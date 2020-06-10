Найближчого тижня Україна може прийняти делегацію з Ірану, - посол Бурдиляк

Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україні може приїхати делегації з Ірану.

Про це він розповів в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заступник міністра закордонних справ Ірану з правових і міжнародних питань Мохсен Бахарванд готовий летіти в Україну на наступному тижні. У свою чергу український МЗС, попередньо, готове приймати делегацію з Ірану найближчим часом.

"Офіційного запрошення на перемовини я поки що не отримував. Що саме буде предметом розмови, поки невідомо, адже про зміст перемовин сторони домовляються уже при зустрічі", — пояснив дипломат.

За словами Сергія Бурдиляка, те, що Іран готовий до співпраці, є наслідком продовження ведення діалогів.

Також читайте: Іран не виконує даних на міжнародних майданчиках обіцянок щодо збитого літака МАУ, тому йому треба було публічно заявити про завершення розслідування, - Єнін

"Так, на листи, на ноти, на звернення потрібно відповідати. Щодо невідповіді Ірану на ноту — коментувати дії чи бездіяльність місцевих зовнішньополітичних відомств є не зовсім правильним та коректним. Що стосується того, якій країні передадуть чорні скриньки, то це, власне, можуть вирішити на переговорах. Скриньки пошкоджені і лише декілька країн у світі мають технології та обладнання, аби їх прочитати. Я їх бачив, одна з них пошкоджена особливо. Звичайним способом з них зчитати інформацію неможливо", — сказав посол Сергій Бурдиляк.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.