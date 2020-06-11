Иран передаст черные ящики сбитого самолета МАУ Франции, - Reuters

Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (IKAO), что передаст черные ящики самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого близ Тегерана в январе, для расшифровки во Францию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Иран сообщил Авиационному агентству ООН в среду, что отправит черные ящики со сбитого украинского лайнера в Париж для анализа, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся, сообщили два источника, знакомые с вопросом", - говорится в материале, опубликованном на сайте Reuters в четверг.

Как отмечается, представитель Ирана сообщил на виртуальной встрече совета управляющих агентства, что Тегеран теперь отправит сильно поврежденные самописцы во французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

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6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.