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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран передаст черные ящики сбитого самолета МАУ Франции, - Reuters

Иран передаст черные ящики сбитого самолета МАУ Франции, - Reuters

Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (IKAO), что передаст черные ящики самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого близ Тегерана в январе, для расшифровки во Францию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Иран сообщил Авиационному агентству ООН в среду, что отправит черные ящики со сбитого украинского лайнера в Париж для анализа, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся, сообщили два источника, знакомые с вопросом", - говорится в материале, опубликованном на сайте Reuters в четверг.

Как отмечается, представитель Ирана сообщил на виртуальной встрече совета управляющих агентства, что Тегеран теперь отправит сильно поврежденные самописцы во французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA.

Читайте также: Иран готов немедленно решить все вопросы с черными ящиками сбитого в январе самолета МАУ и компенсациями семьям погибших, - замминистра Бахарванд

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Также читайте: Делегация Украины потребует от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ, - Енин

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.
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Топ комментарии
+1
Скажи Гоги он передаст.
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11.06.2020 11:21
+1
Иранских военных мразей из КСИР и их аятолл нужно жестко давить. Повод есть - черные ящики. Иран - спонсор терроризма как и россия (параша) и находится под санкциями. Кроме наших граждан, погибли граждане многих стран. Соответственно этим нужно воспользоваться и пригрозить Ирану многомиллионными исками (обращением в Совет Безопасности ООН с требованиями усилить санкции поитв Ирана и т.д.) если они немедленно не передадут черные ящики. Бесхребетная, беспринципная позиция нашей страны на международной арене при торчке вредит взаимоотношениям Украины со своими союзниками.
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11.06.2020 11:48
+1
про етот иранский передаст я читаю с того самого момента как чалматые сбили самолет...
и возникает вопрос - а то ли ето передаст и передаст ли вообще?
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11.06.2020 13:40
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літак збили на взльотє - чому ж так сільно поврєждєни самопісці???
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11.06.2020 11:14 Ответить
іран нє пєрєдаст, а трєбуєт согласія всєх прічасних стран на пєрєдачу хранції
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11.06.2020 11:17 Ответить
Скажи Гоги он передаст.
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11.06.2020 11:21 Ответить
нихера он там не пердаст, простите меня за каламбурчик, иранские передасты... ничего... будут иранской жопой крутить, заминать, сводить в небытие, пока не исчезнет интерес к правосудию ...
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11.06.2020 11:24 Ответить
Иранских военных мразей из КСИР и их аятолл нужно жестко давить. Повод есть - черные ящики. Иран - спонсор терроризма как и россия (параша) и находится под санкциями. Кроме наших граждан, погибли граждане многих стран. Соответственно этим нужно воспользоваться и пригрозить Ирану многомиллионными исками (обращением в Совет Безопасности ООН с требованиями усилить санкции поитв Ирана и т.д.) если они немедленно не передадут черные ящики. Бесхребетная, беспринципная позиция нашей страны на международной арене при торчке вредит взаимоотношениям Украины со своими союзниками.
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11.06.2020 11:48 Ответить
Логіка незрозуміла , лиш те що 337мий оснащений движками Хранцюзьської республіки ?)
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11.06.2020 12:30 Ответить
про етот иранский передаст я читаю с того самого момента как чалматые сбили самолет...
и возникает вопрос - а то ли ето передаст и передаст ли вообще?
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11.06.2020 13:40 Ответить
МИД Украины - ето даже не дети в песочнике ...
ето сборище бровисток с фотографами и визажистами - никогда и ничего не сделаeт.....
кроме как брови пощипать, сфоткаться и ... завижаровать короче.....
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11.06.2020 13:47 Ответить
хорошо. верно.
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11.06.2020 17:55 Ответить
 
 