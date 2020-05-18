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Новини Відео Катастрофа літака МАУ в Ірані
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"Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

Авіакомпанія МАУ зняла документальний фільм пам'яті екіпажу літака Boeing-737 рейсу PS752 Тегеран-Київ, збитого 8 січня 2020 року в іранському небі через кілька хвилин після зльоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фільм опублікований на сторінці авіакомпанії в соцмережах.

"Розпочалися поминальні дні, які цьогоріч для МАУ неймовірно болючі та сумні. Ми вважаємо за обов’язок нагадати самим собі та всім навколо про трагічний початок року… про колег, друзів, рідних, які 8 січня не повернулися з Тегерану… і назавжди розчинилися у нічній імлі. Спіть спокійно, небесні янголи рейсу PS752", - йдеться в коментарі до фільму.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Автор: 

літак (2900) МАУ (823) Тегеран (27)


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Всегда преклоняюсь перед экипажами МАУ, совестливые, отзывчивые, доброжелательные, порядочные ЛЮДИ. Таковыми остались вы в моей памяти: от Хельсинки до Кипра, от Барселоны до Праги. Спасибо вам.
МАУ - тот случай, когда люди лучше, чем система. Система МАУ лживая, порочная, ни во что ставящая пассажиров, их интересы, как и интересы своих контрагентов.
У МАУ и бабы Бени один генетический код и одинаковая дурная слава.
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18.05.2020 12:59 Відповісти
Какое лицемерие! Сами (МАУ) отправили экипаж на верную гибель в зону конфликта, когда было известно, что ожидается ответка США. Когда США закрыли полёты в Иран. Отправили ради БАБОК. Эвакуировать граждан других стран. А теперь они "фильмы снимают"! Да НЕТ для вас, уродов, ничего "болезненнее и печальнее", чем потерять/упустить большие бабки! Постыдились бы людей и Бога! Мрази!
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18.05.2020 13:08 Відповісти
 
 