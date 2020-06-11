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Минфин должен найти источники для повышения зарплат медикам, - "слуга народа" Радуцкий

Минфин должен найти источники для повышения зарплат медикам, -

Председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий считает, что Министерство финансов должно найти источники для повышения зарплат медикам, а не только на доплаты в рамках борьбы с эпидемией COVID-19.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Министр финансов Сергей Марченко уверяет, что соглашение с МВФ позволит профинансировать зарплаты, пенсии, доплаты врачам, поддержать социально уязвимых украинцев. А также даст возможность направить значительные средства на Фонд борьбы с коронавирусом. Надеюсь, Минфин сможет найти дополнительные ресурсы не только на доплаты, но и на финансирование программы повышения зарплат", - написал он.

Радуцкий напомнил, что месяц назад президент поручил Кабмину изыскать 11 млрд грн для увеличения оплаты труда всем медицинским работникам. "Минздрав согласовал дату - с 1 июля 2020 года. Повышение зарплаты должно составить до 50%", - отметил он.

По его словам, необходимость повышения зарплат медработникам обусловлена несколькими причинами, в том числе вторым этапом медреформы и борьбой с распространением коронавируса.

"Второй этап реформы требует от медиков мобилизоваться и начать работать в новых конкурентных условиях, фактически соревноваться пациента. Но имеем ли мы право требовать от врачей мобилизации и работу по новым стандартам, если они получают действительно нищенские зарплаты? У людей нет ни мотивации, ни желания что-либо менять, воспринимать новое", - подчеркнул Радуцкий.

Он напомнил, что с начала эпидемии в Украине заболело более 5 тыс. медработников, в том числе не только медиков, которые непосредственно занимаются борьбой с вирусом и, соответственно, получают 300%-ную надбавку к зарплате.

"Болеют не только врачи экстренной помощи или инфекционных больниц. Любой медик сегодня в зоне риска. И это еще одна причина материально поддержать всех наших медиков и медицинский персонал. Если это не сделать срочно, мы постепенно потеряем значительный процент медицинских работников", - считает глава парламентского комитета.

Радуцкий отметил, что, согласно официальной статистике Минздрава, в настоящее время дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах Украины составляет 48%, лаборантов-гигиенистов - 51%, врачей-вирусологов - 41%.

"Минздрав разработал несколько механизмов, как переучивать врачей, чтобы обеспечить минимальный уровень врачей-вирусологов и других специалистов. Но любые усилия профильного министерства будут наталкиваться на все более острую проблему дефицита медицинских кадров", - написал он.

Радуцкий сообщил, что как глава комитета провел ряд встреч и консультаций по поводу возможных источников финансирования.

"Окончательных решений ожидаем от наших профильных министров. Этот вопрос находится на контроле комитета. Считаю его одним из первоочередных. Даем людям обещания - должны их выполнять", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+5
как маски продать так Радуцкий, как повысить зарплату так казна.
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11.06.2020 11:41
+4
Какая противная рожа!
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11.06.2020 11:39
+4
Ха-ха-ха!
А навіщо тоді 2 млрд гривень з фонду боротьби з коронавірусом передали Авакову?
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11.06.2020 11:41
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Какая противная рожа!
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11.06.2020 11:39 Ответить
Ха-ха-ха!
А навіщо тоді 2 млрд гривень з фонду боротьби з коронавірусом передали Авакову?
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11.06.2020 11:41 Ответить
как маски продать так Радуцкий, как повысить зарплату так казна.
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11.06.2020 11:41 Ответить
йому положено... Тільки Радуцьке чмо знає про вміст крові в наркотичному дурмані оманського Зе!віслюка...
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11.06.2020 11:59 Ответить
А лучше пусть НАБУ, ГБР, СБУ, САП покопают историю обогащения таких "Радуцких", тогда обязательно найдут.
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11.06.2020 11:42 Ответить
Источники они ищут...
Надо просто меньше красть!
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11.06.2020 11:43 Ответить
Отдать авакову еще 2,5 млрд
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11.06.2020 11:47 Ответить
покажите мне врача узкой специализации - который нуждаться ? нет в Украине таких - делайте второй этап реформы - тогда там и будет повышение - и для больных многое станет бесплатным - а просто так - нет и еще раз нет - уравниловка закончилась
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11.06.2020 11:49 Ответить
Знімайте перуку, пане кРадуцький. Ви "спалилися" .
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11.06.2020 23:50 Ответить
Могу подсказать Верховна рада, кабмин, прокуроры, судди
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11.06.2020 11:49 Ответить
они запарились на ланосах ездить?
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11.06.2020 11:55 Ответить
а шо тут шукати? маски тут скупити за три копіки, а там продати по євродоляру
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11.06.2020 12:01 Ответить
Обычно Парашенко етот вопрос решал за счет *евробляхеров*. А что делать когда *евробляхеры* кончились, а больше в стране никто не работает? Только повышение тарифов за счет етих же самых медиков
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11.06.2020 12:17 Ответить
радуцкій- муд@к народа.
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11.06.2020 12:24 Ответить
А кто будет отлавливать медиков-крохоборов?
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11.06.2020 12:56 Ответить
Пане, кРадуцький,, гроші є, не треба їх лише красти.
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11.06.2020 18:27 Ответить
 
 