Минфин должен найти источники для повышения зарплат медикам, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий считает, что Министерство финансов должно найти источники для повышения зарплат медикам, а не только на доплаты в рамках борьбы с эпидемией COVID-19.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Министр финансов Сергей Марченко уверяет, что соглашение с МВФ позволит профинансировать зарплаты, пенсии, доплаты врачам, поддержать социально уязвимых украинцев. А также даст возможность направить значительные средства на Фонд борьбы с коронавирусом. Надеюсь, Минфин сможет найти дополнительные ресурсы не только на доплаты, но и на финансирование программы повышения зарплат", - написал он.

Радуцкий напомнил, что месяц назад президент поручил Кабмину изыскать 11 млрд грн для увеличения оплаты труда всем медицинским работникам. "Минздрав согласовал дату - с 1 июля 2020 года. Повышение зарплаты должно составить до 50%", - отметил он.

По его словам, необходимость повышения зарплат медработникам обусловлена несколькими причинами, в том числе вторым этапом медреформы и борьбой с распространением коронавируса.

"Второй этап реформы требует от медиков мобилизоваться и начать работать в новых конкурентных условиях, фактически соревноваться пациента. Но имеем ли мы право требовать от врачей мобилизации и работу по новым стандартам, если они получают действительно нищенские зарплаты? У людей нет ни мотивации, ни желания что-либо менять, воспринимать новое", - подчеркнул Радуцкий.

Он напомнил, что с начала эпидемии в Украине заболело более 5 тыс. медработников, в том числе не только медиков, которые непосредственно занимаются борьбой с вирусом и, соответственно, получают 300%-ную надбавку к зарплате.

"Болеют не только врачи экстренной помощи или инфекционных больниц. Любой медик сегодня в зоне риска. И это еще одна причина материально поддержать всех наших медиков и медицинский персонал. Если это не сделать срочно, мы постепенно потеряем значительный процент медицинских работников", - считает глава парламентского комитета.

Радуцкий отметил, что, согласно официальной статистике Минздрава, в настоящее время дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах Украины составляет 48%, лаборантов-гигиенистов - 51%, врачей-вирусологов - 41%.

"Минздрав разработал несколько механизмов, как переучивать врачей, чтобы обеспечить минимальный уровень врачей-вирусологов и других специалистов. Но любые усилия профильного министерства будут наталкиваться на все более острую проблему дефицита медицинских кадров", - написал он.

Радуцкий сообщил, что как глава комитета провел ряд встреч и консультаций по поводу возможных источников финансирования.

"Окончательных решений ожидаем от наших профильных министров. Этот вопрос находится на контроле комитета. Считаю его одним из первоочередных. Даем людям обещания - должны их выполнять", - подчеркнул он.

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