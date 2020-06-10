В ближайшую неделю Украина может принять делегацию из Ирана, - посол Бурдиляк
Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегации из Ирана.
Об этом он рассказал в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд готов лететь в Украину на следующей неделе. В свою очередь украинский МИД, предварительно, готово принимать делегацию из Ирана в ближайшее время.
"Официального приглашения на переговоры я пока не получал. Что именно будет предметом разговора пока неизвестно, ведь о содержании переговоров стороны договариваются уже при встрече", - пояснил дипломат.
По словам Сергея Бурдиляка, то, что Иран готов к сотрудничеству, является следствием продолжения ведения диалогов.
"Да, на письма, на ноты, на обращение нужно отвечать. По неответу Ирана на ноту - комментировать действия или бездействие местных внешнеполитических ведомств является не совсем правильным и корректным. Что касается того, какой стране передадут черные ящики, то это, собственно, могут решить на переговорах. Ящики повреждены и лишь несколько стран в мире имеют технологии и оборудование, чтобы их прочитать. Я видел, что одна из них повреждена особенно. Обычным способом из них считать информацию невозможно", - сказал посол.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
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і їм за це нічого не буде
Курильщикам трудно без плана,
Слезятся в глазах миражи,
Идёт караван из Ирана,
И много везёт анаши.
Душистый план
Не купить ни где без труда.
Будь караван
В пути осторожен всегда!